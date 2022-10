Vinneren av Golden Trail World Series for menn og kvinner vil være den med flest poeng fra de seks GTC-løpene (de tre beste resultatene teller) pluss finaleløpene på Madeira. Der deles det ut 100 poeng til hver etappevinner og 50 poeng til hver av de tre Time Trial-vinnerne på hver etappe. Totalvinneren etter fem dager honoreres med 450 poeng. Det vil bli kåret Golden Trail Climber Champion, Golden Trail Downhiller Champion og Golden Trail Sprinter Champion for menn og kvinner på grunnlag av samlet tid på de forskjellige seksjonene.

Årets serie:

29. Mai Zegama-Aizkorri, Spania

26. Juni Marathon du Mont-Blanc, Frankrike

6. August Stranda Fjord Trail Race, Norge

13. August Sierre-Zinal, Sveits

17. September Pikes Peak Ascent, USA

25. September Flagstaff Sky Peaks, USA

26. til 30 Oktober Grand Final, Madeira Ocean&Trails, Madeira.

De 30 beste etter de seks innledende løpene er invitert til denne ukas etappefinale på Madeira som består av følgende distanser fom. onsdag 26.tom. 30. oktober:

The Madeira Ocean & Trails:

Etappe 1 - 24,5km 1540m D+

Etappe 2 - 26,6km 1425m D+

Etappe 3 - 6,6km 350m D+

Etappe 4 - 26,2km 1940m D+

Etappe 5 - 30.5km 1555m D+

Onsdagens åpningsetappen hadde et 2,1 km langt klatresegment med 685 høydemeter, et 1,9 km flatt sprintsegment og et 3,0 km langt utforsegment med 785 høydemeter nettofall.

Tre norske

Tre norske løpere stilte til start på Madeira, Anders Kjærevik i eliten og Johan Hesthaug og Marte Emilsen i den åpne internasjonale klassen. Anders Kjærevik som tok prisen for beste utforløper i serien i 2020, startet finalen på best mulig måte ved å være raskeste mann utfor med 11 sekunders margin.

Totalt på etappen var utøveren fra Bergen Løpeklubb nr. 22 på 2:23.44, vel 19 minutter bak den sveitsiske vinner Rémi Bonnet. Johan Hesthaug fra Eidsdal fulgte på 28. plass ca. fire minutter bak. De to nordmennene var relativt jevne klatrere og sprintere, men Kjæreviks utforegenskaper er i en særklasse.

Marte Emilsen, som vant Furumomila foregående helg, gjennomførte en jevnt løp og plasserte seg mellom nr 20 og 30 på alle de tre seksjonene og var nr. 22 i mål av kvinnene rett i overkant av tre timer, en snau halvtime bak den amerikanske vinneren Allie McLaughlin.

ALLE RESULTATER



Marte Emilsen på toppen av sierspallen på Modum. (Foto fra løpets Furumomilas facebookside)



