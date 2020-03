Fra før hadde Hans Christer Holund, Sjur Obrestad Gabrielsen og Johan Tjelle imponert med å gå over 200 km på 11 timer lørdag 21. mars. De holdt en snittfart på 3.21 per km, og Holund ble intervjua om turen av NRK i etterkant:



– Da vi hadde gått 100 kilometer tenkte jeg at det er det mange som har gjort før meg. På 150 tenkte jeg at det bare var 50 kilometer til 200. Så da gikk vi bare videre. Jeg har ikke hørt om noen andre som har gått så langt, fortalte Holund til NRK.



Johan Tjelle og Hans Christer Holund tok seg tid til å nyte godværet og en liten fotostans under 20-milsturen sin. (Foto: privat)





Denne turen var Aukland og Thele fullt klar over da de la ut på sin lange ferd to dager seinere. I Strava-oppdateringen sin skriver Thele følgende:



"En skikkelig langtur på ski i marka sammen med den seigeste jevelen jeg kjenner: Aukland. En lang og solid dag på ski. Bare å komme seg ut på ny langtur Holund, Tjelle og Gabrielsen."



Aukland og Thele starta på Skansebakken i Sørkedalen og gikk til Mylla i nordenden av Nordmarka og tilbake. Men for at turen skulle bli lang nok måtte de lage mange avstikkere og gå noen runder flere ganger. En god del heller lette kilometere fikk de ved å stake eller skøyte rundt på vatna nord i marka.



– Kilometerne i Nordmarka er tunge. Det var rått. Det var ikke et forsøk på å gå flest mulig kilometer, men vi gikk så langt vi kunne, fortalte Anders Aukland til Aftenposten dagen etterpå. 17 timer og 51 minutter er den tida de var i bevegelse, og i tillegg hadde de pauser på ca. en time. De starta klokka halv seks om morgenen og var ikke tilbake i bilen før godt over midnatt.



Menyen underveis hadde bestått av sjokolade, vingummi og rundstykker med nugatti. Drikken - Cola og Red Bull - var vel heller ikke helt etter rådene fra Helsedirektoratet.



– Raske og mange karbohydrater er det som må til for å gå så langt. Så lenge du har nok mat og drikke og ikke for høy fart, så går det bra, fortalte Thele til Aftenposten.



Uten mat og drikke duger ikke en gang mer enn gjennomsnittlig godt trente skihelter. Anders Aukland og Joar Thele tok seg tid til en liten matpause ved Tverrsjøstallen. (Foto: privat)





Vi kan også ta med at mannen som de fem siste årene er blitt kåret til årets norske veteranløper, Kristen Aaby, sist søndag gikk sine 101 km på ski på 6 timer og 17 minutter, noe som gir en snittfart på 3.44 per km. Aabys Stravakommentar var denne:



"Langtur på åsen. Blei litt kjedelig å gå sånn rundt og rundt 🤓" Et av bildene han la ut viste riktig fine forhold:





Mange steder i landet er det ennå rikelig med snø, og Kristen Aaby var en av flere som sist helg virkelig utnytta de fine forholda til å gå langt på ski. (Foto: privat)