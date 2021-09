Opprinnelig skulle årets NM blitt avholdt i midten av august, men det ble flyttet til 10. – 12. september. Det arrangeres i Kristiansand.

Jakob Ingebrigtsen stiller på 1500 meter – klar favoritt

Det er allerede klart at Jakob Ingebrigtsen blir å se i finalen på 1500 meter. Han skal i kveld løpe i Diamond League-finale i Sveits, men han slipper å haste hjem for å rekke forsøksheatet i NM på fredag. Etter at NM ble utsatt kom det samtidig med stevnet i Sveits, men NM – arrangøren sikrer altså Jakob en direkte finaleplass. Her er OL-vinneren selvsagt en klar favoritt, hvis han ikke har tatt seg for mye ut i Diamond League-finalen da. Bak ham blir det en kamp mellom blant andre de to som har løpt 1500 meter under 3:40 i år, Tjalves Ferdinand Kvan Edman og Gulars Mats Hauge.

Narve Gilje Nordås fra Sandnes har meldt seg på både 1500 meter, 5000 meter og 10 000 meter. Han deltar ikke på alle, men der han stiller blir han å regne med.

Amalie Sæten har tidligere i år løpt på 4:08 på 1500 m og er nok en av favorittene til å vinne, hvis ikke Karoline Bjerkeli Grøvdel stiller. Hun er påmeldt tre distanser, deriblant 1500 meter. Amalie Sæten er også regjerende norgesmester. En spennende utfordrer her kan være Ingeborg Østgård som i sommer ble U20-europamester på 1500 meter. Runars Ina Halle Haugen er også en junior som kan yppe seg her. Tjalves Sigrid Jervell Våg må også regnes med.

5000 meter

Karoline Bjerkeli Grøvdal viste denne uken at hun er i 5000-meterform ved å ta en 8. plass i Diamond League-finalen, så hun er favoritt nummer 1 i NM.

Narve Gilje Nordås har løpt på sterke 13:16 på denne distansen i år, og uten andre konkurrenter fra Team Ingebrigtsen skal han bli vanskelig å tukte. Han er også NM-vinner fra i fjor. Sølvvinner fra i fjor, Zerei Kbrom Mezngi fra Spirit, stiller også og må regnes med.

Også Per Svela, Marius Vedvik, Magnus Tuv Myhre og Sigurd Ruud Skjeseth har gjort gode løp på denne distansen i år. Bjørnar Sandnes Lillefosse fra Gular må også regnes blant favorittene.

10 000 meter

På 10 000 meter-finalen på søndag vil kampen kanskje stå mellom de samme som ble nevnt som favoritter på 5000 meter: Narve Gilje Nordås, Zerei Kbrom Mezngi, Per Svela, Marius Vedvik, Magnus Tuv Myhre, Sigurd Ruud Skjeseth og Bjørnar Sandnes Lillefosse.

Fjorårsvinner på 10 000 meter var Zerei Kbrom Mezngi, foran Narve Gilje Nordås og Bjørnar Sandnes Lillefosse.

Regjerende norgesmester for kvinner på 10 000 meter er Vienna Søyland Dahle, og hun stiler til start. Det gjør også de hun hadde med seg på premiepallen i fjor: Hanne Mjøen Maridal og Maria Sagnes Wågan. I år har både Ida Meli Narbuvoll, Ine Bakken og Hanne Mjøen Maridal gjort sterke 10 000 meterløp på 33-tallet og de ønsker nok å være med og kjempe om medaljene her.

Adele Henriksen fra Gular må også nevnes i denne sammenhengen. Hun er bare 19 år, men har løpt på 34:08 på 10 000 meter i år.

Tidsskjema for "Kondis-øvelser":

FREDAG Øvelse Klasse Type Starttid 1500 m Kvinner Forsøk 13:05 5000 m H1 Menn Finale 15:30 3000 m kappgang Kvinner Finale 16:45 5000 m kappgang Menn Finale 16:45 5000 m H2 Menn Finale 17:20 5000 m Kvinner Finale 17:45 1500 m Menn Forsøk 19:20 LØRDAG Øvelse Klasse Type Starttid 800 m Kvinner Forsøk 13:30 800 m Menn Forsøk 13:50 3000 m hinder Kvinner Finale 17:30 3000 m hinder Menn Finale 17:50 1500 m Kvinner Finale 18:30 1500 m Menn Finale 18:45 SØNDAG Øvelse Klasse Type Starttid 10 000 m H1 Menn Finale 11:20 10 000 m Kvinner Finale 12:45 800 m Menn Finale 13:55 800 m Kvinner Finale 14:05 10 000 m H2 Menn Finale 14:30

