​En av Norges aller beste fjelløpere, Anders «Ponny» Kjærevik (34) fra BFG Bergen Løpeklubb har meldt seg på til årets Torvikbukt 6 topper. Den positive karen er klar i sin tale, jeg vil tilbake til den flotte og tekniske løypa, og jeg skal slå løyperekorden til Ola Hovdenak. Og det med stil når han kommer flyvende med sitt eget helikopter til startstreken lørdag 18.september.

Vi er ydmyke og glade for at Anders velger 6 topper som et av sine mål for sesongen 2021. Hans største mål er å kvalifisere seg til VM i Ultra Trail som arrangeres i Thailand i november. De to beste herrer og damer i NM Ultra Trail (Molde 7 topper) blir direkte kvalifisert.

Anders bor i Bergen, men kommer fra Varaldsøy hvor han har et gårdsbruk, ca 2 timers kjøretur inkludert ferge. Her er han 2-3 dager i uka.





Aders Kjærevik og Anita Iversen LIlleskare vant Torvikbukt 6-topper i fjor. Begge er påmeldt årets løp. (Foto: Daniel Kvalvik)



Fersk løper, men sterke resultater!

Anders startet først med løping i 2017 hvor han startet med motbakkeløp. I 2019 ble han med i BFG Bergen Løpeklubb, og da satset han videre på bane- og gateløp. Fjelløping ser ut til å være hans aller sterkeste side, hvor han har ekstreme ferdigheter nedover. Anders viser til en sterk sesong i fjor hvor han tok flere seiere i Norge (blant annet Torvikbukt 6 topper), i tillegg til knallsterk deltakelse i Golden Trail Championship i Azorene hvor han ble kåret til den raskeste «Downhill»-løperen.

Anders Kjærevik mottar premie som beste Downhill løper i Golden Trail Championship. Foto @jsaragossa



Eksperiment, ekstreme treningsmengder

Etter så gode resultater har han startet på et eksperiment som har pågått siden november 2020, sammen med sin trener Jan Fjærestad. Det er ekstremt mye trening, ca 37 timer i uka, men i hovedsak i sone 1. De siste 8 ukene har han løpt helt enormt med over 300 km løping i snitt pr uke, men fortsatt i sone 1 (sone 2 i motbakkene). - Det er ikke så banebrytende, men tror det vil gjøre meg god på lang sikt. Det er viktig å holde kontinuiteten oppe, forteller Kjærevik. Kan nevne at han per 25.april har løpt totalt 4600 km i år.

Anders løper lange turer hver dag i sone 1 hvor det løpes i 3-5 timer. Han har en filosofi med at han ikke skal ha med seg næring på de lange treningsturene, kun hente væske fra bekkene. Trener da på å ikke fylle opp lagrene, men å gå på det lageret du har. Ved å gå uten tilført næring vil du få en effektiv fettforbrenning. Utvikler de kapillære (tynne) blodårene. De gror/vokser etter 2-3 timer, også i sone 1.

Etter så mye rolig løping blir jeg stiv, så jeg får strekt ut muskulaturen ved å kjøre kortintervall på kveldene, forteller Anders videre. Nå når det nærmer seg sesong og konkurranser, trapper jeg opp med «vanlige» intervalløkter i tillegg for å få opp farten i kroppen, fortsetter Anders.



Hvordan unngå skader?

Det er nettopp det å ligge mye i sone 1 som er mye av nøkkelen. Ligge på lavt tempo, jeg løper heller en time ekstra. Hjertet jobber kontinuerlig selv om det går i «subbetempo». Det er ved mye intervalltrening og mange konkurranser hvor kroppen er lettest utsatt for skader.

Investor og løper på heltid

Anders er utdannet tømrer og økonom. Han har jobbet med eiendom frem til nå, utleie og utbygging. Men, nå er han hektet på trening så nå selger han all eiendom og satser på aksjeinvesteringer og løping. I tillegg er han helikopterpilot og har eget helikopter for moro skyld. Det første helikopteret har han solgt, og nå har han kjøpt seg nytt.





Utforspesielisten Anders. (Foto: Daniel Kvalvik)



Neste konkurranse

8.mai skal jeg være med på Askøy på langs, og etter det er det Bergen Fjellmaraton 3.juni med sine 21 km og 1100 høydemeter som blir det neste. Bergen Fjellmaraton er uttak til EM i fjelløping som arrangeres i Portugal i juli.



Jeg skal være med i Golden Trail World Series, hvor jeg har som mål og delta 13.juni L'olla de Nuria (Spania), 27.juni Mont Blanc Marathon (Frankrike) og 18.juli Dolomythus Run (Italia). I tillegg muligens finalen som går 6.november i Argentina.



Torvikbukt 18.september

Ja, jeg har allerede meldt meg på Torvikbukt 6 topper. Det var et utrolig flott løp med fin sti samtidig som det var teknisk krevende. Løpet lever opp til «Norges hardeste halvmaraton» med sine 1900 høydemeter. Så har dere landingsplass for helikopter (trenger bare 15 x 15 meter), så kommer jeg flyvende, sier Anders. Torvikbukt Idrettslag legger selvfølgelig til rette med landingsplass.



Jeg blir mest sannsynlig i nærheten av Torvikbukt hele uka i forvegen ettersom Molde 7 topper og NM Ultra arrangeres helga før. Noen forbehold er det i forhold til T6T og Golden Trails, hvis jeg ikke får plass på L'olla de Nuria 13.juni, så må jeg muligens delta på Ring of Steal i Skottland 18.september for å kvalifisere meg til finalen, avslutter Anders.





Her løper Anders i mål som vinner i 2020. (Foto: Daniel Kvalvik)



«Kunstner» på Strava

Sjekk hans utrolige løpeturer (bildene under) hvor han har tegnet mange flotte figurer på Strava. Han lager GPX-fil på forhånd og bruker navigasjonsfunksjonen på klokken. Anders forteller at disse turene er det med armer og bein og nesten livet som innsats. Vi er ekstremt imponert!







Sosiale medier

For dere som har lyst til å følge Anders Kjærevik:

Strava: AndersPonny🐎 Kjærevik

Instagram: andersponny



Påmelding er åpnet (EQTiming):

Torvikbukt 6 topper lørdag 18.september og Torvikbukt rundt lørdag 25.september



DOBBEL'N. Den råeste løpskonkurransen i 2021!

Alle som fullfører både Torvikbukt 6 topper (T6T) og Torvikbukt rundt (TR) samme år, kan titulere seg som RÅSKALLE! Du er automatisk med i Dobbel'n hvis du deltar på både T6T og TR.



Å løpe Norges hardeste halvmaraton og et av de tøffeste landeveisløpene i regionen med bare en ukers mellomrom, er i seg selv en prestasjon.

De som fullfører begge løpene kan krone seg med tittelen RÅSKALLE, og vinnerne blir ÅRETS RÅSKALLER!



