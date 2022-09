DENNE REPORTASJEN BLIR OPPDATERT I LØPET AV MANDAGEN MED MYE MER OM DEN NORSKE INNSATSEN i COPENHAGEN HALF!



Etiopias dag i Københavns gater

Verdensrekordene, europarekordene og løyperekordene overlevde med god margin søndagen løp i København. Hvordan kan vi da snakke om et rekordras? Alle disse rekordene har nå nådd et nivå som gjør at det ikke bare er å samle verdens beste løpere, så blir det rekord i ei flat løype.



Forholdene var gode, men det ble langt varmere enn forventet. Mens det var meldt overskya vær og litt småregn, så kom istedenfor sola på et skikkelig besøk og gjorde det mye triveligere for publikum og løperne både under og etter løpet, men det hadde kanskje blitt løpt fortere med småregn og kaldere vær.



Det har aldri skjedd før at 15 løpere kom under drømmegrensa på en time. At man blir nr. 17 på 1.00.01, er nesten ufattelig. Det er nettopp det som ble Zereis plassering i København søndag. I VM i halvmaraton i Gdansk i 2020 var det 10 menn som løp under timen. I Rak Halvmaraton i januar var det 8 som kom under 60.00.



Nr. 1 og 3 blant damene satte begge personlige rekorder med over 1,5 minutter, men toeren for damer debuterte med 1.06.35. Vinneren av herreklassen, Milkesa Mengesha, satte pers med akkurat ett minutt. 22-åringen har gode minner fra Danmark. I 2019 vant han U20-klassen i VM i terrengløp i Århus i et løp hvor Jakob Ingebrigtsen ble nr. 12.





Ung vinner: Milkesa Mengesha, unggutten fra Etiopia, satte pers med akkurat ett minutt da han vant herreklassen i København. (Foto: arrangøren)

Resultater menn - de beste

pl. st. nr. navn land klasse tid 1 46 Milkesa Mengesha ETH M20-24 0:58:58 2 23 Amedework Walelegn ETH M20-24 0:59:05 3 25 Felix Kipkoech KEN M20-24 0:59:07 4 26 Vincent Kipkemoi KEN M20-24 0:59:09 5 45 Dominic Lobalu SSD M20-24 0:59:12 6 29 Chala Regasa ETH M25-29 0:59:13 7 34 Edmund Kipngetich KEN M25-29 0:59:25 8 24 Matthew Kimeli KEN M20-24 0:59:39 9 43 Titus Kimutai KEN M20-24 0:59:44 10 32 Ronald Kirui KEN M20-24 0:59:51 11 57 Tsegay Kidanu ETH M20-24 0:59:52 12 59 Getenah Molla ETH M25-29 0:59:52 13 58 Sikiyas Misganaw ETH M20-24 0:59:53 14 50 Tadesse Abraham SUI M40-44 0:59:53 15 35 Alfred Kipchirchir KEN M25-29 0:59:57 16 42 Boniface Kibiwott KEN M25-29 1:00:00 17 38 Zerei Kbrom NOR M35-39 1:00:01 18 51 Jonathan Maiyo KEN M30-34 1:00:24 19 33 Gerba Dibaba ETH M20-24 1:00:59 20 49 Mathew Kibiwott KEN M35-39 1:01:13





Tredobbelt for Etiopia: Tadu Teshome rykket fra resten av feltet en drøy kilometer fra mål vant dameklassen med klar margin. (Foto: arrangøren)



