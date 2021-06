Kan vi klare opprykk til Superligaen i European Team Championships? Det finner vi ut i løpet av denne helgen. Norge stiller opp med lag i Romania, sammen med følgende nasjoner: Hviterussland, Belgia, Tsjekkia, Estland, Finland, Hellas, Nederland, Sverige, Sveits, Tyrkia og vertsnasjonen Romania. I utgangspunktet stilte også Irland, men de har nylig trukket seg fra konkurransen. Normalt sett er det to lag som rykker opp i Superligaen, og tre lag som rykker ned til 2. divisjon. Men, ettersom Irland nå har trukket seg, er det kun 2 lag som rykker ned. Norge har forøvrig ingen planer om å delta i nedrykkskampen. Vi har øynene rettet mot opprykk og Superligaen.



Poengsystemet i konkurransen er enkelt: Vinneren i hver øvelse får 12. poeng. Nummer to får 11 poeng osv. Poengene legges sammen, slik at nasjonene kan rangeres.



Norges lag

På grunn av OL som ikke er så spesielt langt frem i tid, velger de fleste av våre aller beste utøvere, og prioritere annerledes enn å stille opp i lag-EM. Dette betyr at alt ligger til rette for at våre nest beste utøvere kan få vist seg fram, og få prøve seg mot god internasjonal motstand. Blant våre deltagende har vi naturlig nok flere som drømmer om prestasjoner som kan gi OL-kvalifisering.



Program og norsk utøver

Her kan du se en oversikt over hva slags øvelser Kondis dekker denne første dagen, og hvilken utøver vi har satt opp på Norges lag til den aktuelle øvelsen.



Klokka 18:02 // 800 meter kvinner

Ingeborg Østgård, FIK Ren-Eng

Ingeborg er 17 år, og løper distanser som 800 meter, 1500 meter og 3000 meter. Hennes personlige rekord på dagens øvelse (800 meter) er 2:05,00, fra NM i Bergen 2020.



Løpsrapport

Ingeborg ble pakket inn ganske godt allerede i første sving, og havnet noe bakover i feltet. Hun løp forøvrig ganske så uanstrengt inne ved lista på den første runden. Men det er fort gjort å bli litt stresset når man fortsatt ligger slik plassert, og man er vel ute på andre og siste runde. Første 400 gikk unna på 62,72 for teten. Mot slutten av siste langside og inn i siste sving, ble det en god del knuffing, og Ingeborg måtte finne seg i å miste rytmen litt og havne bakover. Kommentator Jann Post etterlyste noe spissere albuer for Ingeborg. Ut av siste sving, og ut på oppløpet, gikk det derimot veldig bra for Ingeborg. Når hun først får fri passasje, så viser hun her hvilke kvaliteter hun har, og hva slags trøkk hun har i steget. I bane 3 fosser hun forbi mange konkurrenter, og løper Norge inn til 6. plass på øvelsen.



Plass Navn Tid 1 Sveits, Hoffman 2:03,89 2 Nederland, Ummels 2:04,55 3 Finland, Kuvisto 2:04,57 4 Tsjekkia, Mezulianikova 2:04,97 5 Hviterussland, Nemahai 2:05,24 6 Norge, Ingeborg Østgård 2:05,87







Ingeborg fra den kvelden hun satte sin personlige rekord. Foto: Samuel Hafsahl



Klokka 18:20 // 1500 meter menn

Ferdinand Kvan Edman, IK Tjalve

28 år gamle Ferdinand har hittil i år hatt en veldig god sesong, og har i flere år vært vår beste på 1500 meter, bak Ingebrigtsen-brødrene. I mai ble han nummer 2 under Per Halle Invitational i Tønsberg og perset på 5000 meter med sterke 13:39,23. I lag-EM skal han derimot løpe 1500 meter. Hans pers på distansen er snaue tre år gammel, og lyder 3:38,64. Nylig løp han 3:39,72 på Bislett stadion, under "1500 Elite"-stevnet.



