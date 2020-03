(Alle foto: Per Kr. Johansen)

Til tross for full klaff med været under en ellers vanskelig vinter, ble det litt lavere deltakelse i år pga. utfordringer med vær og føre i forkant. 19 deltakere i trimklassen gikk valgfri distanse uten tidtaking, mens Det var 8 som startet og 7 som fullførte hele 50 km, 15 på 20 km og 7 på 10km. I tillegg var 18 med på skøytelek for de minste.



Tre av S-ene (Sten Stensen, Kay Stenshjemmet - og selvfølgelig Slåstads store sønn, Amund Sjøbrend) var tilstede, og mente dette var den beste isen de hadde opplevd på Dølisjøen siden det nå ikke var sprekker som det vanligvis blir etter kuldeperioder.



Med 1.49.58 var Halvor Korbøl Thoner, Slåstad IL/ Team Xpnd drøye to minutter foran Njål Nore fra Asker på den lengste distansen på hele 50 km.

Tomm Samodee, Oslo Speedskaters var noen skøyteskjær foran arrangøren Erland Nordsetmoen på 20 km. Eva Stad Sjøberg fra Råholt vant distansen for kvinner foran Oda Lohne Aarstad fra arrangørklubben.







På mila ble seieren delt mellom to lokale løpere, Lars Rune Strandborg Lie fra Sander og Per-Ivar Sveheim , Odal O-Lag.

