Med 22 grader på gradestokken den 6. november, var det helt klart et rekordår med tanke på værforhold. Man er vant til å se løpere stå med meget god bekledning i startområdet på Staten Island, men i år holdt det nok lenge med en tynn jakke eller genser. Normal snittemperatur for New York på denne tiden skal visstnok være 9 grader.

Kanskje var det mange som feilberegnet væskeinntaket i forhold til det varme været og dermed fikk problemer med kramper. Og kanskje var det akkurat det som skjedde da brasilianske Daniel Do Nascimento sjanglet ut av traséen og ga opp løpet etter å ha ledet stort sett hele veien (?)

Bare nesten for Daniel Do Nascimento

Allerede etter 3-4 minutter stakk brasilianske Do Nascimento avgårde fra resten av elitefeltet i New York, og det hevdes at han uoffisielt hadde en mile-passering på 4 minutter og 20 sekunder da det skjedde, noe som tilsvarer en hastighet på 2 minutter og 42 sekunder på kilometeren. Om det stemmer eller ikke, så gikk det allikevel raskt unna for brasilianeren.

Lenge så det ut som om Do Nacimentos luke skulle holde, men med 10 kilometeren igjen var det brått stopp. Det er vanskelig å si hva som skjedde, men på TV-bildene kunne man se ham sjangle ut av løypa, legge seg ned for så å bli liggende og motta medisinsk hjelp. Det man vet er at han hadde et toalettbesøk noen minutter tidligere. Ledelsen hans tilbake til kenyanske Evans Chebet var på rundt ett minutt før det, men krympet til cirka førti sekunder etter at han brukte 18-19 sekunder på toalettet.

Chebet passerte en utslått Do Nascimanto, og kunne etter hvert løpe i mål som vinner på 2.08.41. 12 sekunder før etiopiske Shura Kitata. På tredjeplass fulgte Abdi Nageeye fra Nederland med 2.10.31.



Maratondebutant Sharon Lokedi vant kvinneklassen

Mange hadde trodd at det var en annen debutant som skulle ta hjem seieren i New York i år - Hellen Obiri fra Kenya. Men det gikk ikke den veien. Obiri ble til slutt nummer seks i sin debut, 2 minutter og 26 sekunder bak.

Underveis ble det en kamp mellom Lokedi, Obiri, Lonah Chemtai Salpeter (Israel) og Gotytom Gebreslase (Etiopia). Salpeter så sterk ut mot slutten, men i løpet av de to siste kilometerne rykket Lokedi og tok seieren med 2.23.23. Salpeter ble nummer to med 2.23.30, mens Gebreslase tok tredjeplass med 2.23.39.



God norsk deltakelse

I forrige utgave av New York Maraton, 2019, stilte 345 norske deltakere. I år var omtrent nøyaktig samme antall nordmenn i aksjon, da 346 løpere fullførte løpet. 10 norske herrer kom i mål under den magiske 3-timersgrensa, og 9 kvinner løp raskere enn 3:30. Totalt løp 231 norske menn og 115 norske kvinner.



Måkestad Bovim best - Marit Bjørgen nest best

Mange var nok spente på den tidligere skidronningen Marit Bjørgens start i helgens maratonløp. I et intervju med Kondis tidligere i høst, gikk hun hardt ut med et mål om å løpe under 3-timersgrensa.

– Jeg kunne selvfølgelig latt være å gå offentlig ut med det, men ved å offentliggjør det setter jeg samtidig press på meg selv til å gjøre jobben som trengs for å nå målet, sa Bjørgen i nevnte intervju.

Løpet er nå over og vi kan konstantere at hun dessverre ikke klarte målet sitt, men fullførte på 3.08.52. Det ga henne en 121. plass i kvinneklassen og en 15. plass i aldersklassen. Ser vi på den såkalte age-graded sluttiden, så tilsvarer den 3.01.59. Bjørgens tid halvveis var 1.28.57.

Kun en norsk kvinne løp raskere enn Bjørgen i New York. Ingvill Måkestad Bovim. Den tidligere svært habile mellomdistanseløperen kom i mål på 2.56.46. Det betød 41. plass i kvinneklassen og 5. plass i klasse 40-44 år. Aldersjustert tid beregnes til 2.51.30. Det er tydelig at Måkestad Bovim fortsatt trener en del med løpesko på føttene.