Løpsrapport

Ferdinand blir liggende fint inne ved lista allerede fra første sving. Belgia reiser avgårde i en optimistisk fart, og det skaper god strekk i feltet. Perfekt for vår mann. Første 300 meter blir løpt på 41 sekunder av belgieren. Det ligger an til 3:30. Det skal bli vanskelig. Kvan Edman løper fortsatt godt inne ved lista. Har så langt fått en fin reise, og alle løper på rekke. Etter tre runder har Belgia fortsatt samme distanse tilbake til resten av feltet, men farten har gått noe ned. Når det ringer i bjella, er det fortsatt 30 meter mellom leder og resten. På siste langside virker det ikke som om Kvan Edman skal avansere noe særlig, men det viser seg at han bare er smart. Inn i siste sving eksploderer det. Han skyter fart, raser forbi de andre, og ut på oppløpet spiser han opp Belgia i løpet av få sekunder.



Kvan Edman gjør de andre til statister, og feier inn til ny personlig rekord på 3:38,63. Suveren seier! Han viser fantastisk kontroll hele veien. Er avventende på siste langside, og overlegen i siste sving og på oppløpet. Strålende! La Norvége - Douce points!



Plass Navn Tid 1 Norge, Ferdinand Kvan Edman 3:38,63 PB 2 Tsjekkia, Adam Dvoracek 3:39,97 3 Belgia, Jochem Vermeulen 3:40,02 4 Finland, Joonas Rinne 3:40,49 5 Nederland, Bram Anderiessen 3:40,65 6 Hviterussland, Illia Karnavukhau 3:41,16





Ferdinand Kvan Edman fra 1500 Elite på Bislett. Foto: Samuel Hafsahl



Klokka 19:02 // 3000 meter hinder, kvinner

Andrea Modin Engesæth, IL Runar

Andrea er 19 år, og en allsidig friidrettsutøver, som har gode prestasjoner å vise til både fra høyde, lengde, kastøvelser, sprint og lengre distanser (både flatt og hinder). På 3000 meter har hun en personlig rekord, som hun satte da hun tok gull under NM 2020 (9:57,95). Andrea studerer for tiden i USA.



Løpsrapport

Modin Engesæth åpner bra og legger seg i tredje posisjon gjennom første sving. Etter den første 1000-meteren er hun fortsatt helt med på 3./4. plass, i tetgruppa. Hun løper lett og ledig, og har god teknikk over hindrene. Den første kilometeren gikk på 3:12. God fart i tet. Etter 5 minutter har Modin Engesæth nå mistet kontakten med de tre lagene foran (Nederland, Romania og Sveits), men hun jobber fortsatt godt og løper fint. Det kommer en svak vanngravpassering som bringer henne litt ut av rytmen. Med tre runder igjen å løpe, så trekker hun på gruppe nummer 2.



Vanngrava ble passert mye bedre på den neste runden, men med 2 runder igjen stikker Hviterussland fra. Modin Engesæth sliter med å være med, og må jobbe for å holde kontakt med de to andre lagene. Ny god vanngravpassering. I teten har Nederland tilsynelatende god kontroll på Romania. Sveits på tredje begynner å slite litt. Inn på oppløpet passeres vi av svenskenes Caroline Högardh, og rett før mål er også Tyrkia forbi. Det blir 7. plass på øvelsen for Modin Engesæth, på 9:59,33.



Plass Navn Tid 1 Nederland, Van Der Reijken 9:39,00 2 Romania, Elena Adelina Panaet 9:41,68 3 Sveits, Chiara Scherrer 9:45,58 SB 4 Hviterussland, Tatsiana Shabanava 9:49,89 PB 5 Sverige, Caroline Högardh 9:56,32 SB 6 Tyrkia, Özlem Kaya 9:58,76 7 Norge, Andrea Modin Engesæth 9:59,33 SB







Andrea fra gulløpet under NM 2020. Foto: Bjørn Johannessen



Klokka 19:20 // 5000 meter menn

Magnus Tuv Myhre, Brandbu IF

Brandbuløperen Magnus, fylte 21 år denne uka. Han har også hatt en god sesong så langt, og har perset både på 800 meter, 1500 meter og på kveldens øvelse, som er 5000 meter. Hans rekord lyder 13:38,69, og stammer fra Per Halle Invitational i mai, hvor han spurtslo Kvan Edman (se lenger opp).



