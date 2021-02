https://bakkerolfen.blogspot.no

Rolf Bakken



Lite skirenn - mye skiglede!

Skisesongen 2020-21 er langt fra over, men den kan nok allerede oppsummeres. Lista over antall renn og prestasjoner blir stusselig kort. Noen renn rakk jeg ikke en gang å melde meg på før de ble avlyst, mens håpet om Trysil-Knut rennet, Sjusjøen Skimarathon, Trysil Skimaraton og Hafjell Ski Maraton har blitt knust i takt med myndighetenes forlengelser av restriksjonene. Det er fullt forståelig at det ikke er noen som vil arrangere for noen titalls lokale deltakere. Høyst sannsynlig kommer Birken til samme konklusjon når tida renner ut i påvente av lettelser som kan muliggjøre enten plan A eller B for gjennomføringen av "Mini-Birken" om fem uker.

Ingen skirenn til å legge inn et ekstra gir i treninga eller lade opp til, har imidlertid sine lyse sider også der jeg har kost meg på ski denne gode, gammeldagse vinteren. Det gnistrende kalde og solrike vinterværet har vært fantastisk til å kose seg i ski på - ironisk nok - blant tusenvis av skiløpere på Sjusjøen eller i folksomme løyper fra trappa hjemme i Elverum. Jeg har ikke en eneste gang kommet for nær og vært inne på tanken om smittefare selv på mine befolkede helgesamlinger på Norges mest populære langrennsdestinasjon. Turene på butikken kan være en utfordring, men selve utøvelsen av nasjonalidretten er totalt uproblematisk selv om jeg alltid har vært storprodusent av og innehatt spisskompetanse innen trygg avlevering av snørr i fart når jeg sklir bortover myrene.



Blir VinterBirken QR redningen for Birken-CV-en i år?

Fokuset på å gjøre de riktige tingene fram mot neste helgs renn har blitt erstattet av skiturer akkurat sånn som dagsformen tillater det. Det betyr som oftest halvlange koseturer med mobilen mer oppe av enn nedi lomma. En liten brøkdel av vinterens "prestasjoner" kan beskues nedenfor. Treningsmessige har det blitt en vinter med lapskaus til middag og noen små desserter en sjelden gang.

Klubben min, Hernes IL, har nemlig arrangert og vil fortsette å arrangere lysløyperenn nesten hver onsdag mellom jul og påske. Ikke så mange å matche meg mot, men det er utrolig hva et startnummer rundt kassa gjør med et konkurransehue. I tillegg har jeg slengt meg med på Snøkuten en gang i måneden og holdt kontakten med det lokale løpermiljøet. Kondistreninga her i Elverum har også holdt det gående (selv om det passer bedre med haltende for egen del) gjennom vinteren, så totalt sett så har jeg vel ikke vært verken nedstengt eller innestengt....

Likevel jeg må jo 25 år tilbake i tid for å finne en vinter med så få høydepunkter i kalenderen. Hvordan livet var uten den sitrende spenningen foran de faste turrennene har jeg imidlertid for lengst glemt. Jeg har evnen til å se framover både på kort og lang sikt og greier alltid å finne ting å glede meg til. Foreløpig er det til neste skitur - men til våren eller sommeren eller kanskje høsten - eller i alle fall til neste vinter blir det mye moro da! Selv om det selvsagt ikke er heldig for rekrutteringen at barn og unge ikke har fått lov til utøve idretten sin på et helt år, er min kvalifiserte gjetting at det kommer til å kry av mosjonister på små og store arrangementer når det en gang åpnes opp igjen for ubegrenset deltagelse i løp og turrenn.



På Nordseterfjellet i solnedgang 1. juledag.

Marsipanbrød på Elgåsen i romjula.

Halleluja-stemning på Sjusjøen 3. januar.



Morgenstund er ikke tull i grunn!

Teamtur i Svartholtet 20. januar.



Trolsk stemning over Reinsvatnet 24. januar.

Nam-nam ved Tårnet i Hernes 30. januar.

Klubbrenn-trio i Hernes 10. februar.

Ski i solnedgang på The View 12. februar.