Årets UTMB Mont Blanc er over, og som vanlig har vi vært vitne til en rekke utrolige prestasjoner. UTMB-uka byr på totalt 7 ulike terrengløp, som alle går i traséer rundt alpene og Mont Blanc. Det korteste løpet (ETC) går over 20 kilometer, mens hovedløpet UTMB byr på hele 170 kilometer. Altså 100 miles. I tillegg arrangeres det 6 løp for juniorklassene. Fellesnevneren for alle løp er at det skal forseres et imponerende antall høydemeter.

Norske løpere har hevdet seg godt under UTMB Mont Blanc de siste årene. Erik Sebastian Krogvig vant TDS i fjor, Stian Angermund-Vik vant OCC i 2019, Ninette Banoun vant veteranklassen i UTMB i 2017, i tillegg til en rekke andre plasseringer helt i toppen. Så har vi Kilian Jornet. Mannen vi liker å kalle halvt norsk fordi han er bosatt på Vestlandet i Norge der han trener i stupbratte fjell med sin kone Emelie Forsberg. Han omtales av andre terrengløpere som den største innen skyracing og trail running, og merittlisten viser at det er god grunn til å kalle han den beste. I februar skrev vi om Jornet og at han i år skulle prøve seg på UTMB igjen, som han har vunnet tre ganger før (2008, 2009 og 2011). I helgen vant han for fjerde gang!



De to beste på UTMB 170 km, Mathieu Blanchard og Kilian Jornet. (Foto: Paul Brechu / © UTMB®)



UTMB // 170 kilometer

Dette er det lengste av de syv løpene og går altså over 170 kilometer. Fra starten som går i Chamonix, skal det forseres over 10000 høydemeter før løperne er i mål på samme sted. 1789 løpere kom i mål i år, mens 838 avbrøt underveis.

Det regnet godt under UTMB i år, og det snakkes om nedbørsrekord. Men det ble også satt rekord i løypa. Kilian Jornet ble den første løperen som brøt den magiske, og utrolige, 20-timersgrensa. Han løp i mål som vinner på 19 timer 49 minutter og 30 sekunder. Med det tok han sin fjerde seier i UTMB, og står nå med like mange seire i løpet som François D'Haene (vant i 2012, 2014, 2017 and 2021).



De tre beste på UTMB 2022. Fra venstre: Mathieu Blanchard, Kilian Jornet og Thomas Evans. (Foto: Paul Brechu / © UTMB®)



Jornet løp i mål snaue fem og et halvt minutt foran Mathieu Blanchard fra Frankrike, som da også fullførte på under 20 timer. Britiske Thomas Evans ble nummer tre med en sluttid på 20 timer og 34 minutter. I kvinneklassen vant amerikanske Katie Schide på 23.15.12. Marianne Hogan fra Canada ble nummer to mens Kaytlyn Gerbin fra USA ble nummer tre.





Katie Schide på vei mot seier. (Foto: Pascal Tournaire / © UTMB®)



Tre norske herrer deltok på distansen. Hallvard Schjølberg ble nummer 71 totalt og nummer 6 i klasse 45-49 år. Han fullførte på 26.48.58. Vegard Triseth ble nummer 214 (31.25.06) mens Morten Fundingsrud ble nummer 460 (35.34.00).





CCC // 100 kilometer

CCC går over 100 kilometer og 6100 høydemeter. Dette løpet starter i Courmayeur og ender i Chamonix. 1727 løpere fullførte i år, mens 386 ga seg underveis.

Dette løpet fikk også svært uforutsigbare og vanskelige værforhold. Allikevel ble det satt rekorder både på herre- og kvinnesiden. Franske Blandine L´Hirondel vant løpet på 11 timer og 40 minutter. Den regjerende terrengløpsmesteren knuste dermed den gjeldende løyperekorden med over en time. Hun vant foran Summaya Budha fra Nepal og Abby Hall fra USA. I herreklassen ble det svensk seier, da Petter Engdahl også satte ny løyperekord. Med 9 timer og 53 minutter var han 30 minutter raskere enn Thibaut Garrivier var da han satte rekord i 2021. På andreplass kom britiske Jonathan Albon, mens tredjeplassen gikk til Andreas Reiterer fra Italia.



Blandine L´Hirondel feller gledestårer etter målgang og rekordrask seier. (Foto: © UTMB)



De tre beste herrene. Fra venstre Jonathan Albon, Petter Engdahl og Andreas Reiterer. (Foto: © UTMB® )



11 norske løpere deltok i CCC, og best av herrene ble Tobias Dahl Fenre. Han gjorde unna løpet på 11.03.58 og ble med det nummer 11. Anders Kjærevik ble nummer 17 og Hans Kristian Smedsrød ble numm 79. Henriette Albon ble beste norske kvinne på 54. plass totalt og 6. plass blant kvinnene med 12.35.12. Sylvia Nordskar ble nummer 74 (12. beste kvinne) og Yngvild Kaspersen nummer 188 (30. beste kvinne). Sistnevnte omtaler løpet på sin Instagrakonto og rapporterer om problemer med næringsinntak.



