Kondis har tidligere skrevet om de tre Ingebrigtsen-brødrene som skal i aksjon og Karoline Bjerkeli Grøvdals deltakelse. Per Svela og Narve Gilje Nordås skulle i utgangspunktet også delta i Barcelona, men stiller allikevel ikke.



Det gjør derimot Ull/Kisa-løperen Amalie Sæten.

- Målet med dette løpet blir å få en liten formtest, sier Sæten til Kondis

- Jeg har selvsagt lyst til å få til et løp under 16 minutter, men jeg har ikke hatt de beste formtegnene den siste tiden. Jeg får vel bare gå ut der å gjøre mitt beste uansett. Bedre med en hyggelig overraskelse tenker jeg da. Gøy blir det uansett å løpe her nede uten sludd og slaps, og med så mange andre gode løpere, forteller hun.



- Jeg føler meg bra

Torsdag holdt arrangøren pressekonferanse hvor Jakob Ingebrigtsen svarte på flere spørsmål. Blant annet om hvordan han ser på muligheten for verdensrekord.

- Jeg føler meg bra. Jeg har trent mye. Mitt siste løp var i EM i terreng. Vanligvis trener jeg mye mengde på denne tiden av året, slik at jeg kan fokusere på fart når vi kommer til april og mai og inn mot sommeren. Men det er gøy å konkurrere. Det er derfor vi trener så mye, fortalte han.



På spørsmål om hva han ønsker seg fra løpet på nyttårsaften, svarer Jakob at han først og fremst ønsker seg et godt løp.

- Jeg elsker å løpe løp og konkurrere mot andre, og selvfølgelig vil jeg prestere så bra som mulig. Hvis jeg gjør et godt løp, vil jeg være fornøyd. Og det er jo nyttårsaften. Jeg kan ikke komme på en bedre måte å feire et nytt år på en å løpe et løp, forteller han.



Videre hadde Jakob gleden av å donere noe til Muesu Olímpic i de l´esporte. Han ga bort sine startnummer fra EM i terreng tidligere i desember. En signert landslagsdrakt. Og et par piggsko han har brukt. Det ble mottatt med stor applaus.



- Føler du deg optimistisk med tanke på verdensrekord?

Dette spørsmålet fikk Jakob fra salen, og svarte med et spørsmål: - In the future?

- Nei, i dette løpet, avklarte journalisten i salen.

- Nei. Det vil ikke bli et så raskt løp, svarte Jakob relativt kontant.

- Som jeg fortalte tidligere, så kan vi ikke være i "Rekordmodus" hele året rundt. Da mister vi for mye trening. Hvis jeg vil løpe raskt i april, mai, juni og resten av sesongen, så må jeg trene i perioder det vi er inne i nå. Vi kan delta i løp så klart, men kan ikke forvente altfor mye, forklarte han.



Du kan se hele seansen her





Følg løpet LIVE

Nedenfor finner du arrangørens stream fra Youtube.







Flere saker

Tre brødre Ingebrigtsen tenker å løpe 5 km i Nyttårsløpet i Barcelona

Karoline Bjerkeli Grøvdal sikter mot Europa-rekorden på 5 km nyttårsaften

Jakob Ingebrigtsen fortsatt ubeseiret i EM i terrengløp