Resultater kvinner - de beste

pl. st. nr. navn land klasse tid 1 12 Tadu Teshome ETH F20-24 1:06:13 2 6 Tsigie Gebreselama ETH F20-24 1:06:35 3 16 Tiruye Mesfin ETH F20-24 1:06:42 4 5 Magdalena Shauri TAN F25-29 1:06:52 5 8 Eunice Chumba BRN F25-29 1:07:34 6 18 Sintayehu Tilahun ETH F20-24 1:07:41 7 10 Janet Ruguru KEN F25-29 1:07:51 8 40 Anchalem Haymanot ETH F25-29 1:08:09 9 1 Vicoty Chepngeno KEN F25-29 1:08:22 10 11 Betelihem Afenigus ETH F20-24 1:08:35 11 3 Agnes Keino KEN F30-34 1:08:47 12 20 Calli Thackery GBR F25-29 1:09:02 13 14 Alemaddis Eyayu ETH F20-24 1:09:47 14 17 Lindsay Flanagan USA F30-34 1:09:59 15 22 Lucy Reid GBR F30-34 1:10:29 16 21 Nóra Szabó HUN F30-34 1:10:59 17 110 Lauren Mcneil GBR F20-24 1:11:01 18 19 Carolina Wikström SWE F25-29 1:11:34 19 65 Nanna Bové DEN F25-29 1:11:49 20 62 Astrid My R. Kristensen DEN F15-19 1:12:03 21 108 Samrawit Mengsteab SWE F20-24 1:12:36 22 89 Hanne Maridal NOR F25-29 1:12:47 23 111 Holly Archer GBR F20-24 1:12:47



Zerei Mezngi og Hanne Maridal satte begge perser



Norske i Danmark: Trekvart norske Jasper Buitink har hatt oppgaven med å sette sammen verdens beste felt i Copenhagen Half og han er også den som skaffer vår EM-sølvvinner, Zerei Kbrom Mezngi, spennende matching internasjonalt. (Foto: Kjell Vigestad)



I fjor hadde Zerei Mezngi Europas beste tid på halvmaraton. Nå løp Zerei 6 sekunder fortere, men var likevel misfornøyd. Han ble kun slått av en europeer, Tadesse Abraham, som løp 8 sekunder fortere enn Zerei. Han var likevel veldig skuffet og hadde langt tørre mål med løpet i København. Ambisjonene er det ingenting å si på.



Etiopiske frender: Frew Zenebe Birkneh med kone og to døtre poserer sammen med fjorårsvinneren Amedework Walelegn (tv), som ble nr. 2 i år, og årets vinner, Milkesa Mengesha (th). (Foto: Kjell Vigestad)

Frew Birkneh ble nest beste norske i Copenhagen Half, for det er det han helst vil være, selv om statsborgerskapet hans fortsatt er etiopisk. Med 1.04.49 løp han for første gang under 1.05 på halvmaraton.

Nest beste og femte beste norske i Copenhagen Halv: Tore Akerlie og Johannes Teigland. (Foto: arrangøren)



De beste norske deltakerne

Kolonne 1 er plasseringen blant norske menn eller kvinner

Kolonne 7 er plassering totalt blant alle menn eller kvinner i Cph Half

Siste kolonne er plassering i klassen for alle menn eller kvinner i Cph Half.

