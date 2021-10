De 3059 forhåndssolgte billettene til Skarverennet 2022 var overføringer fra fjorårets avlyste renn. Ordinært salg av billetter startet i går, mandag 11. oktober, kl 10:00. I skrivende stund, nøyaktig ett døgn senere, er det totalt 4297 påmeldt rennet som går fra Finse over Hallingskarvet til Ustaoset og ble arrangert for første gang i 1974.

De siste årenes eksplosive økning i sportsbutikkenes salg av ski og turutstyr er sikre tegn på at interessen for naturopplevelser er voksende. Spørsmålet var om landets største skirenn ville merke effekten i form av økt interesse og salg. Skarverennskomitéens leder, Jarle Uthus, er ikke i tvil.



– Vi har registrert en pågang som vi må langt tilbake i rennets 49-årige historie for å finne maken til. De 3059 forhåndspåmeldte var overføringer fra fjorårets avlyste renn, faktisk enda flere enn året før. Interessen bærer bud om at det er mange som gleder seg over å reise på tur og oppleve spesielle øyeblikk sammen igjen, kommenterer Uthus.



Påmelding kan gjøres via Skarverennets nettside.

