De 11 gjenværende lagene av de opprinnelige 32 som startet i Oslo Bergen Trail har alle klart seg gjennom det siste døgnet, ingen nye lag har brutt, men ett av lagene vil nok ikke rekke tidsfristen på CP3 ved Vatnahalsen selv om fristen er forlenget til 18:00 i dag.

Bergenslaget "Team Rett Vest Endurance" (Eivind Svellingen, Fredrik Berentsen og Fred Andersen) var i klar tet ved CP3 på Vatnahalsen, der nok alle lagene planlegger å sove noen timer. Laget kom til CP3 etter 86 timer og 52 minutter - og med en stipulert sluttid rundt 150 timer. Team Seigmenn (Gunnar Næss og Samuel Fredriksson) kom til CP3 etter 93:31, Nattoget (Gro Siljan Hjukse og Thomas Øderud) 96:41 og Ås Kadavers (Jo Inge og Wendy Fjellstad) 97:16. Norconsult (Harald Bjerke og Vegard Triseth) og She-Unit (Cecilie Longva Igesund, Henriette Brynthe og Liss Johansen Vallestrand) kom til Vatnahalsen omtrent når dette skrives.

"Team Rett Vest Endurance" er allerede godt i gang med turen videre mot Voss, de la ut fra Vatnahalsen 05:10 tirsdag morgen, mens "Seigmenn" la i vei klokken 11:45. Videoen ovenfor viser bergensteamet mens de var på Rallarvegen mellom Finse og Vatnahalsen. De så uforskammet spreke ut.

Seigmennene ble også rapportert å være i godt humør da de forlot Vatnahalsen, de har lada opp med søvn og masse mat. Samuel har byttet til løpesandaler, det skal snart Gunnar gjøre også. Det begynner nok å bli trangt i skoene, og da er nedoverløping svært vondt...



Nattoget tok kortere pause enn de andre og er like bak Seigmenn ut fra Vatnahalsen.



Seigmenn - ikke slike du får i pose, men mye tøffere! (Arrangørfoto)





Dette nattoget til Bergen går verken på strøm eller damp, men på ren og skjær muskelkraft og sterk vilje. (Arrangørfoto)





Ås Kadavers! Ikke mye kadaver å spore her... (Arrangørfoto)





She-Unit kom til Vatnahalsen som 6. lag og ett av lagene vi tror kommer helt til mål. Det blir spennende med de fem siste, selv om omleggingene vil hjelpe på mye. (Arrangørfoto)



Løypeomlegging fire steder

Arrangøren besluttet i natt å forenkle løypa på fire steder i håp om at flest mulig skal klare tidsfristen på 200 timer. Det gjør løypa en del kortere, men famfor alt mye lettere med bedre underlag og mange færre høydemeter. Første omlegging er ganske tidlig etter Vatnahalsen der de følger den asfalterte Kleivaveien langs Bergensbanen i stedet for terrenget over Mjølfjell. I tillegg til totalt annerledes underlag sparer de minst 500 høydemeter - så denne omleggingen alene sparer deltakerne for flere timer selv om distansen ikke avviker så mye.



Mellom Voss og Bergen har man også besluttet å følge de tre første alternative rutene i første omgang, og igjen er den snakk om en del veipartier og ikke minst mye mindre høydemeter. På dette kartet (klikk på alternative route i menyen oppe til venstre) kan du se alternative ruter med rosa strek - ordinær rute i blått.



Kondis.no vil komme med oppdateringer fram til maksimaltiden er ute etter 200 timer, dvs. lørdag 10. juli kl 16.



