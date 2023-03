Kondis var på plass både med stand i Håkons Hall og høyst til stede i og ved løypa under Birken Skifestival. Her kan du lese om konkurransene og se hundrevis av bilder fra alle arrangementene i skifestivalen som ble komprimert pga. avlysninger og utsettelser fredag.

Oddvar Røsten var på plass med Kondis-stand i Håkons Hall hele helga. Her sammen med Kondismedlem Ingunn Ytrehus som gjennomførte Birkebeinerennet for 29. gang lørdag. (Foto: Privat)

- Det er spesielt gledelig og motiverende med deltakervekst etter krevende år med pandemi, spesielt fordi det bak tallene er en stor andel debutanter og unge voksne, sier daglig leder i Birken, Eirik Torbjørnsen.

- Det aller viktigste er likevel å gi deltakerne en god opplevelse slik at de kommer tilbake eller vil anbefale Birken for andre. I år var vi også heldige med været lørdag, noe som resulterte i svært mange blide fjes over fjellet og i målområdet, oppsummerer den daglige lederen til birkebeiner.no.

Birken-statistikk de tre siste utgavene:

2023 2022 2019 Arrangement: Påmeldte: Fullførte: Påmeldte: Fullførte: Påmeldte: Fullførte: StafettBirken 404 380 120 100 812 704 Birkebeinerrennet 6678 5733 5375 4220 9420 8442 TurBirken * * 390 314 766 662 SkøyteBirken 565 332 440 384 477 441 HalvBirken 351 318 148 127 283 208 UngdomsBirken 1541 1405 1486 1326 2209 1979 BarneBirken 517 517 **500 **500 633 633 Totalt 10056 8685 8459 6971 14600 13069

* Ble overført til Birkebeinerrennet pga. utsettelse

** Antatt antall

