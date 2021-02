http://5-over.com/blog

SIRI SLOTTERØY JOHNSEN:



Morgentrening

Morgenløping, eller mer generelt; morgentrening, har utrolig mange fordeler. Men mange syns det er vanskelig å få til. Og, det kan jeg godt skjønne - sengen er jo veldig fristende en ekstra time på morgenen! Det kan likevel være verdt å teste ut, for kanskje er ikke dørstokken så høy likevel.

FORDELENE

Men, hvilke fordeler er det jeg snakker om? Trening er vel trening, uansett når den gjøres? Jo, det er nok ingen stor forskjell på når du gjør den i hvilken effekt du får av den. Men, det er utrolig lite som ligger av avtaler i kalenderen før kl 8 om morgenen. Det er rett og slett mye mindre som kan komme i veien for treningen din. Ikke går det ut over tid med barna eller partneren heller, for timer du dette perfekt er du tilbake i det de gnir søvnen ut av øynene sine. Så, om du syns mange ting kommer i veien for treninga di, er timene før kl 7-8 verdt å teste.



Lite slår følelsen av å løpe mens dagen gryr for meg, det er helt stille ute og naturen oppleves tettere på. Det er som om du våkner litt mer for hver km, kroppen rister av deg søvnen og gjør seg klar for en ny dag, mens naturen nytes i stille drag. Da Asta og jeg løp rundt Sognsvann i går morges, skinte det som stjerner i trærne når belysningen rundt vannet lyste på grener med is på. Det var rett og slett magisk! Det er helt klart en høydare å løpe mens sola står opp. Og derfor vil jeg veldig sterkt anbefale deg å teste ut morgenløping når du kan time med sola, så bor du her på Østlandet er mars en super måned å starte! Nå midtveis i februar står sola opp ca kl 8, men om 2-3 uker så vil du kunne få med deg den på slutten av løpeturen om du starter f eks kl seks og løper en times tid. Det er lite som slår det altså! I tillegg er det sannsynligvis mindre bikkjekaldt om et par uker.



En annen fordel jeg syns morgentrening gir meg, er godfølelsen helt fra starten av dagen! Det er rett og slett utrolig tilfredsstillende å ha trent før frokost. Jeg føler meg sterk og påskrudd, og i tillegg er ettermiddagen og kvelden åpen for andre sprell. Ikke at det er så himla mange sprell en kan gjøre nå for tida da. Men, det kommer vel andre tider der du kan treffe venner etter jobb, gå på teater eller på restaurant, shopping, jobbe sent - ja, du skjønner greia. En naturlig konsekvens av morgentrening er også at du blir trøtt som en strømpe til kvelds, og ikke sitter oppe og hangler langt over leggetiden. (Det kan fort slå litt ut på sprellene men men)



En siste fordel med morgentrening er spisinga. Jeg blir utrolig tung i magen etter middag, så jeg sliter litt med trening sen ettermiddag og kveld. Med morgentrening trenger jeg kun spise litt kveldsmat før jeg legger meg, og magen er lett å ha med på løpetur 10 timer senere. Det er rett og slett veldig enkelt med morgentrening og spising; jeg spiser ingenting før jeg går ut, men drikker kanskje litt vann. Er du en som lett går tom kan du jo ta en banan 10 min før du skal ut. Smaker veldig godt med frokost etter dusjen da!



MEN HVORDAN?

Selv om jeg vet alle disse fordelene, er det likevel hardt å komme seg ut. Det siste året har jeg ikke hatt så mange økter mellom kl seks og sju som jeg hadde før jeg ble skadet i starten av 2020. Jeg har bare fokusert på at det er mørkt, kaldt og altfor tidlig! Så, det trengs nok litt ekstra pågangsmot for å komme i gang. Og et par råtriks!

Gjør en avtale med en nabo f eks

Legg frem treningsklærne kvelden før (buff, hansker, refleksvest - alt sammen!)

Still alarmen 20-25 min før avtalt tid - det går kjapt å komme seg ut av huset når alle sover

Ikke tenk (men hvis du kommer i skade for å tenke litt likevel; tenk på den gode følelsen du får etterpå)