Det er Ask Friidrett som står som arrangør av årets junior-NM i friidrett, og det svært så aktive idrettslaget har god erfaring i å arrangere nasjonale mesterskap, senest var det hoved-NM som ble arrangert i 2016. Junior-NM skulle egentlig vært arrangert på Askøy fjor, men ble på grunn av koronapandemien flyttet til i år.

Det ble arrangert et noe redusert junior-NM i Kristiansand i fjor, men kun for de eldste klassene.

Til årets junior-NM kommer det både rutinerte mesterskapsløpere og utøvere som er ferskere i slike konkurranser. I år er det en del av de beste som har fått erfaring med EM etter de to mesterskapene som gikk i Tallin i sommer, for henholdsvis U20 og U23-klassene. Men et favorittstempel er ikke nok for å bli norgesmester, så her skal det kjempes om medaljene.

Hvem tar medaljene?

Kondis har tatt en kikk på startlistene til junior-NM for distansene fra 800 meter og oppover. La oss først se på de lengste distansene som er 3000 meter for kvinner og 5000 meter for menn:

Lengste distanse for kvinner

Det er egentlig tre ulike grener på 3000 meter: hinder, løp og kappgang. På 3000 meter hinder er Sigrid Alvik fra Tyrving den klare favoritten i et litt magert felt med fire påmeldte jenter. Sigrid løp seg til finalen i U-20 EM i sommer på distansen så her er hun en klar favoritt til NM-tittelen, men hun vil sannsynligvis få god kamp fra Kristine Alne.

I kvinnenes kappgang er det også kun fire deltakere, og her vil det bli et oppgjør mellom de to som deltok i finalen på årets U-20 EM, Siri Gamst Glittenberg og Maren Karlsen Bekkestad. Det er Siri som er regjerende juniornorgesmester etter at hun smadret mesterskapsrekorden i fjor.

På 3000 meter løp er det Ina Halle Haugen som må bære favorittstempelet i den yngste klassen siden hun tok en knallsterk bronsemedalje i U20-EM for noen uker siden, men hun må da holde unna både for sin søster Maren Halle Haugen, Sigrid Alvik, Anna Marie Nordengen Sirevåg og de andre konkurrentene.

I den eldste klassen, U-23, deltar blant annet Malin Edland, Christine Næss og Kristine Lande Dommersnes. Av disse er det Malin som har den beste tiden registrert på distansen, 9:17 fra i fjor, og dette gir henne et favorittstempel. Alle disse tre er også påmeldt 1500 meter så det er jo mulig at noen av dem velger å prioritere kun en av distansene.

Lengste distanse for menn

På 3000 meter kapgang er det kun to deltakere, Magnus Græsli og Andreas Døske. Her er det Andreas som har beste personlige tid.

På 3000 meter hinder kan det i utgangspunktet se ut til at vi kan få en reprise fra fjorårets oppgjør på distansen mellom Jesper Lundin og Ådne Nesje Hernes, men på startstreken har vi denne gangen også Vebjørn Hovdejord, Snøgg Friidrett, og han har i år løpt denne distansen på 9:14, som er en bedre pers enn det er på de to duellantene fra i fjor. Dette kan derfor bli et spennende oppgjør om pallplassene.

Den lengste løpsdistansen for guttene er 5000 meter, og i U20-klassen er det her hele 28 påmeldte løpere, blant dem den trioen som representerte Norge på distansen under årets EM: Vebjørn Hovdejord, Tord Frank Ulset og Philip Anders Anthelme Massacand.

Disse vil nok sikkert kjempe til siste runde om NM-tittelen, men de skal også passe seg for sterke løpere som Mathias Vanem Aas, Mikkel Blikstad Thomassen, Filip Aleksander Meo med flere.

I U-23-klassen på 5000 meter har vi også flere av de startende som har fersk erfaring med å løpe EM fra i sommer. Magnus Tuv Myhre løp der inn til en 6. plass på distansen, og er selvsagt en klar kandidat til å vinne en NM-tittel, men også EM-deltagerne fra 10000 meter vil nok være med i den kampen: Simon Nebijo Karlsen Steinshamn, Trym Halvard Sagstuen Tønnesen og Erik Tangen Gundersen. Mathias Flak vil nok også kjempe innbitt om en NM-tittel, og ikke minst er det spennende å se om den regjerende norgesmester på 5000 meter Magnus Gjerstad har gjenfunnet fjorårsformen.

1500 meter kvinner

Det er hele 36 jenter som har meldt seg til å kjempe om junior-NM-tittelen på 1500 meter. Dette er veldig positivt med tanke på rekrutteringen til mellomdistanseløping og løping generelt.

For å finne favoritter og spennende oppgjør er det igjen naturlig å minne om det som skjedde i sommerens EM i Tallin. Og for klassen U-20 er det lett å kåre en favoritt siden vi nå har en europamester på startstreken, Ingeborg Østgård tok EM-gullet i sommerens oppgjør i Tallin

Men likevel, så enkelt er det ikke å si hvem som tar finaleseieren på Askøy på lørdag. Hvis vi ser på personlige bestetider på distansen så er det flere som ligger på nivå med Ingeborg Østgård: Ina Halle Haugen, Sigrid Bjørnsdatter Wahlberg, Sara Busic, Maren Halle Haugen. Og like bak disse har vi et kobbel av sterke løpere som Freya Mjølsnes, Leona Andersen Vedvik, Malin Søtorp Solberg og Maiken Homlung Prøitz. Så her er det ikke avgjort før første løper går i mål i finalen på lørdag klokken 17:10.

Og i klasse U-23 har vi også to gode favoritter i de to som deltok på vårt norske landslag i Tallin: Christine Næss og Selma Løchen Engdahl, som begge perset i årets EM.

Men også her er det gode utfordrere, ikke minst er Malin Edland en av de beste vi har på 1500 meter her i landet, så hvis hun finner formen kan det godt bli en gullmedalje på henne. Også Solveig Cristina Hernandez Vråle, Anne Hjorth Arntsen og Kristine Lande Dommersnes behersker også godt 1500-meter.

1500 meter menn

I U-20-klassen skal 33 løpere kjempe om NM-tittelen, og blant disse er det tolv som har løpt 1500 meter på fire minutter eller bedre i år. Benjamin Olsen og Andreas Fjeld Halvorsen var våre norske håp i EM i Tallin, men vi har også flere i denne aldersklassen som har notert seg for årsbeste på 1500 meter på samme nivå som disse to: Ole Jakob Høsteland Solbu, Kristoffer Sagli, Esten Hansen-Møllerud Hauen, Sander Dybwad Mathiesen, Simen Gløgård Stensrud, Benjamin Storm Rettore, Phillip Morken, August Da Silva Sveen, Tobias Allers-Hansen, Johannes Dalland.

I U-23 er det nok naturlig å sette et favorittstempel på Magnus Tuv Myhre, men her er også flere sterke gutter som kan kjempe om seieren på 1500 meter: Simon Nebijo Karlsen Steinshamn, Ibrahim Buras, Sondre Rishøi, Simon Østreng Veland, Halvor Nymoen Winberg, Tedros Gebretensai Haile.

Så her er det bare å finne frem til streamingen når finalen går på lørdag kl. 16:35!

800 meter kvinner

I den yngste klassen har vi fem jenter som har notert årsbeste på 800 meter på tidene 2:10 og bedre. Det er Ingeborg Østgård, Sigrid Bjørnsdatter Wahlberg, Malin Hoelsveen, Sara Busic og Eilén Brenne. I EM var det Pernille Karlsen Antonsen og Sigrid Bjørnsdatter Wahlberg som representerte Norge, og som løp seg til en finaleplass der. I NM står ikke Pernille Karlsen Antonsen på startlisten, men her kan alle de nevnte jentene dra inn seieren og pallplassene.

I den eldste klassen hører de beste årsbestetidene på 800 meter til Solveig Cristina Hernandez Vråle, Anne Hjorth Arntsen, Christine Næss og Selma Løchen Engdahl. Av disse er Solveig Vråle Norges eneste 800 m-løper som kvalifiserte seg for årets U23-EM.

800 meter menn

For den yngste klassen må vi her sette et merke ved navnet til Ole Jakob Høsteland Solbu som nesten tok en medalje i EM. Med en årsbeste på 1,47,61 på 800 meter så har Ole Jakob Høsteland Solbu vist at han kan løpe et hakk raskere enn sine konkurrenter på NM, der de argeste er Benjamin Olsen, Phillip Morken, Kristoffer Sagli, Ole Sivert Røyrhus, John Petter Stevik.

I alt 30 løpere er påmeldt i U20 på 800 meter i årets junior-NM.

For den eldste klassen, U-23 er det Sigurd Tveit som er regjerende norgesmester etter at han vant distansen i Kristiansand i fjor. Her var det et løpsopplegg der han samarbeidet med treningskompisene Kjetil Brenno Gagnås og Sondre Rishøi, og dette kan sikkert bli et opplegg i år også siden alle tre stiller til start på 800 meter. En som muligens kan velte planene til disse er Luca Thompson, som ser ut til å finne tilbake til godformen fra to år tilbake. Leon Samuel Douglas Mjaaland må også regnes med i dette selskapet.