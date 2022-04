– De siste dagene har det vært stort trøkk, så det er tydelig at mange ser an værmeldingen før de melder seg på. Akkurat nå ser det ut til å bli helt perfekt med mye sol og lite vind. Jeg forstår godt at det er mange som bestemmer seg for å ta den flotte turen når vi får sånne forhold, uttaler Jarle Uthus, leder av organisasjonskomitéen i Skraverennet, i en pressemelding.

1100 frivillige i arbeid

Suksessformelen til Skarverennet har i alle år vært å gi deltakerne en så god totalopplevelse at de får med seg venner og kommer tilbake til neste år. Det krever 10 måneder med planlegging, organisering og en god del frivillige hender og velvilje. Uthus har mange han vil takke.



– Selv om det er idrettslaget som arrangerer rennet, så er det viktig å fremheve at hele bygda står bak og støtter oss. Turist- og servicenæringa, øvrige næringsdrivende, den politiske ledelsen og kommunen - alle er løsningsorienterte ja-mennesker som er gode på samarbeid. I løpet av perioden fra planleggingen begynner, via renndagen og etterpå så får Skarverennet hjelp fra mer enn 1100 frivillige, et imponerende tall når vi tenker på at det er rundt 3000 som bor i Hol kommune, sier Uthus.



– Resultatet blir, som alltid, et knirkefritt arrangement med nøye planlagt logistikk, smørehjelp i dagene før og ved start fra Swix, tre drikkestasjoner underveis og målgang med Afterskarv på Ustaoset med livemusikk og mat/drikke. Den lokale velviljen, særlig fra turistnæringa - i dagene før og gjennom Skarverennshelga - bidrar sterkt til den unike stemningen som gir mersmak. Forhåpentligvis også i år, avslutter Jarle Uthus.

Johaugs aller siste konkurranserenn

I Skarverennet går turløpere side om side med eliten i samme løype, og det er - som vanlig - et meget sterkt felt i konkurranseklassen.



Therese Johaug, som fra før har 10 seire, vil “gå av med pensjon” som konkurranseløper når hun går i mål på Ustaoset lørdag formiddag. Vi tipper at det er flere enn Therese selv som vil få en klump i halsen, og en tåre i øyekroken, når hun setter punktum for sin fantastiske karriere. Så gjenstår det å se om Marit Bjørgen, eller noen av de andre skarpe konkurrentene, klarer å hindre Johaug i å vinne Skarverennet for 11. gang.



Skarverennets nettside

Les også:

Skarverennet 2022 - salgsrekord før salgsstart

Skarverennet 2021 er avlyst

Skarverennet tilpasses koronapandemien

Skarverennet og Geilo med garanti mot koronaavlysning



Etter to år med avlsyninger er det klart for den 49. utgaven av Skraverennet. Rundt 8000 er påmeldt. (Foto: arrangøren)