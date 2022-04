Alle foto: Jon Asphjell



Det må være ganske kjipt å løpe i 34 timer - 228 km - og bli belønnet med DNF. Slik var det for Eivind Svellingen (38) fra BFG Bergen Løpeklubb da han som nest siste mann sto av Østmarka Backyard Ultra - et Last Man Standing løp.

Desto mer gledelig var det for 10 år eldre Harald Bjerke (48) fra Romerike Ultraløperklubb - som alene på runde 35 kunne sikre seg seieren etter 35 timer - 29,5 timer løpende - og en samlet distanse på 235 kilometer.

Dermed ble dette en slags revansj for Harald Bjerke, som i fjor sommer måtte se seg grundig slått av Eivind i det enda mer ekstreme Oslo-Bergen Trail. Harald er forøvrig en av få nordmenn som har slått Kilian Jornet i konkurranse, da han høsten 2020 vant Måndalen ultra 24-timersløp.



Eivind Svellingen på hans 34. og siste runde i skogen ved Siggerud.





Jon steller med føttene mellom to runder. Han hadde stort sett 10 minutter til rådighet før hver start. Her er det ikke om å gjøre å løpe hver runde fortest, men disponere tiden man har til rådighet på best mulig vis.

Årets vinnerresultat er bedre enn i 2019, men et godt stykke bak den fantastiske duellen i fjor da Luca Roncoroni og Jon Asphjell nektet å gi seg - og vi fikk et vinnerresultat på 49 timer og 328 kilometer. Men, vinnerresultatet påvirkes jo av hvor lenge den nest sterkeste holder ut, hvem vet hva Harald Bjerke kunne klart denne gangen?

Fjorårets superduellanter var med som arrangørhjelpere denne gangen, og Jon Asphjell er mannen som har levert alle bildene i denne omtalen.



Duell mellom to løpere siste 9 timer

Etter at Morten Fundingsrud fra Romerike Ultraløperklubb ga seg etter runde 26, var det bare Harald Bjerke og Eivind Svellingen igjen. De fortsatte altså til Eivind ga seg på runde 34.

Fjorårets runner up Jon Asphjell forteller: - Eivind hadde sett fin ut hele veien. Avslappet løpestil, så uanstrengt ut. Sier ikke mye mellom rundene og avslører lite om hvordan han har det og hva han tenker. Godt backet opp av gjengen i "Bergensteltet" - Jon Brunvold (25 runder), Rune Kvam (24) og Steinar Moen (16) runder. Bergenserne stilte sterkt denne gangen, og beste kvinnelige løper var Mai Lahn-Johannesen med 16 runder. Nå trenger vi bare at de setter opp en ordentlig backyard på vestlandet også.



Bergensteltet med Eivind Svellingen, Jon Brunvoll og Rune Kvam.

Jon fortsetter: - Det var en kald og tung natt. Harald kjempet hardt. Han var litt mer preget av kampen, noe stiv i steget etterhvert. Men alltid med et smil når han kom i mål. Eivind fikk problemer på runde 32 og måtte sette seg ned fordi han var svimmel og kvalm. Han valgte likevel fortsette med å gå runden og kom etterhvert litt tilbake.

Etter ett og et halvt døgn var det altså over, Harald Bjerke kunne løpe vinnerrunden alene - og da er vel også han kvalifisert for Big Dog's Backyard Ultra - slik Luca Roncoroni og Jon Asphjell ble i fjor.



The last man standing!

ALLE RESULTATER:

De som løp 7 runder (46,9 km) eller mer fikk registrert offisiell ultradistanse.