Ingvill Måkestad Bovim holder formen. Her fra Oslo Halvmaraton tidligere i år, da hun løp på 1.24.43. (Foto: Bjørn Johannessen)



Norske kvinner under 3 timer og 30 minutter

Plass Navn Alder Off.tid Aldersjustert 41. Ingvill Måkestad Bovim 41 2.56.46 2.51.30 121 Marit Bjørgen 42 3.08.52 3.01.59 142 Anette Hauge 34 3.11.00 3.10.38 169 Lisbeth Pedersen 46 3.12.16 2.58.50 179 Elisabeth Rustad-Nilssen 33 3.12.59 3.12.50 236 Hege Skari 51 3.16.27 2.52.07 264 Ella Gjømle Berg 43 3.18.25 3.09.43 310 Vera Johne 29 3.20.53 3.20.53 518 Åse Garløv Riis 35 3.28.35 3.27.47

Alle norske kvinner

​​



Marion Svihus ble nummer 3 i klasse 65-69 år

På plass 1762 av 21160 kvinner kom 66 år gamle Marion Svihus fra Sandnes. Hun fullførte løpet på 3.49.52, noe som tilsvarer 2.43.15 når man justerer i forhold til alder. Den spreke Sandnes-kvinnen passerte første 10 km på 51.07 og halvmaraton på 1.49.57. For et år siden løp hun godt i London Maraton, men tiden hennes i New York var to og et halvt minutt raskere. Tidligere i høst løp hun halvmaraton i København på 1.47.10.

Espen Waage Skjeflo beste norske herre

Med en 70. plass totalt og 2.39.12 på klokka, ble den 33 år gamle Bodø-væringen Espen Waage Skjeflo beste norske løper i New York. Han har tidligere markert seg ved å blant annet vinne UltraBirken (2017). I New York passerte han 5 km på 18.21, 10 km på 36.20 og halvmaraton på 1.17.45. John Christian Deighan ble Norges nest beste med 2.42.38 på en 136. plass.



Espen Waage Skjeflo fra 2018, da han løp Nordmarka skogsmaraton på sterke 2.46. (Foto: Runar Gilberg)



Klasseseier i M70-74 år til Tore Tvilde

En av helgens store løpsprestasjoner stod 73 år gamle Tore Tvilde fra Voss for. Han løp gjennom løypa på 3.30.32, og tok dermed en fantastisk klasseseier i klasse 70-74 år. Ser vi på den aldersjusterte tiden hans, så står han registrert med 2.29.34! Det gir han en 41. plass av 26.538 på den aldersjusterte resultatlisten totalt. Tidligere i år løp han Boston maraton på 3.29.54.



Tøft for Jann Post

Mange løpeinteresserte følger NRK-kommentator Jann Post sin trenings- og løpshverdag. I New York hadde han denne helgen en av sine verste løpsopplevelser. Det eneste han tar med seg av positive ting er at han ikke gikk underveis og ikke brøt. På sin Strava-profil skriver han:

Ikke lurt å løpe maraton med skranten helse antakelig. Burde vel brutt tidlig. Men det byr meg i mot. Helt ute av det fra start. Fra 10 km dreide dette seg om å komme til mål. Men selv i joggefart var pulsen skyhøy. Hadde ikke trodd det var mulig å løpe så dårlig. Til slutt løp det forbi en kar i pølsekostyme. Så fikk jeg krampe på 39 km.

Norske Menn under 3 timer

Plass Navn Alder Off.tid Aldersjustert 70 Espen Waage Skjeflo 33 2.39.12 2.39.01 112 John Christian Deighan 36 2.42.38 2.41.11 182 Stian Alexander Teigen 36 2.47.17 2.45.48 197 Oddvar Dirdal 39 2.48.17 2.44.17 212 Nikolas Jon Aarland 34 2.48.56 2.48.27 291 Teodor Sveen-Nilsen 40 2.52.06 2.46.52 476 Espen Gjos 49 2.56.56 2.39.15 512 Marius Ruth 29 2.57.49 2.57.49 514 Mats Høyset 48 2.57.51 2.41.27

Alle norske herrer

​​





Mer informasjon

Søkbare resultatlister

New York City Marathons hjemmeside

Eurosport Norge sender løpet i opptak 7. november klokken 18:30