What a day. I started the race feeling good, but had problems with nutrition and after 50-60km I suffered from fatigue and bad legs. Could be more than just the nutrition, but I was not feeling good. Coming into Trient I wasn’t sure if I could continue. But I got the very best crewing from @robert.muecke who gave me soup and bread, and I could finally eat something. (Lession learned: bring savory food, not only sugar!).







OCC // 55 kilometer

Med over 3500 høydemeter skal det klatres mye også i det 55 kilometer lange OCC-løpet. Starten gikk i Orsiéres, og målgang er som i de andre løpene i Chamonix. 1509 løpere startet på distansen i år. 1333 kom helt til mål mens 176 avbrøt.

Det var spansk dominans både i herre- og kvinneklasse i OCC i år. Manuel Merill (5.18.29) og Antonio Martínez Pérez sørget for dobbeltseier, mens Sheila Avilés Castano (6.10.16) og Núria Gil Clapera gjorde det samme i kvinneklassen. Britiske Robbie Simpson tok herrenes tredjeplass mens Dani Moreno fra USA ble tredje beste kvinne.



Manuel Merillas vant herreklassen på OCC. (Foto: Gabriele Facciotti / © UTMB®)



Sheila Aviles fra Spania med seier i OCC. (Foto: Franck Oddoux / © UTMB®)



Vi hadde norske løpere med også på denne distansen. 3 kvinner og 1 mann. Sara Rebekka Færø Linde ble best av disse på en 127. plass, med tiden 7.26.27. Kondis var i kontakt med henne i etterkant av løpet, og hun fortalte da at hun hadde følt seg kortpustet før løpet. Hun tenkte at det kanskje hadde noe å gjøre med luften på hotellet. Etter målgang viste det seg derimot at hun hadde korona.





TDS // 145 kilometer

Løypa som kalles "The wild one" går over 145 kilometer og ble i fjor vunnet av Erik Sebastian Krogvig. Det var også i fjor en mann forulykket og omkom på denne distansen. Løperne skal over 9100 høydemeter før de er i mål i Chamonix. 1774 startet i år. 1072 fullførte mens hele 702 måtte gi seg før Chamonix.

Franske Ludovic Pommeret vant for andre gang, og han kom i mål på 18.37.04. Det var 55 minutter foran andremann Joaquin Lopez fra Ecuador. Elias Kadi fra Frankrike ble nummer tre. Kvinneklassen ble vunnet av debutanten Martina Valmossoi fra Italia på 22.42.47, foran spanske Claudia Tremps og tyske Katharina Hartmuth.



Ludovic Pommeret til topps i TDS for andre gang. (Foto: Marca Bacardit © UTMB®​)



Martina Valmassoi deltok for første gang og gikk rett til topps på TDS. (Foto: Pascal Tournaire © UTMB®)



Therese Arvik, som blant annet vant KRS Ultra i år, ble beste norske løper på distansen med en 64. plass totalt og 27.35.38 i sluttid. Av kvinnene ble hun nummer 12. Totalt deltok fire løpere i tillegg til Arvik.





ETC, MCC og PTL

ETC ble arrangert for første gang i år, og er et løp på 15 kilometer. Til tross for at løpet ikke er av de lengste, så skal man mye oppover. Hele 1300 høydemeter. 764 løpere fullførte i år, og kun 10 måtte bryte. Seiere i herreklassen gikk til spanske Jan Marga Solé som løp på 1.24.05, mens beste kvinne ble Ikram Rharsalla fra Marokko. Hun løp på 1.49.24. Varmen var plagsom for mange under dette løpet, men allikevel ble det altså løpt svært godt. Én norsk kvinne deltok - Hege Mørtsell løp på 3.54.24 og ble nummer 250 blant kvinnene.

MCC er et løp på 40 kilometer og 2300 høydemeter. Det hadde i år 972 startende, hvor 907 løp seg helt til mål og 66 kastet inn håndkledet før slutt. Franskmannen Ludvik Fernandes var raskest av alle og vant på 3.54.00. Også kvinneklassen fikk fransk vinner, da Candice Fertin vant på 4.24.22. Generelt sett er det stor fransk deltakelse i dette løpet. Ingen norske løpere stilte til start.

PTL er UTMBs lagkonkurranse. Her deltar man som lag bestående av 2 eller 3 løpere. Etter et avbrutt forsøk på distansen i 2017, ble Mona Kjeldsberg og Monica Strand første norske lag til å fullføre dette løpet i 2018. I år deltok derimot ingen norske lag. At løpene i UTMB byr på særdeles tøffe utfordringer får vi dessverre ofte tragiske bevis på. I fjor omkom en løper under TDS, og i år skjedde det samme i PTL i nærheten av isbreen Refuge de Plan. Et redningshelikopter ble sendt til ulykkesstedet, men den brasilianske deltakeren ble erklært død på stedet.

Konkurransen ble gjennomført til tross for ulykken og 43 av 101 lag fullførte de nesten 300 kilomerene fra start til mål. Totalt antall høydemeter i PTL er hele 26500 (!) Beste lag ble Alpsxperience, Scarpa fra Sveits som vant på 100 timer og 47 minutter.



Mer informasjon

UTMBs hjemmeside med søkbare resultater, bilder etc.