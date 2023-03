KONDISBLOGGERNE

Siri Slotterøy Johnsen er ambassadør i Kondis.

Mitt fokus er altså på å komme i gang etter tre sesonger med skader og rehabtrening, og totalt fravær av kontinuitet. Så her kommer en ny oppdatering om hvordan dette går.

Skadefri. Etter 2 av 12 måneder er det fortsatt grønt lys:-) Det er fortsatt litt stein i skoa, men det gjør at jeg ikke durer avsted i full galopp i helt feil retning igjen. Aller helst skulle det selvsagt vært knirkefritt og blå himmel, men jeg er jo ikke akkurat tjue år heller. Jeg er faktisk blitt flinkere til å bremse og holde igjen, så selv eldre mennesker kan utvikle seg litt!



Styrketrening. Jeg holder meg fortsatt til 2 styrkeøkter per uke, med unntak av den siste uka som det bare ble 1 økt. Dette var vinterferieuka, og da fikk jeg gått noen mil på ski, og jeg syns faktisk det kvalifiserer som styrke. Og hvis du ikke syns det så kan jeg legge til at jeg hadde tre styrkeøkter uka før da. Så det så! Det er ikke tvil om at styrken har hjulpet meg mye, jeg har blitt merkbart sterkere og har blitt kvitt mange klager fra kroppen når jeg løper. Jeg har hatt fokus på styrke rundt hofte/bekken, hamstring og kjerne - og den siste tiden har jeg også fått lagt på mer på fremside lår. Bare å fortsette med dette ut mars også, så håper jeg at det skal gå fint å ha kun en styrkeøkt per uke frem til høsten. Men det må selvsagt evalueres fortløpende for å unngå nye tryn.



Kontinuitet. Jeg har ikke vært syk og heller ikke skadet, hurramegrundt for det! Sykdom må en jo nesten regne med kommer i løpet av vinteren, men det har gått bra så langt. Det er i alle fall bra for progresjonen å unngå dette, så håper jeg at jeg skal komme meg gjennom vinteren fint nå. Er på tå hev og spiser alle vitaminene mine!



Løping. Jeg syns jeg har vært utrolig flink til å holde igjen nå i vinter! Jeg begynte året med ca 50 km i uka, og var før vinterferien oppe på 60-65 km de siste 4 ukene. De to siste ukene har jeg kun løpt 40 km/uke pga skigåing, og da har jeg fått økt to terskeløkter/uke. Jeg vet ikke om jeg tør kjøre på med to fulle terskeløkter ennå hvis ikke det er litt reduksjon på totalvolumet løping i uka. Jeg må se an og kjenne etter ganske aktivt om jeg er innafor eller utafor det kroppen tåler. Det kan godt hende jeg er i overkant nervøs og påpasselig, men de siste tre årene tyder på at jeg ikke har vært flink nok på dette, og jeg orker ikke mer tull. Så får det heller gå litt saktere nå, enn full brems i april eller mai pga for mye vilje og mot i brystet. Langturene har ikke vært noe særlig over 20 km, og det er forsåvidt tilstrekkelig per nå. Totalt i februar har jeg løpt 210 km sier strava, og gått 54 km på ski. Det er jo bra i en måned med bare 28 dager.



Kosthold. Dette er det jeg sliter mest med, men jeg er inne i en god periode nå og håper at jeg har funnet en god balanse og jeg følger en bra plan. Det går ikke fort, men det går litt fremover. Jeg syns dette har vært vanskelig - og særlig når andre ting i hverdagen lugger. Men er ved godt mot nå, og håper jeg greier følge planen min de neste ukene. Trust the process og skynde seg langsomt altså!



Løpskonkurranser: Jeg planlegger å løpe Sentrumsløpet i april og Gøteborgsvarvet i mai, ellers håper jeg å få løpt parkrun igjen nå fra mars. Gleder meg! Og håper jo at formen ikke skal være så gærn.



Maraton: Dette er jo rosinen i pølsa, og det jeg drømmer om å kunne gjøre igjen og igjen! Jeg håper på Berlin i høst, og det ser jo veldig lovende ut, enn så lenge.



Sosialt: Det er ikke mye løping alene for meg, det er så mange fine folk å løpe sammen med! Særlig er det fint på langturene, men også gull å ha med seg på terskeløktene. Tusen takk kjære medløpere, jeg håper på mange nye, fine turer nå i vår.



Mål: Jeg har fortsatt et mål om å være tilbake på 2019 nivå i år, jeg er fortsatt ganske langt unna. Men det går jo fremover, så jeg tror jeg kan greie det. Da er nok kostholdet og styrketreningen sentrale så bare å jobbe på videre altså! Ny oppdatering om en måned - da håper jeg at formen er opp noen hakk og vekta noe ned. Den som lever får se.



Thine og meg på søndagstur i sentrum en søndagsmorgen i februar. (Foto: Privat)



Langturene så langt i år

Starta ikke langturene før uke 3: 15 km (snø).

23,5 km (bar asfalt)

17,3 (nysnø)

21 km (bar asfalt)

Skiuke

18,5 km (bar asfalt)

Syns dette er veldig fornuftig altså!! Klapp på skuldra og alt det der. (Gleder meg til mer nå fremover!)

Litt om terskeløktene mine så langt i år

Jeg startet sent i januar; den første en økt med 3 x 2 km på Sognsvann på snø, den løypa er relativt flat og fin. Den neste på ring 3 mellom Ullevål og Storo, da kjørte vi et langt drag med en del stigning på totalt 3,3 km, deretter 2 -1 - 0,5 km. Disse to skulle altså ikke ha høy fart i seg, målet var å få inn ukentlig litt høyere puls og etablere terskel på en fast ukedag.

I februar har jeg fått inn terskel alle ukene, totalt har det blitt 6 stk. Den første ble en ny 3 x 2 km (Sognsvann) , uke 2 en 2 x 1,5 k, 2 x 1 k langs ringen og så en kortere økt med 2 x dragtid 6-8 min. I vinterferieuka kjørte jeg to mølleøkter, den første som en av/på økt med 1 k fart og 1 k flyt x 4. Den andre 45/15 økt med 3 x 12 stk. Februars siste intervalløkt var på siste dagen i måneden på Bislett, med 2 x 2 runder og 10 x 1 runde. Her ble farten litt for høy, og pulsen det samme. Økta var jo også noe lengre totalt sett enn de øvrige, så her lyser det litt oransje nå. Torsdagsøkta er ikke bestemt, for å si det sånn! Men gøy å se at jeg kan løpe under 4:30 fart igjen da:-) Håper bare det ikke kosta for mye. Underlaget på Bislett er jo ikke av det mest skånsomme slaget, men digg å slippe unna is og slush også.



Svett og brede smil ettert svettefest i Bislettkjellern. (Foto: Privat)



Stay tuned! Plutselig kommer det er oppdatering etter et parkrun. Håper vi løpes snart. Kos deg treninga di!