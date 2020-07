Det flotte sommerværet holdt seg også de to siste dagene av Bømlo Ultrafestival som ble avsluttet fredag med en 57 kilometer lang etappe til/fra Hiskjo på Vadøya vest i Bømlo. Dagen før ble det løpt 71 kilometer til/fra Langevåg langt sør i Bømlo.

Som bildene viser var det ytterligere to dager med fantastiske omgivelser, og rent sportslig ble det ingen endringer i sammenlagtrekkefølgen disse to dagene. Syv løpere fullførte langløypa alle dagene, totalt 300 kilometer, mens to fullførte halv distanse.

Det var fjorårets norgesmestere på 24-timersløp, Therese Falk og Arvid Haugen, som holdt høyest fart alle dager og endte opp som suverene vinnere etter fem løpsdager på mest asfalt. På halv distanse ble det seier til Bjørn Håvard Bjørklund.





Ole Erik Flatin på siste dagens løp i vakre omgivelser. (Arrangørfoto)



Ole Erik har oppsummert uken slik på facebook:

- Bømlo ultrafestival, 300km på 5 dager, fullført for tredje gang! Stor takk til Jeanette J Vika og Magnus Thorud for herlige timer sammen, og at dere motiverte meg gjennom etappene. Dere viste styrke hele uka. Må selvsagt berømme Peter Tubaas som nok en gang gir oss festivaldeltagere flotte løpsopplevelser, serverer fantastisk lokal mat og inviterer lokale artister av høy kvalitet. Terje Lyngstad fullfører også sin tredje festival, og sammen med arrangør Peter er vi i en eksklusiv klubb. Kudos til Therese Falk og Arvid Haugen som presterer på høyeste nivå og står igjen som løpsvinnere av festivalen. Takk til alle som gir av dere selv og sørger for et fantastisk samhold oss festivaldeltagere imellom!



Resultater:

Fulldistanse etter 5 dager: Kvinner: Sammenlagt Dag 5 (57 km) Dag 4 (71 km) 1. Therese Falk 28:18:18 5:13:21 5:49:48 2. Jeanette Vika 34:28:28 5:50:52 7:01:31 Menn: Sammen lagt Dag 5 (57 km) Dag 4 (71 km) 1. Arvid Haugen 26:58:19 4:50:50 5:17:52 2. Peter Tubaas 34:23:27 6:07:59 6:47:56 3. Ole Erik Flatin 34:28:28 5:50:52 7:01:31 3. Magnus Thorud 34:28:28 5:50:52 7:01:31 5. Terje Lyngstad 43:18:42 8:09:26 8:59:06 Halvdistanse etter 5 dager: Menn: Sammen lagt Dag 5 (27 km) Dag 4 (38 km) Bjørn Håvard Bjørklund 15:48:48 2:19:41 4:15:30 Geir Dybdahl 16:46:43 2:38:36 4:15:30 Bjørn Ketil Sørvik 2:00:52 Elisabeth Esperø 2:33:16 Per Morten Rennan 3:43:06



Ultraløper under brennende sol dag 4. (Arrangørfoto)





Arvid og Therese på landeveien, dag 4. (Arrangørfoto)





Ole Erik Flatin, Magnus Thorud og Jeanette Vika løp sammen alle fem dagene, her fra dag 4. (Arrangørfoto)





Magnus ved havet, dag 5. (Arrangørfoto)





Ole Erik og Jeanette ved blomsterbåten. (Arrangørfoto)





Jeanette i fantastiske omgivelser. (Arrangørfoto)





Arvid i et terrengparti, dag 5. (Arrangørfoto)





Therese, dag 5. (Arrangørfoto)