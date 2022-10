Det tradisjonsrike skogsløpet ble søndag arrangert i flott høstvær. Løpet startet i solskinn, men det ble noe mer overskyet mot slutten av arrangementet. Rundt 13 grader og noe vind som løperne fikk imot de siste kilometerne på de åpne slettene fra Skihytta.



Løpet ble arrrangert for 49. gang (altså 50-årsjubileum neste år). Totalt 197 løpere (150 menn og 47 kvinner) fullførte den 20 km lange løypa.Dette var en god økning fra i fjor da det var 165 fullførende.



Ruben Marco Arroyo, som løper for arrangørklubben Fredrikstad IF vant herreklassen på 1.14.53. Herman Ryen Martinsen, NTNUI kom på 2. plass med 1.15.45, mens Marius Borger, Spydeberg IL tok 3. plassen på 1.17.44.



Kvinneklassen ble vunnet av Anette Hauge, Oslo på 1.27.26. På andreplass kom Mari Gjølberg Ålerud, Rygge IL på 1.27.36. 3. plassen gikk til Marit Kirknes Kahrs på 1.30.12.



Nytt av året var trimløypa "Markatier'n". I dette drøyt 10 kilometer lange løpet hadde tidtaking, men ikke rangering eller kåring av vinnere. Det var 45 som benyttet seg av dette nye tilbudet og deltok. I tillegg kom barneløp med 64 deltakere.



På de tre distansene/løpene som inngikk gir dette da totalt 306 fullførende deltakere.



Komplette resultatlister



Arrangementets nettside



20 beste kvinner totalt

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Anette Hauge OSLO K35-39 01:27:26 2 Mari Gjølberg Ålerud Rygge IL K35-39 01:27:36 3 Marit Kirknes Kahrs Cowi BIL K40-44 01:30:12 4 Sophia Engel NIEDERÖFFLINGEN K23-34 01:30:24 5 Petra Jacoby HOSLE K35-39 01:30:45 6 Inger Aaberg Sky Blazers K35-39 01:32:39 7 Mina Ebrahimi Bankerud VESTERØY K23-34 01:35:52 8 Kathrine Ruud Hansen Kathrine Ruud Hansen / Kvernhuset Allstars K40-44 01:39:10 9 Dorte Foss Raufoss IL -Friidrett K55-59 01:40:03 10 Fairuz Syed Ahmad Fredrikstad IF K35-39 01:40:35 11 Pernille Julsen BORGENHAUGEN K23-34 01:41:51 12 Emilie Solberg Fredrikstad IF K23-34 01:42:33 13 Linda Mari Solberg Cowi BIL K40-44 01:43:32 14 Marte Bjerke FREDRIKSTAD K45-49 01:44:20 15 Thine Storehjelm FREDRIKSTAD K40-44 01:44:33 16 Ann Kristine Bjørk Rygge IL K35-39 01:47:34 17 Ida Augustin Gressvik K23-34 01:47:38 18 Gunn-Tove Riis Fredrikstad IF K60-64 01:47:48 19 Maria Schaeffer SARPSBORG K40-44 01:48:10 20 Grete Roaldseth Fuglesang GAMLE FREDRIKSTAD K35-39 01:48:26



20 beste menn totalt

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Ruben Marco Arroyo Fredrikstad IF M40-44 01:14:53 2 Herman Ryen Martinsen NTNUI M23-34 01:15:45 3 Marius Borger Spydeberg IL M40-44 01:17:44 4 Øystein Bertheussen MANSTAD M40-44 01:19:00 5 August Flø Fredrikstad IF M23-34 01:19:41 6 Bjørnar Degnes Cowi BIL M23-34 01:20:37 7 Eirik Berget FREDRIKSTAD M23-34 01:20:54 8 Mikael Birkelund BORGEN M18-19 01:21:47 9 Frode Bjørland Kvernhuset Old Starzz M40-44 01:22:00 10 Sondre Linstad-Hurum TORP M23-34 01:22:41 11 Martin Gundersen Gressvik M23-34 01:23:28 12 Ozzy Gurung FREDRIKSTAD M40-44 01:24:06 13 Johnny Stensrud Rygge IL M55-59 01:24:29 14 Nicolay Harbin KRÅKERØY M40-44 01:25:23 15 Emil Ruud Fossheim Asker Skiklubb Orientering M18-19 01:25:28 16 Marius Skullerud SÆTRE M23-34 01:25:47 17 Joakim Vatne Team Jokkessen M35-39 01:26:01 18 Espen Grindahl Fredrikstad Triatlonklubb M50-54 01:26:29 19 Steinar Uglebakken Gresvik M35-39 01:26:32 20 Alf-Georg Joranger Fredrikstad IF / FIF M40-44 01:27:36



Dameteten. Anette Hauge (409) vant kvinneklassen i år. Til høyre, delvis skjult, ser vi Mari Gjølberg Ålerud som kom på 2. plass. Ellers på bildet: Geir Ole Guthu (327) og Alf Georg Joranger (338). (Foto: Terje Svensson)





Ruben Marco Arroyo (til venstre) vant Fredrikstadmarka Rundt foran Herman Ryen Martinsen. (Foto: Rolf B. Gundersen)



Ny distanse i år var trimløpet "Markatier'n". Her var det 45 som fullførte. (Foto: Terje Svensson)



Veiskille. Her deler løypa seg for de som skulle løpe "Markatier'n" og det 20 km lange løypa. Ulf Reffsgård dirigerer. (Foto: Terje Svensson)





64 deltok i barneløpet i år. (Foto: Rolf B. Gundersen)



Kondis-reportasje fra tidligere utgaver av Fredrikstadmarka Rundt:

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010