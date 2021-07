Gjennom tre forsøksheat ble det løpt for finaleplasser i årets junior-NM på Askøy. Hvert heat hadde ti startende og de fire beste gikk til finale, ingen på tid. For de aller beste, slik som den ferske europamesteren på distansen Ingeborg Østgård, så gikk det ganske greit å vinne heatet sitt, med tiden 4:43. Og hun har en personlig bestetid på 4:16 så da slapp hun å grave dypt. For andre ble det en hard kamp for å prøve å nå finalen.

I det første heatet var det Maiken Homlung Prøitz som satte fart og hun ledet også hele veien inn til mål. Bak henne fulgte Ina Halle Haugen og Freya Mjølsnes, og de hadde ikke vanskeligheter med å henge på. Ina Halle Haugen har da en personlig bestetid på distansen på 4:16, så et 4:40-løp er nok kurant for henne. Men bak disse ble det en kamp om den siste finaleplassen mellom Mathea Melberg og Amalie Melby Arnesen, og det ble Mathea som vant denne duellen og tok den siste finaleplassen, på en tid som var ny sesongbeste for henne.

I det andre heatet var det Vilde-Sofie Torvund som tok fronten i feltet, etter hvert overtok Malin Søtorp Solberg den oppgaven, med Ingeborg Østgård og Leona Andersen Vedvik i ryggen. Her ble det Osterøyjenten Nora Bergan som tok den siste finaleplassen. Hun har kun registrert resultater innen friidrett i år, og hun satte da også en ny personlig bestetid på distansen. Det kan jo bli spennende å se i finalen om hun har mer å gå på.

I det tredje heatet var det Sara Busic, Hedda Leirvik og Sigrid Bjørnsdatter Wahlberg som kontrollerte det inn, men rett bak dem ble det på sisterunden en kamp om den siste finaleplassen mellom Norah Sand-Hanssen og Ingrid Ingebrigtsen. Her måtte Ingrid Ingebrigtsen gi fra seg et sekund til Norah Sand-Hanssen, og dermed ble det ikke finaleplass på det eneste medlemmet i Team Ingebrigtsen som deltar i årets junior-NM.

Resultater forsøksheat for kvinner U20 1500 meter

(De fire beste i hvert heat går til finale)

Heat: 1 Plass: Startnr: Navn: Klubb SB: PB: Resultat: 1 473 Maiken Homlung Prøitz Sarpsborg IL 4,35,62 4,35,62 4,40,64 2 448 Ina Halle Haugen Runar, IL 4,16,82 4,16,82 4,40,92 3 307 Freya Mjølsnes Idrettslaget Skjalg 4,27,68 4,27,68 4,41,48 4 493 Mathea Melberg Stavanger Friidrettsklubb 4,56,66 4,41,05 4,47,19 New SB 5 106 Amalie Melby Arnesen Ask Friidrett 4,46,94 4,46,94 4,50,28 6 315 Thea Bjorland Idrettslaget Skjalg 5,04,05 5,04,05 5,02,74 New PB 7 408 Hedda Høntorp Oppegård IL 4,58,67 4,58,67 5,09,54 8 113 Julia Varsi Ask Friidrett 5,10,17 5,03,76 5,29,97 186 Julie Sand-Hanssen Eiker-Kvikk, IF 4,42,67 4,42,67 DNF 499 Nora Amalie Hegdahl Steinkjer Friidrettsklubb 4,53,52 DNF Heat: 2 Plass: Startnr: Navn: Klubb SB: PB: Resultat: 1 230 Ingeborg Østgård Friidrettsklubben Ren-Eng 4,16,59 4,16,59 4,43,43 2 418 Nora Bergan Osterøy IL 4,44,19 4,44,19 4,44,07 New PB 3 474 Malin Søtorp Solberg Sarpsborg IL 4,28,75 4,28,75 4,44,53 4 540 Leona Andersen Vedvik Tønsberg Friidrettsklubb 4,28,00 4,28,00 4,45,11 5 576 Anna Marie Nordengen Sirevåg Vidar, Sportsklubben 4,43,55 4,41,58 4,48,30 6 228 Vilde-Sofie Torvund FRI IL 4,50,56 4,50,56 4,52,63 7 373 Elise Bredesen Øvereng Mosjøen IL 4,51,98 5,02,81 8 517 Tuva Kylland Sturla IF 5,02,92 5,02,92 5,15,72 9 283 Hedda Børø Opsøen Haugesund Idrettslag Friidrett - gr 5,12,58 5,00,09 5,32,92 10 110 Hanne Stamnesfet Næss Ask Friidrett 5,11,89 5,11,89 5,39,60 Heat: 3 Plass: Startnr: Navn: Klubb SB: PB: Resultat: 1 312 Sara Busic Idrettslaget Skjalg 4,20,13 4,20,13 4,51,66 2 305 Hedda Leirvik Hommelvik IL 4,43,22 4,43,22 4,51,74 3 436 Sigrid Bjørnsdatter Wahlberg Ranheim IL 4,20,10 4,20,10 4,51,80 4 187 Norah Sand-Hanssen Eiker-Kvikk, IF 4,49,64 4,49,64 4,52,28 5 461 Ingrid Ingebrigtsen Sandnes IL 4,42,04 4,42,04 4,53,31 6 447 Gjendine Gjelstad Rebård Runar, IL 4,48,12 4,48,12 4,59,16 7 263 Ida Grytaas Forsmo Gular, IL 4,59,26 4,59,26 5,00,89 8 518 Dordi Forseth Sunndal Il Friidrett 4,57,23 4,57,23 5,02,57 9 236 Andrine Slettum Ruud Gausdal Friidrettsklubb 5,05,89 5,05,89 5,11,51 10 119 Pia Norheim Ask Friidrett 5,09,89 5,05,85 5,12,40

Starten går i det første forsøksheatet på 1500 meter. Fra venstre ser vi Maiken Homlung Prøitz, Nora Amalie Hegdahl og Ina Halle Haugen.



Freya Mjølsnes, Ina Halle Haugen og Maiken Homlung Prøitz går alle videre til finalen.



Mathea Melberg tar den siste finaleplassen i første heat.

Det er Vilde-Sofie Torvund som tar føringen fra start i det andre heatet. Europamester Ingeborg Østgård og Malin Søtorp Solberg følger greit på.



Nora Bergan fra Osterøy IL tar en finaleplass. Hun har kun registrert friidrettsresultater i år.



Elise Bredesen Øvereng, Mosjøen IL.



Ingeborg Østgård og Leona Andersen Vedvik.

I det tredje heatet er det denne trioen som kontrollerer inn til finaleplassen: Hedda Leirvik (305), Sigrid Bjørnsdatter Wahlberg (436) og Sara Busic (312)- Men bak dem kjemper Norah Sand-Hanssen (187) og Ingrid Ingebrigtsen (skjult) om den siste plassen.