Merket med grønt - norske klasseplasseringer blant de 10 beste



Norske menn

pl. st. nr. navn klubb klasse tid totalt pl. kl. 1 38 Zerei Kbrom Skjalg M35-39 1:00:01 17 1 - 255 Frew Zenebe Brkineh Sandnes IL M35-39 1:04:49 48 3 2 251 Tore Akerlie Gular IL M20-24 1:06:02 61 18 3 839 Daniel Jacobsen Gular IL M20-24 1:06:16 70 19 4 218 Henrik Marius Laukli Strindheim IL M20-24 1:06:31 72 20 5 220 Johannes Teigland IL Gular M25-29 1:07:16 83 32 6 891 Fredrik Sætran SK Vidar M25-29 1:07:42 87 33 7 412 Henrik Mobakk Nilsson SK Vidar M25-29 1:08:40 108 42 8 562 Andreas S. Iversen M25-29 1:08:54 111 44 9 1063 Henning Offigstad Bratsberg IL M35-39 1:09:51 139 17 10 471 Ola Korbøl HOKA M30-34 1:10:12 145 35 11 1168 Lars-Olav M. Apold Gular IL M30-34 1:10:29 154 40 12 988 Martin Schei stord IL M20-24 1:10:37 157 31 13 1084 Hans Chr. Aarnes Nittedal IL M35-39 1:10:44 159 18 14 969 Robert Hisdal Bfg Bergen Løpeklubb M40-44 1:10:54 161 8 15 217 Magnus Salberg Lillehammer IF M30-34 1:10:58 163 42 16 718 Bjørn Wastvedt SK Vidar M30-34 1:11:01 166 43 17 219 Theodor B. Jacobsen Sportsklubben Vidar M20-24 1:11:12 168 33 18 1418 Magnus Lystad Frogner Runners M30-34 1:11:35 176 44 19 550 Frode Tjelta Sandnes il M45-49 1:12:04 191 5 20 367 Jan Tore Tellefsen BFG Bergen løpeklubb M40-44 1:12:16 195 15 21 725 Andreas Fossan NHHI / BDO NHHS M20-24 1:12:30 202 37 22 531 Martin Wetlesen Vedeld ÅS IL M35-39 1:12:36 207 26 23 962 Glenn Trane Bodø Friidrettsklubb M30-34 1:12:48 216 54 24 633 Eirik Nordvik Namdal Løpeklubb M40-44 1:12:57 219 17 25 449 Tobias Hansen SK Vidar M25-29 1:13:08 225 77 26 1074 Sigurd Lund Røer HOKA M25-29 1:13:11 229 79 27 857 Mathias Møller M25-29 1:13:30 237 82 28 426 Marcus Gill Heistad løpeklubb M30-34 1:13:35 242 60 29 967 Robin Amundsen Narvik IL M35-39 1:13:48 249 35 30 1014 Bjørn T Våge Knutsen NBRO M25-29 1:13:56 257 89 31 399 Arne Post Royal Sportsklubb M35-39 1:14:10 268 41 32 3132 Tim Huusko M20-24 1:14:20 275 43 33 974 Gjermund B Næss KJELSÅS LEGENDS M25-29 1:14:22 277 93 34 552 Erik Cleve-Hansen Bygdø IL M30-34 1:14:31 284 72 35 500 Per Kristian Nielsen Team åbbår M30-34 1:14:51 297 75 36 762 Caspar Seip Blakstad BO2 M30-34 1:14:56 299 76 37 999 Petter Natås Tøde Sport M30-34 1:15:04 306 78 38 422 Eirik Dalva Skaale Spirit Friidrett M40-44 1:15:07 310 26 39 843 Mads Buhaug Øyer-Tretten IF M30-34 1:15:10 314 82 40 570 John Øystein Ellila Tromsø løpeklubb M40-44 1:15:17 319 29 41 467 Jonny Kibsgaard Føyk il M40-44 1:15:25 327 31 42 589 Bjarte Nord Spkl Rye M45-49 1:15:32 334 9 43 978 Steffen Aabel Adamstuen Løpeklubb M30-34 1:15:33 335 87 44 619 Kenneth Hinkel PDRS M35-39 1:15:36 337 56 45 497 Jonas Listøl Spirit Friidrett M25-29 1:15:36 338 107 46 1047 Samson Johnsen Sandviken puls og pr. M25-29 1:15:48 355 109 47 440 Richard Kverneland M35-39 1:15:49 356 62 48 532 Nils Haktor Bua Spirit friidrett M30-34 1:15:56 364 95 49 519 Christoffer Bugge runes runners M30-34 1:16:17 385 101 50 758 Sivert Haga Hebnes Sandnes IL M30-34 1:16:19 388 102 51 1407 Kjell Magnar Berli Velledalen IL M30-34 1:16:27 393 104 52 892 Tom Sanne Sandnes IL M45-49 1:16:28 395 13 53 730 Håkon Ihle-Hansen Jardar M35-39 1:16:35 403 70 54 1054 Stian Emil Pettersen Undheim IL M30-34 1:16:35 404 106 55 1853 Morten A. Edvardsen Søndre Hålogaland M25-29 1:16:38 409 121 56 614 Øystein Wergeland Sandnes IL M35-39 1:16:39 412 72

Nr. 2, 3 og 4 av de norske damene: Vienna Søyland Dahle, Adele Norheim Henriksen og Pernilla Epland. (Foto: Kjell Vigestad)

