Det er nå klart for årets hovedmesterskap i friidrett som i år går på Stjørdal fra 24. – 26. juni. Kondis er til stede for å følge med på de lengste løpsøvelsene, og vi vil komme med bilder og reportasjer som forteller hvordan det har gått. Og som vanlig har vi kikket i startlistene for å se hvem som kan tenkes å være favoritter til å bli norgesmester på de ulike øvelsene.

TV-sending / streaming

Arrangøren opplyser at stevnet vil bli streamet, men det er ikke lagt ut noe informasjon om hvor man finner dette. Vi legger ut lenken så snart den er klar.

NRKs sendeskjema:

Fredag:

17:00-19:00 NRK1

Lørdag:

16:00-18:00 NRK1

Søndag:

13:00-15:30 NRK1

Tidsskjema for Kondis-øvelser

Med Kondis-øvelser menes det har løpsøvelser fra 800 meter og lengre.

Fredag

Øvelse Klasse Type Starttid Åpningsseremoni 15:00 5000 m H2 Menn Finale 15:30 5000m kappgang Kvinner Finale 16:40 5000m kappgang Menn Finale 16:40 5000 m Kvinner Finale 17:45 5000 m H1 (antatt beste) Menn Finale 18:10 1500 m Menn Forsøk, 3 heat 19:05 1500 m Kvinner Forsøk, 2 heat 19:35

Lørdag

Øvelse Klasse Type Starttid 800 m Kvinner Forsøk, 2 heat 13:10 800 m Menn Forsøk, 3 heat 13:30 1500 m para Menn Finale 14:00 1500 m para Kvinner Finale 14:10 3000m hinder Kvinner Finale 16:15 3000m hinder Menn Finale 16:35 1500m Kvinner Finale 17:00 1500m Menn Finale 17:15

Søndag

Øvelse Klasse Type Starttid 10 000m H2 Menn Finale 11:00 10 000m Kvinner Finale 12:45 10 000m H1 (antatt beste) Menn Finale 14:30

Se også Kondis sin dekning av fjorårets NM som gikk i Kristiansand

Favorittene

10.000 meter

Menn

På 10.000 meter har vi fjorårets NM-vinner på startstreken, Zerei Kbrom Mezngi, mens fjorårets toer Narve Gilje Nordås ikke stiller. Det er ellers et stort og sterkt felt som skal konkurrere om NM-tittelen på 10.000 meter, og mange av deltakerne har gjort løp på 28-tallet. Vi må anta at kampen om pallplassene vil stå mellom disse. Foruten de to nevnte så har også Sigurd Ruud Skjeseth og Bjørnar Sandnes Lillefosse gjort løp i år langt ned på 28-tallet. Bjørnar Sandnes Lillefosse tok for et par uker siden EM-kravet på 10.000 meter med tiden 28:11. Også Marius Vedvik og Eivind Øygard har perser under 29 minutter.

Kvinner

Den regjerende norgesmester på 10.000 meter for kvinner, Ida Meli Narbuvoll stiller ikke i år. Heller ikke fjorårets toer stiller, Mathilde Theisen. Dette kan gi en god mulighet for Ine Bakken til å innkassere årets NM-tittel, hun ble bronsevinner i fjor. Men hun vil nok få hard kamp fra både Maria Sagnes Wågan og Hanne Mjøen Maridal. Disse tre har perser på samme nivå, 33:24 -33:37. Vienna Søyland Dahle og Adele Norheim Henriksen gjorde også gode løp på 10.000 meter i fjor og må regnes med.

Det litt interessante med kvinnenes 10.000-meteroppgjør er at den som stiller på startstreken med den beste persen er Annie Bersagel, hun har løpt distansen på 32:38, men det var tilbake i 2014. Men i fjor gjorde hun et imponerende comeback på halvmaraton, og hun er nå også tatt ut på det norske laget som skal konkurrere i motbakke-EM neste helg. Så her blir det spennende å se hva hun kan hive inn i kampen om NM-gullet.

5000 meter

Kvinner

I fjor var Karoline Bjerkeli Grøvdal en suveren NM-vinner på 5000 meter, men i år stiller hun ikke, det gjør heller ikke fjorårstoer Ida Meli Narbuvoll. Det er dermed litt mer åpent hvem som kan tenkes å komme til å henge NM-gullet rundt halsen. Det kan bli en av dem som fulgte etter disse to på fjorårets resultatliste i NM: Vienna Søyland Dahle, Sigrid Jervell Våg, Ine Bakken, eller Hanne Mjøen Maridal. Karoline Harnes Mongstad er en fersk baneløper fra Gular som har gjort gode gateløp, kanskje hun klarer å følge med inn. Mari Roligheten Ruud, Runa Skrove Falch og Adele Norheim Henriksen må også nevnes her.

