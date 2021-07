"Oslo Bergen Trail minutt for minutt" har blitt ukens oppplevelse for mange som følger løperne i Norges suverent lengste terrengultraløp via trackingen (se link lenger ned). At det er ukens og årets opplevelse for deltakerne er enda mer sikkert! 8 av 32 startende lag er fortsatt med i konkurransen, det er tre mindre enn for et døgn siden.



Løperne opplever opp- og nedturer, vondter, søvnmangel, blemmer og andre problemer med føttene, og i det hele tatt har de nok av utfordringer å jobbe med utover den rent fysiske framdriften. Nå handler det om hva de gjenværende 8 lagene med 11 menn og 7 kvinner kan hente ut av energi, smertemestring og positiv vilje i enda 2-3 døgn.

Publikumsrefleksjon lest på facebook:

- Sitter og ser på kvartfinalen mellom Italia og Spania i EM, de bytter spillere nå på slutten av ekstraomgangene for å «sende inn friske bein». Lurer på hvordan de hadde klart seg på Oslo - Bergen, der er det ikke bare å bytte inn ett par friske bein, selv om det sikkert er mange som kunne tenkt seg det nå



Bergenslaget "Team Rett Vest Endurance" (Eivind Svellingen, Fredrik Berentsen og Fred Andersen) fosser fram i tet, og har nå mindre enn 100 km igjen til mål i løype som etter fire korrigeringer er kortet ned til ca 503 kilometer. Avstanden til neste lag, "Seigmenn" (Gunnar Næss og Samuel Fredriksson) er på drøyt 20 kilometer.





Gunnar Næss har tatt seg tid til denne oppdateringen på facebook:

- Våkna nå etter 2-3 timer søvn på Fleischers Hotell i Voss. Gårsdagen var fantastisk. Vatnahalsen ble et vendepunkt. Etter å ha vært skikkelig nede i kjelleren noen ganger både fysisk og psykisk, gikk turen til Voss svært lett. Å følge gamle stier over fjellene mot Uppsete og inn i Hardanger var helt nydelig. Kroppen fungerte veldig bra og føttene tålte påkjenningen uten at de gikk i oppløsning. Samuel slet litt mer og måtte en tur på "operasjonsbordet" på et grovhøvlet bord i en gapahuk for å tømme vannblemmer. Helt fornøyd med sykepleieren var han ikke når jeg bomma på blemma og stakk han i foten. Nå har vi vært på storservice hos medisinsk personell på CP4 og det ser lyst ut for videre ferd mot Bergen. Laget som leder er råsterke og nå på hjemmebane så de ser vi nok ikke mer til. At vi ligger foreløpig på en annenplass er litt uvirkelig. Det kan endre seg på siste strekket, men nå handler det bare om en ting - komme seg til Bergen. Et par dager til så bør det være i boks





Onsdag formiddag er "Team Rett Vest Endurance" ca 30 km forbi Voss, mens "Seigmenn" har kommet ca 10 kilometer på strekningen Voss-Bergen. Lenge hadde seigmennene "Nattoget" med Gro Siljan Hjukse og Thomas Øderud i hælene, men både "Nattoget" og "Ås Kadavers" (Jo Inge og Wendy Fjellstad) hviler på Voss når dette skrives.