1. Harald BJERKE [50] 1974 Romerike Ultraløperklubb 50:36 29:31:00 35 DNF Eivind SVELLINGEN [16] 1984 BFG Bergen Løpeklubb 50:20 28:31:00 34 DNF Morten FUNDINGSRUD [76] 1974 Romerike ultraløperklubb 51:19 22:14:00 26 DNF Jon BRUNVOLL [30] 1972 Team Flopp / Fjellgeitene / Varegg 53:00 22:05:00 25 DNF Rune KVAM [41] 1967 Gullfjell IL 52:45 21:06:00 24 DNF Marco PARISE [51] 1971 Bèrghem Ultraløperklubb 50:37 15:11:00 18 DNF Steinar MOEN [35] 1966 Team Flopp/ Fjellgeitene/ Gular 55:42 14:51:00 16 DNF Mai LAHN-JOHANNESSEN [53] 1971 Bergen 51:38 13:46:00 16 DNF Tor Erik OLSEN [22] 1974 Team Kikkoman 48:36 12:09:00 15 DNF Finn-Eirik JOHANSEN [33] 1965 Oslo 50:28 12:37:00 15 DNF Joakim Melby OLSEN [54] 1979 Team Ahlsell 50:04 12:31:00 15 DNF Wendy FJELLSTAD [75] 1971 Ås IL 48:40 12:10:00 15 DNF Geir MYRVANG-ENGEBAKKEN [42] 1986 Oslo 49:05 10:38:00 13 DNF Olav Renolen AASBØ [47] 1985 Ytre Enebakk 47:24 10:16:00 13 DNF Helen MARTINSEN [52] 1973 IL Gular 50:51 11:01:00 13 DNF Erik BLOM-DAHL [58] 1974 Kolbotn Sykkelklubb 44:14 09:35:00 13 DNF Mirsad PANDZIC [1] 1982 OSLO 46:30 09:18:00 12 DNF Jon FOSSTVEDT [4] 1975 Superløpstegteam 46:20 09:16:00 12 DNF Eirin EKEBERG [32] 1972 HARD Intensiv Trening 48:25 09:41:00 12 DNF Ninette BANOUN [37] 1964 Nordea / Romerike Ultra. 45:20 09:04:00 12 DNF Line JOHANSEN [61] 1976 Drøbak 48:35 09:43:00 12 DNF Kristoffer SKAU [40] 1985 Gjensidige Sport 50:17 09:13:00 11 DNF Anders Emil KROGSTAD [71] 1974 Larkollen 49:22 09:03:00 11 DNF Morten HUSEBY [72] 1978 Siggerud IL 47:55 08:47:00 11 DNF Jens Peter ELTON GRANSÆTHER [27] 1972 Kolbotn SK 45:48 07:38:00 10 DNF Deimantė RAŽUKIENĖ [29] 1985 Melkesyre/ Fjellgeitene 48:48 08:08:00 10 DNF Yngve KRISTIANSEN [49] 1969 Røyse 47:36 07:56:00 10 DNF Ola Reidar TUVMARKEN [66] 1983 Rena IL 49:54 08:19:00 10 DNF Gudmund LIEN [14] 1973 Rinna I.L 48:54 07:20:00 9 DNF Lindis IWAR BREKKE [38] 1979 Larvik 53:54 08:05:00 9 DNF Jan Erik JENSEN [39] 1982 Tjodalyng 53:54 08:05:00 9 DNF Anniken KLEVJER IVERSEN [56] 1982 Lovisenberg BIL 48:47 07:19:00 9 DNF Cherry Dona V NYSVEEN [60] 1976 HIT 48:07 07:13:00 9 DNF Ingvild NYSÆTHER [64] 1986 Skjetten 48:47 07:19:00 9 DNF Ola ELLINGSEN [65] 1983 Effen IL 48:07 07:13:00 9 DNF Cécile BALLIGAND [68] 1993 Oslo 51:54 07:47:00 9 DNF Svein-Erik BAKKE [78] 1967 Romerike Ultraløperklubb 43:54 06:35:00 9 DNF Stig Morten NERGÅRD [8] 1975 Hell Ultraløperklubb 50:23 06:43:00 8 DNF Kjetil TARALDLIEN [48] 1979 Camp Haukrei Fernetsymp. 51:15 06:50:00 8 DNF Simen JOHNSRUD [55] 1990 Lovisenberg BIL 48:53 06:31:00 8 DNF Tor LAMBRECHTS [57] 1981 OSLO 50:15 06:42:00 8 DNF Erlend BRÅTEN [59] 1979 Camp Haukrei Fernetsymp. 49:45 06:38:00 8 DNF Lars Karelius NOER [62] 1974 Team Kikkoman 47:38 06:21:00 8 DNF Lasse NEDERHOED [63] 1972 Team Kikkoman 46:15 06:10:00 8 DNF Stig AXELSEN [77] 1989 Team Bluesprint 45:38 06:05:00 8 DNF Even NEDBERG [23] 1977 Romerike Ultraløperklubb 43:09 05:02:00 7 DNF Nils Olav SMESTAD [24] 1995 Fortløpende 49:43 05:48:00 7 DNF Fredrik BJERKELI [46] 1990 OSLO 51:52 06:03:00 7 DNF Kristian PEDERSEN [67] 1989 Ski 50:09 05:51:00 7 DNF Marit IMSET [69] 1977 Romerike Ultraløperklubb 45:52 05:21:00 7 DNF Marthe BORGEN [70] 1986 Vear 53:43 06:16:00 7 DNF Kurt Inge VÅGENES [73] 1966 Åskollen sykkel 48:00 05:36:00 7 DNF Bjørn-Erik STRAND [15] 1988 Kaupanger 47:20 02:22:00 3 DNF Aurora BAUMBERGER [74] 2005 Siggerud 48:00 02:24:00 3



55 løpere er klare til start på første runde i terrenget på Siggerud.



Mai Lahn-Johannessen var den av kvinnene som holdt ut lengst.



Løperne er klare for mange nye runder.

Marthe Borgen har bare løpt en halvmaraton før, og er overveldet over å ha klart medaljekrav og ultradistanse etter 7 runder og nesten 47 kilometer. Vennene gråter.



Mellom rundene var de å slappe av best mulig. Selvsagt lettest i sola på dagtid.



Duellantene på slutten, Eivind og Harald, forbereder seg på en ny runde - som de kanskje helst ville sluppet.



Løpsleder Leif Abrahamsen skriver ned rundetider.



Arrangørne ​Anita Kråkmo og Leif Abrahamsen sammen med fjorårets duellanter Jon Asphjell og Luca Roncoroni - som denne gang var med i arrangørkorpset.



Frivillige og avhoppa løpere samler seg rundt bålet på natten. Her ser vi medarrangør Jørgen Oswald og deltaker Steinar Moen.



Vi avslutter med en video der vår fotograf og backyardspesialist Jon Asphjell synger "Backyardsangen" for Harald Bjerke i det han fullfører sin 35. runde.