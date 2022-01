Prosjektet er et samarbeid mellom Kondis og NTNU der forskerne ser på sammenhengen mellom fysisk aktivitet og psykisk helse under koronanedstengingen. Prosjektet har fått støtte fra Stiftelsen Dam. Du kan lese mer om resultatene her:

I tillegg til den undersøkelsen som blir sendt ut nå i januar, blir det sendt ut en i august i år og til slutt en i august neste år når koronapandemien forhåpentligvis er over.

Håper dere som mottar undersøkelsene på e-post er flinke til å svare. Målet med arbeidet er å få mer kunnskap om hva som motiverer til fysisk aktivitet, og hvilken effekt fysisk trening har på den psykiske helsen. På den måten kan Kondis, og andre som henvender seg til aktive voksne, lettere skreddersy gode tilbud til denne gruppen.

Stiftelsen Dam

Stiftelsen Dam har 45 medlemsorganisasjoner, som alle jobber innen helse og frivillighet i Norge, deriblant Kondis.

Stiftelsen er finansiert med spillemidler, og får en andel (6,4 prosent) av overskuddet til Norsk Tipping.

Midlene deles ut til prosjektarbeid i frivillige helseorganisasjoner, innen forebygging, rehabilitering og forskning. Alle frivillige helse- og pasientorganisasjoner kan søke om støtte gjennom Stiftelsen Dam, uavhengig av om organisasjonen er medlem i stiftelsen.

Kondis fikk i fjor 475.000 kroner i støtte til dette prosjektet. I år fikk vi ytterligere 603.000 kroner til et nytt prosjekt der vi skal etablere nettbaserte treninger gjennom Kondistreninga online og en trenerutdanning for Kondistrenerne.