Løpsrapport

Det blir kommentert at Tuv Myhre treffer godt med løpssteget i starten her, og bruker energien i riktig retning. Første runden går unna på 66 sekunder, og tilsvarer 13:45-fart. Etter en runde blir feltet pakket godt sammen. Så, etter 500 meter spinner rumeneren forbi og forsvinner. Tyrkeren følger etter. Tuv Myhre virker litt usikker på om han skal bli med på festen, og velger en slags mellomting. Han blir liggende litt alene nå, og er plutselig blitt den som må ta luka opp til de andre. Tuv Myhre tar seg imidlertid god tid. og løper seg trygt opp til teten og legger seg i rygg. Bra!



Tyrkeren slipper etter hvert Tuv Myhre forbi. Det er Norge og Romania i tet. Fin rygg det der, og det er 25-30 meter tilbake til resten av feltet når det passeres halvveis. Ved passering 3000 meter viser klokka uoffisielt 8:20. Tuv Myhre har fått en fin reise. Han holder seg i rygg på Romania. Det er 4 runder igjen, og nå er luka bakover blitt noe større. Fortsatt løper han lett i front.



3 runder igjen og belgieren forsøker å nærme seg. Han er dog fortsatt nesten 50 meter bak vår mann fra Brandbu. Vi har fått et kjempeopplegg nå, og Tuv Myhre kan forsøke å spare krefter i rygg fortsatt. Så går han rundt rumeneren med to runder igjen! Hva kan han stille opp med på de siste 800 metrene? Tuv Myhre får en liten luke og siger langsomt i fra. Vi går mot enda et solid løpsresultat. Det ringer. Belgia tar igjen Romania. Kan Michael Somers klare å hente inn Norge også? Med 200 meter igjen er vi usikre. Det er god fart på belgieren, men - Tuv Myhre er god! Han tar ut det han har og det svarer bra. Først i mål, og 13:46,98. Nye 12 poeng til Norge, og et flott løp av Tuv Myhre.



Plass Navn Tid 1 Norge, Magnus Tuv Myhre 13:46,98 2 Belgia, Michael Somers 13:48,16 3 Hviterussland, Siarhei Krauchenia 13:56,47 PB 4 Romania, Nicolae Alexandru Soare 13:56,89 5 Sveits, Dominik Rolli 13:57,20 PB







Magnus Tuv Myhre, fra Night of Higlights på Bislett i sommer. Foto: Samuel Hafsahl



Klokka 19:45 // 3000 meter kvinner

Ina Halle Haugen, IL Runar

17 år gamle Ina har også vist gode resultater i år. Blant annet på distansen hun skal løpe i kveld. Under stevnet Per Halle Invitational i mai, løp hun inn til ny pers på 9:11,81. En 6 sekunders forbedring fra samme tid i fjor. Nylig perset hun også på 1500 meter. Det skjedde på Bislett for halvannen uke siden, og tiden var sterke 4:16,82.



Løpsrapport

Halle Haugen kommer fint ut fra start og legger seg i sjette posisjon gjennom den første svingen. Etter en drøy kilometer ligger Nederland og Romania i tet, mens Ina ligger på 5. plass. Det ser veldig fint ut så langt. Tre løpere har falt av, mens seks løpere i front er i ferd med å danne en liten gruppe. Vi er med der. Etter passering 2000 meter virker det som om Halle Haugen får litt problemer med å være med. Slipper ei luke til de fem løperne foran seg. Sverige er helt med oppe i teten, og ligger foreløpig på andreplass.



Det ringes, og Sverige prøver å sette inn et støt. Får konkurranse fra Hviterussland. Halle Haugen ligger noe bak sin personlige rekord med en runde igjen. Når målstreken kommer har hun tapt relativt mye til de andre lagene som lå foran, og det blir til slutt en 8. plass. Hviterussland hadde tydeligvis spart enormt med krefter, og sprinter Sverige i senk med 40 meter.



Plass Navn Tid 1 Hviterussland, Darya Barysevich 9:01,80 PB 2 Sverige, Linn Söderholm 9:06,04 PB 3 Nederland, Diane Van Es 9:07,41 PB 4 Tyrkia, Amine Hatun Mechaal 9:07,83 SB 5 Hellas, Anastasia Marinakou 9:13,75 PB 6 Romania, Claudia Prisecaru 9:16,08 PB 7 Finland, Ilona Mononen 9:17,24 PB 8 Norge, Ina Halle Haugen 9:22,72







Ina Halle Haugen. Foto: Samuel Hafsahl



KONDIS FØLGER DAG 2, SØNDAG 20. JUNI