Magnus Torp Antonsen ruvet høyest på pallen over to blad Stafset, her represntert ved junior Erlend. Senior Tore Kristen tok 2. plassen i sammendraget men var forhindret fra å stille på premieutdelingen. (Foto: Rolf Bakken)



Kondistreningas vårcup ble avgjort i en finaleuke der alle hadde anledning til å gjøre nye forsøk i de tre løypene, noe over 50 benyttet seg av. Det resulterte i at det ble akkurat en dobling av antall deltakere til hele 90 som fullførte alle løpene sammenliknet med fjorårets utgave, kalt Stjernecupen.

Mange nye kvinnelige Strava-strevere

Med 41 kvinner mot 49 menn kastet kvinnene seg virkelig med på "Strava-kjøret" denne våren. Det samme trenden har også gjort seg gjeldende på de tre ukentlige Kondistreningene i elvebyen. Det har vært helt fantastisk å se hvor stor innsats mange har lagt ned for å komme med på Strava-listene som har vært offisielle deltaker- og resultatlister. Hvor mange forsøk det er gjort totalt er ikke godt å si siden det bare er hver enkelt sin bestetid som blir stående på lista. De totale deltakertallene for de Prøysenklingende-løypene ble 141 i "Kyllingen" (4,50 km) , 114 i "Du ska få en dag mårra" 3,23 km) og 109 i "Hompetitten" (4,44 km).

Mens Magnus Torp Antonsen var klart best i alle tre løypene blant herrene, var det jevnt i kvinneklassen mellom Synøve Volden og Lene Nylund. Førstnevnte trakk det lengste strået etter å ha vunnet de to siste løpene. Maiken Caspersen Falla hadde for øvrig hårfin bestetid i det første løpet.

En tredels premiering

Den gjeveste premien gikk imidlertid til en tilfeldig deltaker, og Kaja Løren Borg ble det heldige vinneren av et par topp løpesko til en verdi av 2000 kr gitt av Hoka i samarbeid med Sport1 Elverum. I tillegg ble over 20 deltakere trukket ut som vinnere av Kondisprodukter slik at det totalt ble akkurat en tredel av deltakerne som fikk med et synlig bevis på sin innats i Kondis' vårcup 2021.



Nå er den kreative arrangørstaben i gang med planlegge en oppfølger av suksessen allerede til høsten. Men Kondistreninga holder det gående ut juni med sine faste treninger, og vårsesongen avsluttes med en tøft halv- og kvartmaraton i Stavåsen søndag 2. juni.





Kaja Løren Borg var både en dyktig og heldig i vårcupen og kan utvide skoparken med en valgfri Hoka modell. I tillegg løp hun inn til 5. beste tid sammenlagt bare minuttet fra en plass på pallen. (Foto: Rolf Bakken)



De 10 beste i Kondis' vårcup 2021 - kvinner: Plass Navn Totaltid Km-tid 1 Synnøve Volden 49:14 04:01 2 Lene Nylund 50:04 04:05 3 Hedda Faraasen Alme 55:39 04:33 4 Marianne Skjeggenes 56:04 04:36 5 Kaja Borg 56:33 04:37 6 Katarina Aas 57:22 04:42 7 Rønnaug Skille 57:41 04:43 8 Elisabeth Bie 57:53 04:45 9 Helene Berger 58:13 04:46 10 Dorte Løvhaug Johnsen 59:11 04:51

De beste i Kondis' vårcup 2021 - menn: Plass Navn Totaltid Km-tid 1 Magnus Torp Antonsen 41:55 03:26 2 Tore Kristen Stafset 43:35 03:34 3 Erlend Stafset 45:13 03:42 4 Ola Erik Moe 46:01 03:46 5 Runar Helland 46:23 03:48 6 Lars Petter Streitlien 48:23 03:58 7 Øyvind Borg 49:51 04:05 8 Vegard Jørstad 50:25 04:07 9 Fredrik Andersen Lindstad 51:05 04:11 10 Amund Sigstad 51:16 04:11

