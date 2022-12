Mandag morgen ble Norges tropp til EM i terrengløp offentliggjort, og det er helt klart et sterkt lag som skal løpe for norske medaljer i La Mandria Park utenfor Torino i Italia søndag 11. desember.



Seniorklassen

I klasse menn senior stiller tre (ikke helt ukjente) brødre til start. Både Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen blir å se. Ikke uventet får de med seg Narve Gilje Nordås (alle fire fra Sandnes IL) og Jacob Boutera og Per Svela fra Ull/Kisa. Tjalves Ferdinand Kvan Edman er reserve. Jakob Ingebrigtsen løper for sitt sjette strake EM-gull i terrengløp. I fjor tok han sin første triumf i seniorklassen.



Kun én løper stiller til start i kvinnenes seniorklasse. Karoline Bjerkeli Grøvdal fra Tjalve. Hun skal forsøke å forsvare fjorårets strålende seier, da hun tok sitt første EM-gull i terrengløp. Mange ville nok trodd at Vidars Mathilde Theisen, og ikke minst Ine Bakken fra Gular ville fått tillit, men de er altså ikke med i troppen til Italia.



Klasse U23

I U23 får vi se Magnus Tuv Myhre fra Brandbu på start, sammen med Kristine Meinert Rød fra Oppegård IL, som tok sølvet i Nordisk, og Andrea Modin Engesæth fra Runar.



Klasse U20

I klassen under 20 år har vi mange utøvere til start, og det blir en fantastisk spennende batalje i både kvinne- og herreklasse.



​Abdullahi Dahir Rabi fra Runar tok for noen dager siden nok en seier i duell med Europas juniorelite. Esten Hansen-Møllerud Hauen fra Ren-Eng kommer fra et ferskt nordisk-gull. Vebjørn Hovdejord fra Snøgg Friidrett. Andreas Fjeld Halvorsen og Simen Gløgård Stensrud (begge fra Ull/Kisa) la beslag på plass 2,3 og 4 i nordisk - og stiller også i Norges tropp i EM.

I kvinneklassen skal Ingeborg Østgård fra Ren-Eng prøve å revansjere seg mot danske Sofia Thøgersen etter at nordiskgullet gikk knepent til den danske jenta da Østgård tok sølvet. Ina Halle Haugen fra Runar tok da bronsen, og stiller også i EM-troppen. Det gjør også hennes lagvenninner Anna Marie Nordengen Sirevåg og Maren Halle Haugen.



Menn senior – 10 km 13:10:

Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL

Filip Mangen Ingebrigtsen, Sandnes IL

Henrik Børkja Ingebrigtsen, Sandnes IL

Narve Gilje Nordås, Sandnes IL

Jacob Boutera, Ull/Kisa IL

Per Svela, Ull/Kisa IL

Reserve: Ferdinand Kvan Edman, IK Tjalve

Menn U23 – 8 km 11:30:

Magnus Tuv Myhre, Brandbu IF

Menn U20 – 6 km 09:35:

Andreas Fjeld Halvorsen, Ull/Kisa IL

Esten Hansen-Møllerud Hauen, FIK Ren-Eng

Abdullahi Dahir Rabi, IL Runar

Vebjørn Hovdejord, Snøgg Friidrett

Simen Gløgård Stensrud, Ull/Kisa IL

Kvinner senior – 8 km 12:33:

Karoline Bjerkeli Grøvdal, IK Tjalve

Kvinner U23 – 6 km 12:03:

Kristine Meinert Røe, Oppegård IL

Andrea Modin Engesæth, IL Runar

Kvinner U20 – 4 km 10:03:

Ingeborg Østgård, FIK Ren-Eng

Anna Marie Nordengen Sirevåg, IL Runar

Maren Halle Haugen, IL Runar

Ina Halle Haugen, IL Runar



Kondis vil selvfølgelig dekke mesterskapet.