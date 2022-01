Et par måneder etter sommerens løpeprestasjon knøt Simen Holvik på seg joggeskoene for å løpe langt igjen. Sammen med Magnus Thorud stilte han opp i ultraløpet Spartathlon ULTRA race, som beskrives som et av verdens mest ikoniske ultraløp. Distansen er 246 kilometer, og løypa går fra Athen til Sparta. Mange kjenner nok til historien om budbringeren Feidippides som ble sendt fra Athen til Sparta som sendebud under krigen mot perserne i år 490 f.Kr.



Dette skriver Wikipedia om Feidippides

Den tradisjonelle fortellingen forteller at Feidippides (ca 530–490 f.Kr.), en athensk budbringer eller hemerodrome oversatt som blant annet «dagsløper», ble sendt til Sparta for anmode om hjelp da den persiske hæren gjorde landgang ved Marathon. Han løp rundt 240 km på to dager. Han løp deretter rundt 42 km fra slagmarken i nærheten av Marathon og til Athen for fortelle om den greske seieren over perserne i slaget ved Marathon (490 f.Kr.) med ordet νικῶμεν, «Vi har vunnet!» Deretter falt han sammen og døde.





Magnus Thorud og Simen Holvik før start på Spartathlon 2021. (Foto: Eiolf Eivindsen)



Athen-Sparta-Athen-Marathon-Athen

Løpeturen fra Athen til Sparta ga tydeligvis mersmak for Holvik og Thorud. Når sommeren kommer i år, går ferden ned til Hellas igjen. Denne gangen skal de også ha med seg Jeanette Vika på ferden. I likhet med de to andre, har hun også tidligere fullført Spartathlon.

Jeanette Vika med nr 357 (Ninette Banoun med nr 111) på en av de mange sjekkpunktene underveis i Spartathlon 2019. (Foto: Johan Holmgren)



Men denne gangen skal det ikke løpes "kun" fra Athen til Sparta. Trioen planlegger å løpe fra Athen til Sparta, tilbake til Athen, videre til Marathon og deretter tilbake til Athen for målgang. En rute på rett i underkant av 600 kilometer. Selve distansen er kanskje ikke fryktinngytende når man vet at Holvik har løpt 2600 kilometer gjennom Norge, men det er andre faktorer som gjør sommerens eventyr utfordrende.

For det første planlegger de tre og løpe unsupported, noe som betyr at de ikke vil ha med seg noen følgebil som kan bistå med drikke, næring eller annen support. Det de har behov for skal de ha i en sekk på ryggen, samtidig som det skal inntas næring fra restauranter og kiosker på veien. I tillegg skriver Holvik at man må være forberedt på å kjempe mot farlige løsbikkjer. Et element som han trolig er lite kjent med fra Norgesturnéen sin. Trafikken kan også vise seg å bli problematisk, og som de fleste sikkert kan tenke seg til - Varmen i Hellas i juli kan være ganske intens.



Simen Holvik i Hellas, fra Spartathlon 2021. (Foto: Sparta Photography Club)



Målet: Under 5 dager

Et siste element som vil gjøre dette til alt annet enn en chartertur til Hellas, er at trioen vil sette seg som mål å fullføre på under fem dager, og sette en FKT (fastest known time). Enkel matte forteller at det må bli minst 12 mil per dag, noe som betyr at restaurantbesøkene bør bli relativt effektive og korte!



Følg med på ferden

Du behøver ikke å bli med på løpeturen for å følge med på hvordan dette går. På samme måte som det ble gjort i Norge på langs-prosjektet, vil Holvik & co løpe med GPS-utstyr som lar oss følge med underveis.



Kilde: I Pheidippides fotspor (av Simen Holvik)



Simen Holvik løp Norge på langs

Se videoen med Simen Holviks sterke historie