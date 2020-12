Romjulsløpet er et løp der hver påmeldt deltager generer et varmt måltid til en som trenger det.

Julen er en tid preget av samhold, glede og forventning. Men for mange er det ikke slik. Julen kan være en sørgelig påminnelse om ensomheten, fortvilelsen og usikkerheten man må leve med.



"Da vi lanserte Romjulsløpet hadde vi ingen anelse om hvor mange som ville bli med, men nå har vi passert 3000, og enda er det mange dager igjen av løpet, det er ufattelig bra, og dette bidrar til at tusenvis av måltider kan glede noen som i denne tiden ikke har det så greit", sier arrangøren Oslo Maraton

Romjulsløpet er et initiativ fra Oslo Maraton for å sette fokus på fysisk aktivitet, samtidig som man kan bidra til at noen som gruer seg til julehøytiden og vinteren kan få det litt bedre gjennom Kirkens Bymisjons arbeid. Det er mulig å melde seg på hele desember, men man må løpe i perioden 25 – 31. desember.

Kirkens Bymisjon sin juleaksjon er med på å sette fokus på at det er veldig mange som ikke har noe å glede seg til. Ensomheten og følelsen av å ikke strekke helt til blir forsterket i denne perioden. Da Oslo Maraton bestemte seg for å lage et løp i romjulen var Kirkens Bymisjon et helt naturlig valg å samle inn penger til.



"Vi jobber hver dag for å motivere og engasjere til aktivitet, for folk i alle aldre uansett forutsetning. Romjulen gir de fleste litt mer tid, litt mer tid til ettertanke, men også tid til fysisk aktivitet. Det å slå sammen dette var avgjørende for oss. Nå som vi ser engasjementet, så føler vi at vi traff ganske bra", avslutter Oslo Maraton.



Over 500 har allerede registrert tid på Romjulsløpets ulike distanser: ROMJULSLØPET RESULTATER





