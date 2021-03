I mandagens VG kunne vi lese at "Nye regler skal stoppe supersko" og at World Athletics jobber med nye regler, men henger etter i kampen for å regulere «supersko». De får ikke gjort noe med potensielle skofordeler før sommer-OL 2021.

VG referer til Toni Arndt - professor i bevegelseslære ved Sveriges idrettshøyskole - i sin omtale av superskoenes inntog på friidrettsarenaen. Australieren leder en forskergruppe i regi av Det internasjonale friidrettsforbundet (World Athletics) som kontrollerer at utstyrsprodusentene lager sko som holder seg innenfor det eksisterende regelverket.

– Det er et paradigmeskifte, for skoene har en energiretur som gjør utøverne raskere. Det er bare å se på alle rekordene som blir knust og tidene som blir løpt, sier Arndt til VG.



Bjørn Johannessen som er vår "produktmann" har tidligere skrevet flere kritiske kommentar om skoutviklingen som ødelegger sammenligningsgrunnlaget og gjør at vi ikke vet hva ei tid er verdt:

Han skriver blant annet:

"Statistikkene blir påvirket"

På kondis.no har det gjennom flere tiår blitt ført statistikker for tider oppnådd på ulike løpsdistanser i kontrollmålte løyper. Det noteres rekorder i de ulike aldersklassene og utviklingen, oppganger og nedganger, kan analyseres.



Det går for eksempel lett an å finne ut at det i fjor var 289 menn som løp under 34 min på mila, mens det året før var 195. Dette er en voldsom økning sammenlignet med tidligere år. Tidligere kunne endringer stort sett forklares med økende eller minkende interesse for – og deltakelse i – mosjonsløp. Nå er kanskje den teknologiske utvikling av løpesko en faktor som må tas med i betraktningen? Statistikkene mister dermed mye av sin verdi når det gjelder å sammenligne nivået på norske løpere og mosjonister i dag i forhold til tidligere. Og likeså vil tidene vi i dag oppnår ikke rettferdig kunne sammenlignes med tidene i framtiden når teknologien har gått ytterligere videre.»





Løpesko før og nå. (Foto: Bjørn Johannessen)



Statistikken for gateløp deles opp i vanlige og supersko

Vi i Kondis velger å ikke vente på nye skoregler, og med tilbakevirkende kraft fra 1.1.2020 utarbeider vi nå egne statistikker for løp gjennomført med Nike Alphafly og tilsvarende skotyper med karbonfiberplater i sålen. Vi så jo spesielt gjennom fjoråret hvordan de nye skotypene medførte et ras i personlige rekorder og at topplistene ble fullstendig dominert av løpere som hadde brukt de nye skotypene.

Kondispresident Tim Bennett er den som tok opp dette med styret i et møte på Teams, som samme dag som VG skrev om WA's planer om nye regler besluttet å dele opp statistikkene for å gjøre det mer rettferdig for alle, og fordi senere skoregler sannsynligvis vil medføre at disse skotypene ikke blir tillatt brukt til annet enn trening.



Det skal ikke underslås at forslaget skapte mye diskusjon i styremøtet, og Kondisredaktør Runar Gilberg - som var invitert til å delta i møtet - var redd dette skulle skape kaos, ikke minst i forbindelse med kåring av Årets langdistanseløper. Men, styret valgte likevel å gå for Bennetts forslag ikke minst for å vise at vi kan være innovative og ligge i forkant av en utvikling som er uunngåelig.





Du må melde inn hvilke sko du løp med

Siden dette skal gjelde tilbakevirkende fra 1.1.2020 må alle som er med på 2020-statistikkene og hittil i 2021 melde inn hvilken skotype de løp med. De listene som ligger ute nå vil bli nullstilt, og kun de som melder inn hvilke sko de løp med da statistikktiden ble oppnådd tas med i de nye listene.

Listene som skal omarbeides og splittes mellom standard sko og "supersko" (sko med karbonfiberplater i sålen) er disse:

Dersom du er på en av disse listene må du eller klubben din melde inn skotypen som ble brukt i epost til kondis@kondis.no der du skriver navn, distanse, tid og skotype.