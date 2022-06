Western States Endurance Run 100 miles i California er et av de virkelig klassiske ultraløpa, arrangert første gang helt tilbake 1974. Løypa/løpet har både store høydeforskjeller og store temperaturforskjeller. I høyda kan løperne møte snø, mens varmen ofte blir en stor utfordring i låglandet.

Det var veldig varmt også i år, og Ninette Banoun forklarer at hun neppe hadde klart maksimaltida om hun ikke hadde fått støtte fra en i arrangørstaben mot slutten av løpet. I en Facebook-rapport forteller hun:

"Det ble en rimelig heftig avslutning for å komme i mål. De siste 4-5 km fra «no hands bridge» kom en av arrangørene og løp ved siden av meg. Pushet på meg - her må det løpes på, pisket meg opp bakker - "you need to run here", jeg var dypt inn i "pain cave". Jeg tok ut alle krefter jeg ikke visste jeg kunne ha igjen på slutten av et ultraløp. Kan garantert si at uten den pushingen på slutten så hadde det blitt en DNF."

Også tidligere i løpet hadde Ninette flere utfordringer.

"Jeg slet som vanlig med å ta til meg næring grunnet varmen på lørdagen - alt kom opp. Slet således med elektrolyttmangel med dertil muskelkrampe fra lyske til under foten. Så først etter mørkets frembrudd og veldig rolig løping fikk jeg i meg næring som jeg levde på på søndagen også. Jeg er utrolig glad for at jeg kom meg i mål. WSER er et flott og historisk løp og en once in a lifetime experience!"



Henning Lauridsen stilte også til start, men han var av dem som ikke kom til mål. I sin Facebook-oppsummering skriver han:

"Selv måtte jeg dessverre kaste inn håndkleet på Western States Endurance Run tidlig i løpet pga. høy koronapuls. Desto mer gledelig var det at Ninette Banoun klarte å fullføre på flott vis i heten i California og sørget for at det ble norsk beltespenne i år😀👍😁 Hurra for Ninette!"

Løpet ble vunnet av Ruth Croft på 17.21.30 og Adam Peterman på 15.38.48. Løyperekordene er på 16.47.19 og 14.09.28. I alt klarte 305 løpere å fullføre under maksimaltida på 30 timer. 69 av dem var kvinner, og Ninette Banoun var kvinne nummer 69. Men bak seg på resultatlista har hun Andrzej Ulatowski, som løp i mål på 29.55.48 – og de 78 som endte opp med Did Not Finish.



Ruth Croft fra New Zealand kunne juble for seieren i Western States. I fjor ble hun nummer to, og i år løp 33-åringen på den tredje beste tida oppnådd av noen kvinne i dette løpets lange historie. (Foto: arrangøren)





Adam Peterman gikk til topps i Western States 100 miles i sitt første forsøk på distansen. Amerikaneren har bakgrunn som baneløper med 3000 m hinder som spesialitet. Hinderpersen hans er så god som 8.43.19, og han har løpt 1500 m på 3.47,22 og 5000 m på 14.08,33. 26-åringen har bare deltatt i ultraløp i ett år, men vunnet alle løpene han har stilt opp i. (Foto: arrangøren)



På en varm dag var det fint å få litt hjelp til å kjøle seg ned. (Foto: arrangøren)





Western States 100 miles går gjennom skiftende landskap. Løpet har netto fall med ca. 5500 høydemeter stigning og ca. 7000 høydemeter fall. (Foto: arrangøren)



En drøm gikk i oppfyllelse for Ninette Banoun da hun skjønte at hun kunne løpe i mål under maksimaltida. (Foto: arrangøren)