Menn

I NM i fjor ble 5000 meter et oppgjør mellom Narve Gilje Nordås og Zerei Kbrom Mezngi, og det kan det også bli i år. Men her kommer sannsynligvis flere til å blande seg inn i kampen. Disse to har i år levert gode løp langt nede på 13-tallet, men det har også Per Svela og Magnus Tuv Myhre gjort. Unge Abdullahi Dahir Rabi kan også komme til å blande seg inn i teten her. Bjørnar Sandnes Lillefosse og Marius Vedvik ble i fjor nummer fire og fem, og de kommer nok til å kjempe hardt i år også.

3000 meter hinder

Menn

I fjor ble det Tom Erling Kårbø som kunne kalle seg norgesmester på 3000 meter hinder, og han har lenge vært hindereksperten her i landet. Men i år vil han bli hardt utfordret av Jacob Boutera som denne sesongen har svingt seg opp som litt av en hinderløper han også. For noen uker siden tok han VM-kravet på 3000 meter hinder, på tiden 08:21 i uttaksløpet. Og før det tok han EM-kravet i Trond Mohn Games, der han kjempet lenge med Fredrik Sandvik. Så vårt favorittips er at vi ser disse tre på premiepallen, med Jacob Boutera som den største favoritten. Men vi ser også at Even Brøndbo Dahl har meldt seg på til sin debut på denne øvelsen, så han kan være en joker hvis han stiller.

Kvinner

Thea Charlotte Knutsen gjorde gode hinderløp i fjor og tok NM-sølvet. Det blir spennende å se hvordan formen er i år for den unge Varegg-løperen. På startstreken har hun følge med to andre som har identisk pers som henne: både Kristin Svendby Otervik og Sigrid Alvik har i likhet med Thea en pers på 10:20 på denne øvelsen. Sara Aarsvoll Svarstad har også løpt gode hinderløp, så her er det hele nokså åpent. Det vil være den som har formen inne som tar denne NM-tittelen.

1500 meter

Menn

Narve Gilje Nordås, Ferdinand Kvan Edman og Mats Hauge har vært de som har stått på trinnet like under Team Ingebrigtsen på 1500 meter her i landet de siste årene. Nå deltar ingen fra Ingebrigtsen-familien i dette NM, så det betyr at disse har sin mulighet til NM-tittel på 1500 meter. Moa Abounnachat Bollerød har også tatt trinn for trinn på sitt 1500-meternivå de siste årene og blir en å regne med som pallkandidat. Even Brøndbo Dahl og Esten Hansen-Møllerud Hauen vil også bli å regne her regner vi med.

Sigurd Tveit som vant 1500 meter på Bislett stiller ikke.

Kvinner

Dette blir nok en ny duell mellom Amalie Sæten og Ingeborg Østgård, akkurat slik det ble på årets Bislett Games og i fjorårets NM. Det er ingen andre som har kapasitet til å utfordre disse to, og begge gangene var det Ingeborg Østgård som gikk seirende ut av duellen. Kanskje alle gode ting er tre for Amalie Sæten?

800 meter

Kvinner

På 800 meter for kvinner er det Hedda hynne som er den store favoritten. I Trond Mohn Games i år løp hun 800 meter på 2:03,13, og derette hevet hun seg enda et hakk på Bislett Games der hun gikk inn til tiden 2:00,90. De hardeste konkurrentene for Hedda Hynne vil antagelig bli Ingeborg Østgård, Ingrid Emilsen Kristiansen og Amanda Marie Grefstad. Alle disse har perser på 2:03.

Menn

På årets Trond Mohn Games var Tobias Grønstad den beste norske på 800 meter og løp inn til tiden 1,46,74. I samme heatet perset både Sigurd Tveit og Ole Jacob Høsteland Solbu inn til tider på 1:47. Disse tre er antagelig de beste 800-meterløperne vi har i årets NM-felt, men her er flere som kan blande seg inn i sluttspurten her, for eksempel Kjetil Brenno Gagnås og Benjamin Olsen.