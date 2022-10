15 år gamle Ingeborg Synstnes Hole utfordret juniorene under NM terrengløp

(Alle foto: Arne Dag Myking)

I helgens NM i terrengløp lang løype på Storetveitmarken i Bergen løp de yngste jentene en 4-km- løype, og feltet hadde både UM-klasser, junior og veteraner over 50 år.

Det ble som forventet juniorene som løp fortest, og på den første av de to rundene ble det dannet en tet-trio av Ingeborg Østgård, Ina Halle Haugen og Anna Marie Nordengen Sirevåg. Etter hvert ble trioen til en duo da Anna Marie Nordengen Sirevåg måtte slippe de to andre jentene. Og det var Ina Halle Haugen som var den mest dravillige her, som sikkert var greit for Ingeborg Østgård i den friske vinden. Men 500 meter før mål satte Ingeborg Østgård inn en sluttspurt som Ina Halle Haugen ikke klarte å svare på, og hun vant kontrollert.

Den tredje jenten i mål var Marte Hovland i 17-årsklassen, deretter fulgte Anna Marie Nordengen Sirevåg. En sterk prestasjon fikk vi av hun som løp i mål som nummer fem, 15 år gamle Ingeborg Synstnes Hole fra Åndalsnes IF. Dette var et løp som ikke var langt bak de to sterke løperne som vant juniorklassen.

Ingeborg Synstnes Hole viste tidligere i år at hun kan løpe fort i terrenget da hun vant det 5 kilometer lange Åndalsnesløpet sammen med Kilian Jornet.

Malin Søtorp Solberg vant 16-årsklassen. Hun og Marte Hovland representerte Norge i U-18 EM som gikk i Jerusalem i sommer.

Les alle Kondis-sakene fra NM Terrengløp lang løype i Bergen 9. oktober 2022:

Klar for start i feltet med juniorer, UM-klasser og veteraner. I første rekke: Ina Halle Haugen, Ingeborg Østgård, Anna Marie Nordengen Sirevåg, Malin Søtorp Solberg, Marte Hovland og Maren Halle Haugen.



Ina Halle Haugen var den mest dravillige. Ingeborg Østgård og Anna Marie Nordengen Sirevåg henger på henne i den tunge løypen.

Klassevise resultater:

Kvinner junior

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 147 Ingeborg Østgård REN-ENG FIK 13:15 2 151 Ina Halle Haugen IL RUNAR 13:21 3 148 Anna Marie Nordengen Sirevåg SPORTSKLUBBEN VIDAR 13:39 4 150 Maren Halle Haugen IL RUNAR 13:58 5 153 Bethine Carlsen VAREGG FLERIDRETT 15:05



Premiepallen kvinner junior: Ina Halle Haugen, Ingeborg Østgård, Anna Marie Nordengen Sirevåg.



Ina Halle Haugen klarte aldri å løpe fra Ingeborg Østgård.

Jenter 15 år

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 131 Ingeborg Synstnes Hole ÅNDALSNES IF 13:44 2 135 Oda Rosland Gjerstad SKJALG IL 14:27 3 136 Astrid Cecilie Berntsen SKJALG IL 14:39 4 139 Wilma Bekkemoen Torbiörnsson ULLENSAKER/KISA IL 14:45 5 137 Nora Jakobsen HAUGESUND IL 14:47 6 138 Inger Risholt Bergsvik Bergsvik SKJALG IL 15:11 7 132 Mia Austevik Bø GULAR IL 15:13 8 133 Ida Marie Sirevåg Nordengen SPORTSKLUBBEN VIDAR 15:43 9 134 Tiril Hausberg Kåstad FANA IL 16:23

Premiepallen Jenter 15 år: Oda Rosland Gjerstad, Ingeborg Synstnes Hole og Astrid Cecilie Berntsen.

Jenter 16 år

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 141 Malin Søtorp Solberg SARPSBORG IL 14:27 2 142 Live Qvindesland Grønnevet GULAR IL 17:12



Premiepallen Jenter 16 år: Live Qvindesland Grønnevet og Malin Søtorp Solberg.

Jenter 17 år

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 146 Marte Hovland VIK IL 13:38 2 144 Dordi Forseth SUNNDAL IL FRIIDRETT 15:35 3 143 Mia Urset BUL-TROMSØ 15:43 4 145 Hedda Opsøen HAUGESUND IL 21:21



Premiepallen Jenter 17 år: Dordi Forseth, Marte Hovland og Mia Urset.



Tre sterke løpere: Marte Hovland foran Anna Marie Nordengen Sirevåg og Ingeborg Synstnes Hole. Disse tre ble nummer 3, 4 og 5 totalt, etter Ingeborg Østgård og Ina Halle Haugen.

Klasse K50-54

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 154 Ragnhild Lie Anderson BJARG IL 16:12 2 155 Marianne Nesbø Ådland FRI IL 16:50 3 156 Hanne Liland VAREGG FLERIDRETT 18:57

Premiepallen K50-54: Marianne Nesbø Ådland, Ragnhild Lie Anderson og Hanne Liland.

Klasse K70-74

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 158 Ragnhild Korneliussen FRI IL 20:20



Ragnhild Korneliussen

Se alle bildene fra feltet med UM, Junior og KV50+: