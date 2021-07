De åtte gjenværende teamene i Oslo Bergen Trail har det tøft nå med godt over 400 kilometer i bena (410 til 480 km) - og selv med de fire omleggingene som er gjort for å spare noen kilometer og mange høydemeter vil det bli tøft for de bakerste lagene å klare målgangen i Bergen innen lørdag kl 16:00.



"Team Rett Vest Endurance" (Eivind Svellingen, Fredrik Berentsen og Fred Andersen) ser mer og mer ut som et vinnerlag i Oslo Bergen Trail. De er nå på vei opp mot Gullfjellet med 30 tøffe kilometer igjen over bl.a. Gullfjellet, Livarden og Ulriken før de via Fløyen skal ned mot mål i Meyermarken i Bergen. Målgang er stipulert til litt før midnatt.





Ved ankomst CP i Gullbotn i natt ga tetlaget klart uttrykk for at de nå hadde vært gjennom det tøffeste strekket hittil. De tok seg tid til en lang hvil før de gikk løs på "sjarmøretappen hem te Bergen".

At det er tungt vil helt sikkert laget på 2. plass - "Seigmenn" (Gunnar Næss og Samuel Fredriksson) - bekrefte når de kommer fram. De befinner seg nå på Hananipa med 6 km igjen til Gullbotn, men har slitt med lite batteri på GPS og navigasjonsproblem på utydelig sti. Konta til Gunnar Næss la nylig ut denne meldingen:



- Nu bynne det å røyne på!! Eneste maten de har igjen er en kjeks. De var utenfor sporet og vurderte seriøst å finne korteste vei og bli diska men trur de nå med litt veiledning og pep-talk er tilbake på sporet og hvis de følger fjellryggen ett par km er de på sti og deretter vei. Målet nå er å komme seg til CP5 og sove lenge og deretter komme i mål i Bergen.



Dette tyder på at "Seigmnenn" kan ventes til Bergen på dagtid fredag, og også lagene "Ås Kadavers" (Jo Inge og Wendy Fjellstad) og "Nattoget" (Gro Siljan Hjukse og Thomas Øderud) kan klare målgang fredag.



Lenger bak (ca 430 km hittil) kommer "Norconsult" (Harald Bjerke og Vegard Triseth) og "She-Unit" (Cecilie Longva Igesund, Henriette Brynthe og Liss Johansen Vallestrand) - om ikke sammen - så i nærheten av hverandre.





"Nattoget" forlater Voss, de er senere passert av Ås Kadavers. (Arrangørfoto)





"Norconsult" forlater Voss. (Arrangørfoto)





"Slemdal Ladies" (Ninette Banoun og Monica Strand) og Hardangervidda Maniacs (Arne Nåtedal og Erling Furunes) har kommet hhv 415 og 410 kilometer, og vil ha god bruk for den 15-timers marginen de har til cutofftiden i mål. Fortsatt er det altså fire herrelag, to mixlag og to kvinnelag i løypa.