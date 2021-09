- Jeg er misfornøyd med innledningen av løpet, hvor jeg bommer og ser Eirik (Langedal Breivik) bak meg. Men deretter skjerper jeg meg, og løper bra. Så totalt sett er jeg fornøyd, sa Audun Heimdal – som gikk ut i tet på dagens jaktstart - etter seier på gårsdagens mellomdistanse.



NTNUI-løperen holdt – til tross for startvansker – unna for forfølgerne, og kunne løpe i mål på Frøset gård i Bymarka i Trondheim som vinner.vEn posisjon karen fra Konnerud har blitt godt vant med de siste ukene, der han har gått fra triumf til triumf. NM-gull var uttellingen forrige helg. Denne helgen ble det tre seire på rappen. Og på fredag venter NM-natt:



- Det blir den tøffeste konkurransen neste helg, men slik det ser ut nå løper jeg også sprinten og mellomdistansen – på lørdag og søndag, sier den konkurranseglade NTNUI-løperen. Og etter nasjonal suksess, er det grunn til å spørre seg hvor langt det kan rekke når han trer inn i landslagsdrakten siste dagen i september, for langdistansen under verdenscupfinalen i Italia:



- Med den formen jeg er i nå, bør det være mulig å håpe på «topp 6» plassering. Selv om terrenget der nede kanskje ikke passer meg like bra som terrenget i Idre.



Det er i hvert fall helt sikkert at han var dagens mann i Bymarka, og løp inn til seier på jaktstarten foran Eirik Langedal Breivik og Styrk Hundseid Kamsvåg – som med det sikret en ren NTNUI-pall. NTNUI var på topp også i dameklassen, her ved Ida Lindkvist – som gikk ut bak Anna Ulvensøen på dagens jaktstart.



- Jeg så Anna (Ulvensøen) allerede på 2. post, og jeg hadde bestemt meg for mitt veivalg til 3. Jeg er fornøyd med at jeg gjennomførte som planlagt, sa hun etter målgang.



For det var ingenting å utsette – verken på plan eller gjennomføring – hos den svenske NTNUI-løperen, som løp alene fra midtveis til 3. post og til mål:

- Jeg så noen løpere i sommerfuglen, og da jeg fikk vite ved passering arena at jeg ledet tenkte jeg at det ville holde til seier med sikker orientering på slutten.



Noe det også gjorde, og med beste tid i dag var hun til slutt nesten 3 minutter foran Ragnhild Eide – på andreplass – i mål. Ingrid Lundanes var 3. jente i mål.

KIlde: Norsk orientering

Total-resultaer

D 21-:

1) Ida Lindkvist, NTNUI, 1.21.29,

2) Ragnhild Eide, Byåsen IL, 1.24.15,

3) Ingrid Lundanes, NTNUI, 1.25.25,

4) Ane Dyrkorn, NTNUI, 1.25.34,

5) Marte Narum, Nydalens SK, 1.26.56,

6) Emma Arnesen, NTNUI, 1.29.44.

H 21-:

1) Audun Heimdal, NTNUI, 1.27.16,

2) Eirik Langedal Breivik, NTNUI, 1.29.30,

3) Styrk Hundseid Kamsvåg, NTNUI, 1.29.34,

4) Hans Petter Mathisen, NTNUI, 1.30.28,

5) Erling Hjermstad, NTNUI, 1.30.40,

6) Emil Granqvist, NTNUI, 1.30.46.



Alle resultater