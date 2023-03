Arrangementet International Korschenbroich City Run utenfor Düssedorf i Tyskland avholdes normalt sett hvert år. På grunn av pandemien ble det naturligvis noen år uten løp, men i fjor var løpet tilbake på kalenderen. Riktignok i september i stedet for mars.

I år kunne man endelig arrangere på vanlig tidspunkt, og denne helgen var det dermed klart for den 33. utgaven.



Godt løp på 5 kilometer av Kristine Lande Dommersnes

Løpere fra Norge er sjeldne å se på dette arrangementet, men Kristine Lande Dommersnes fra Haugesund IL tok turen i år. Etter et godt 2022, hvor hun blant annet løp til løyperekord i Langs Åkrafjorden, i Bergen City Milen og forbedret den norske rekorden på 3 kilometer, har hun definitivt kommet godt i gang også i år. For et par uker siden knuste hun sin egen rekord på 10 kilometer med over ett minutt, da hun løp i mål på 33.08 i gateløpet Villa de Laredo i Spania.

I Korschenbroich denne søndagen løp hun inn til 7. plass på gode 16.25. Dette er kun 4 sekunder bak hennes pers på 5000 meter bane, som hun satte under Trond Mohn Games på Fana stadion i juni i fjor.

Vant gjorde belgiske Lisa Rooms på 15.40. Dette ser ut til å være en forbedring av personlig rekord på godt over et minutt, fra 16.48 i 2018, som står som hennes pers på distansen. Kristina Hendel fra Tyskland ble nummer to med 15.59 og Juliette Thomas fra Belgia tok tredjeplassen med 16.07. Ingen flere norske løpere var i aksjon i Korschenbroich.



De tre beste på 5 km i Korschenbroich: F.v.: Kristina Hendel, Lisa Rooms og Juliette Thomas. (Foto: Arrangøren)



Plass BIB Navn Født Klasse Klubb Nettotid 1. 54 Lisa Rooms 1996 W Belgique 15:40 2. 51 Kristina Hendel 1996 W LG Braunschweig 15:59 3. 58 Juliette Thomas 2000 W Belgique 16:07 4. 71 Esther Jacobitz 1997 W TK Hannover 16:10 5. 52 Julia van Velthoven 1994 W Nederland/Holland 16:11 6. 57 Femke Rosbergen 2003 WJ U23 Nederland/Holland 16:18 7. 55 Kristine Lande Dommersnes 1999 W Norge 16:25 8. 56 Maryna Nemchenko 1996 W Ukrayina 16:38 9. 64 Sonja Vernikov 2001 WJ U23 LAZ Rhein-Sieg 17:04 10. 60 Elia Cappa 2005 WJ U20 Belgique 17:36 11. 59 Anita Žáková 2000 W Ceska Republika 18:03 12. 69 Celine Struijvé 2012 WK U12 Nederland/Holland 18:38 13. 66 Hannah Odendahl 2005 WJ U20 SC Bayer Uerdingen 19:05 14. 70 Liane Gardeweg 2003 WJ U23 TuS Köln rrh. 19:14 15. 67 Marie Heinrichs 1978 W45 Belgique 19:25 16. 62 Maya Langhammer 2004 WJ U20 LAZ Rhein-Sieg 19:32



Mer informasjon

Løpets hjemmeside

Alle resultater