Fra starten på 100 miles i Folldal sentrum lørdag kl 07 med 70 regnkledde løpere i feltet. (Foto fra løpets facebookside)



Didrik Hermansen bestemte seg for å stille på Rondane 100 etter å ha vurdert beina etter seieren i Ecotrail forrige helg og for å utfordre seg selv i den sterke konkurransen i Folldal.

Revansjesugen folldøl

Aller mest konkurranse fikk elverumsingen av folldølen Asmund Kjøllmoen Steien som var ute etter å revansjere sin DNF fra debutløpet i fjor under helt andre værforhold. Aasmund holdt følge med Didrik fram til ca.100 km, og folldølen var også alene i front en liten periode. Det straffet seg nok etter hvert, for Hermansen sa takk for det trivelige følget i regnet som vinneren anslo hadde silt ned i 19 av de 20 timene han var ute og løp.

I avslutningen av løpet ble hjemmehåpet innhentet av trønderen Vemund Øvstehage, og de to ble skjønt enige om å løpe likt over må og dele 2. plassen, borti halvannen time bak den meritterte vinneren.



En fokusert Aasmund Kjøllmoen Steien i føringen ved Dørålseter halvv (Foto fra løpets facebookside)

"I had to dig deep"

Didrik oppsummerte døgnet i Rondane på følgende måte på sine sosiale kanaler:

- En fantastisk løype gjennom et av Norges mange fjell, med stier, grusvei og steiner. Ekstremt harde forhold i år med både vind og regn. Jeg måtte grave dypt, men beina mine føltes bra. Rart siden jeg løp 80 k Ecotrail forrige uke. Aasmund Kjøllmoen Steien holdt et jevnt høyt tempo de første 100 k. Klarte å få en luke som ga seier og ny løyperekord.



Gro Siljan Hjukse som bl.a har Birken 4x24 og ikke minst Oslo-Bergen Trail på CV-en i år, var best av de tre kvinnene som fullførte, hele tre og en halv time for nr. 2 Hanne Nicole Briedis Hyttedalen.



På sin blogg "Tur, natur og trening" beskriver Gro tiden etter OBT på følgende måte:- Løpeformen er fin, gnagsåra nesten borte. Føttene smurt og stelt jevnlig og jeg har spist og hvilt i 6 uker.

"Snøen la se gi ura"

I blogginnlegget "Rondane 100 vått og rått" beskriver Gro de rådende forhold i Langlupdalen (mellom Dørålseter og Straumbu/80-100 km) slik:

- Det var mange som valgte å gi seg på CP2 etter rundt 11 timer i regnet da de følte på mangel av utstyr, motivasjon eller overskudd. Jeg tenker at dette var kloke avgjørelser. Været var ekstremt. Det sluddet over Langlupdalen og snøen la seg i ura opp mot Rondeslottet. Det blåste kuling i kastene så effekt temperatur bikker da fort under 0.



Altså litt av rn kontrast til fjorårets opplevelse for Gro og de andre som deltok i tropevarmen den gang. Les reportasjen fra Salomon Rondane 100 i 2020 her: Molly Bazilchuk og Paul Ogier vant Salomon Rondane 100





En storfornøyd Gro Siljan Hjukse på oppløpet i Folldal søndag. (Foto fra løpets facebookside)

Polsk løyperekord på 50 miles

Starten for 50 miles på Dørålseter er nær forestående. (Foto fra løpets facebookside)

Lasse Aleksander Finstad fosset fram i Rondane og vant en klar seier på halvdistansen 50 miles. (Foto fra løpets facebookside)

På Rondane 50 miles med start fra Dørålseter lørdag klokka 14 var bodøværingen Lasse Aleksander Finstad tidlig i tet og løp inn til seier på 8 timer og 50 minutter. Polske Aleksandra Narkowicz satte løyperekord for kvinner med ti minuter da hun kom inn på 11 timer og 23 minutter. Begge vinnerne på halvdistansen måtte vente nær halvannen time på neste løper i mål. Her var fullføringsprosenten naturlig nok lagt høyere der 48 av 54 startende kom til mål.



De beste i Salomon Rondane 50/100 miles 2021: Kvinner 100 miles Pl. Navn Klubb Tid Bak 1. Hjukse, Gro Siljan 28:35:04 -- 2. Hyttedalen, Hanne Nicole Briedis Lei av trapper 32:05:13 +3:30:09 3. Kristensen, Mari Melsom Kristiansand løpeklubb 34:55:58 +6:20:54 Menn 100 miles (20 fullførende) 1. Hermansen, Didrik Romerike Ultraløperklubb 19:52:51 -- 2. Øvstehage, Vemund Byåsen IL 21:17:34 +1:24:43 3. Kjøllmoen Steien, Aasmund Folldal IF 21:17:47 +1:24:56 4. Avset Fredriksen, Espen Averøy Løpeklubb 23:28:21 +3:35:30 4. Fenre, Mathis Dahl 23:28:21 +3:35:30 6. Svellingen, Eivind BFG Bergen Løpeklubb 24:34:12 +4:41:21 6. Colliard, Vincent 24:34:12 +4:41:21 8. Wahl, Tor-Einar Norges Brattkjøringsforbund 24:50:23 +4:57:32 9. Øderud, Thomas Kristiansand løpeklubb 28:35:04 +8:42:13 10. Sollien, Erik 29:31:38 +9:38:47 Kvinner 50 miles (9 fullførende) 1. Narkowicz, Aleksandra Salomon Norge 11:23:54 -- 2. Serres, Nora Oslostudentenes IK 12:50:51 +1:26:57 3. Reitan, Renate Dullum Hell Ultraløperklubb 15:02:10 +3:38:16 4. Aspen, Andrea Voss IL 16:15:45 +4:51:51 5. Skjøstad, Mari Berger Hell Ultraløperklubb 16:23:53 +4:59:59 Menn 50 miles (38 fullførende) 1. Finstad, Lasse Aleksander 08:50:36 -- 2. Løset, Gaute Nordea 10:18:35 +1:27:59 3. Nonstad, Kristoffer Team Salomon 11:09:52 +2:19:16 4. Hov, Sigurd KOPIL 11:10:02 +2:19:26 5. Tveten, Stian Grenland Ultra runners 11:19:18 +2:28:42 6. Ramsøy, Øyvind Skjerstad NEDA 11:19:23 +2:28:47 7. Veitch, Erik 11:21:25 +2:30:49 8. Berger, Cato 12:17:06 +3:26:30 9. Amdahl, Audun Lillehammer Kommune 12:25:58 +3:35:22 10. Knudsen, Vegard Kristiansand Løpeklubb 12:30:44 +3:40:08



