At færre trener, gjør at både den fysiske og mentale formen fort kan svekkes.

- Det er vel kjent at det er en klar sammenheng mellom fysisk aktivitet og mental helse. Vår medlemsundersøkelse bekrefter det andre undersøkelser også har vist: at nordmenn er mindre aktive og i dårligere form enn før pandemien. Det er derfor stor grunn til å frykte de langvarige konsekvensene for folkehelsen – både fysisk og mentalt, sier Wenche Evertsen som er landssjef for SATS i Norge, i en pressemelding.

Over 1000 norske medlemmer av SATS deltok i undersøkelsen der 60 prosent fortalte at de trente mindre enn før. 47 prosent av de spurte svarte at den fysiske formen var dårligere eller mye dårligere nå enn det den var før koronanedstengingen kom i mars. De viktigste forklaringene på den svekka formen er mangel på motivasjon og fantasi til å trene på egen hånd, at de ikke har plass eller utstyr til å trene heime, og at været og årstida gjør det vanskelig å trene utendørs.

- Dørstokkmila har blitt veldig mye lengre nå i den mørkeste og kaldeste tiden og mange sliter med å finne motivasjonen for å holde seg aktiv, uttaler SATS-sjef Evertsen.

Treningssentre, svømmebasseng, idrettshaller og klatresentre ble stengt over hele landet under den første koronabølgen i vår, og også nå i høst er idrettsanleggene blitt stengt i flere av de store byene. Bare i Oslo-området har SATS blitt pålagt å stenge ned 40 treningssentre. Samtidig er det lite som tyder på treningssentre utgjør noen betydelig smitterisiko.

Enda mindre virker smittefaren å være ved utendørstrening, men likevel er det også mange steder innført forbud mot å arrangere både løp og fellestreninger. De ivrigste vil som oftest klare å holde seg i gang med trening nesten uansett hva som hender, men for mange er det ikke så mye som skal til før de faller ut av treningsrutinene.

Landssjef i SATS Norge, Wenche Evertsen, er bekymra for at koronarestriksjonene går utover folkehelsa. (Foto: SATS)