Etter to års avlysning er det lørdag 7. mai igjen klart for det 16 km lange Glommaløpet som går mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Dette er 8. gang løpet arrangeres, og helt siden oppstarten i 2013 har Glommaløpet vært en suksess med godt over 1000 deltakere.

