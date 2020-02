Det er "SRM-sjefen" Heming Leira som har omtalt alle 2019-vinnerne på SRMs hjemmesider. Det finnes karuselløp i Norge med flere konkurransedager enn Sognsvann Rundt Medsols, men med flere distanser blir det mange vinnere i løpet av et år.



Fjorårets sesong startet 10. april (utsatt fra uken før) - og avsluttet 30. oktober med det som kunne vært det siste løpet i den nedleggingstruede løpskarusellen. Det ble senere kunngjort at karusellen fortsetter, og på selveste nyttårsaften arrangerte man SRM nyttårsløp. Nå er det bare å vente på at årets sesong kan starte med SRM nr. 561 onsdag 1. april.



Marianne Johansen, Tim Bennett og Jenny Midbjer på SRMs nyttårsløp. (Privat foto)



Fra SRM's hjemmeside:

Vi har tidligere presentert vinnerne på 6-5-4-3-2 og 1 runder på Sognsvann i 2019. ​I dag presenterer vi samtlige 195 vinnerne!! og med antall seire de oppnådde i Sognsvann Rundt Medsols i 2019



Ikke mindre enn 195 seire ble det rundt Sognsvann i løpet av de 30 løpene som ble arrangert rundt vannet i 2019. 110 ble vunnet av menn og 85 av kvinner.



Finnes det noen karusell i Norge hvor du får flere vinnere i løpet av et år??? Det finnes noen karuseller med 52 løp i året, men gir de flere enn 104 seire?



​70 menn opplevde å komme først i mål på distansene 1-6 runder, mens 61 kvinner fikk oppleve å vinne på Sognsvann. Alt i alt 131 seiersherrer/kvinner.



Hvem vant flest seire i 2019?

På herresiden var det Sverre Gunnar Brunstad med fem seiee som sto frem, men løperen fremfor noen som dominerte på Sognsvann i 2019 var OSI-løperen Andreas Torsvik (bildet) som vant hele 11 ganger. Med andre ord i over tredjeparten av onsdagene på Sognsvann hadde Torsvik vunnet en av distansene! Vi gratulerer med formidabel form og vinnerinstinkt! Torsvik ser ut til å ha konservert formen bra og lørdag 8. februar ble han nr.2 på Bislett 50 KM.



​På kvinnesiden var det også en OSI-løper på toppen, Eszter Horvati, med 4 seire. men hun måtte dele toppen med tre andre løpere. Nemlig: Klara Lyngnes, Siri Slotterøy Johnsen og Solgunn Marita Tverfjell, tre superveteraner i Sognsvann Rundt Medsols. Vi gratulerer alle fire og håper å se dem ofte i løypa rundt Sognsvann også i 2020.