Odd Gunnar Tveit med det synlige beviset for Jon Hendens Minnepris 2019. (Foto: Finn Kollstad)

Her er maratonutvalgets begrunnelse:

«Maratonvalget har besluttet å gi Jon Hendens minnepris for 2019 til Odd Gunnar Tveit. Han er født i 1964 og har, siden debuten i 1990, løpt 243 maratonløp. Han har vunnet 21 av disse. Han har jevnt og trutt øket antallet maratonløp pr. år. I 2019 ble det 17 totalt, mer enn noe år tidligere. Årsbeste var 3.20.28, og på samtlige 17 løp var tiden under 3.50.Den personlige rekorden er 2.29.56, den ble satt i 1994 i Mandal.



Odd Gunnar Tveit løper for Birkenes idrettslag i Agder. Han er også arrangør av Steinsland bygdemaraton.



Løpere som har møtt Odd Gunnar i mange løp rundt i landet, framhever ham som en person som alltid utviser god idrettsånd og er beskjeden med å fremheve seg selv og sine meritter.»

Prisvinneren gjennomførte sin 247. maraton på hjemmebane før prisoverleveringen. (Foto: Finn Kollstad)

Siste års tldelinger av Jon Hendens Minnepris:

2018: Jon Henden Minnepris for 2018 tildelt Signy Henden Rustlie

2017: Ole Peter Bergaust tildelt Jon Hendens Minnepris for 2017

2016: Jon Hendens Minnepris til Bård Rødde

2015: Jon Hendens minnepris for 2015 tildelt Helge Fuglseth