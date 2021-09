Etter en "koronapause" i fjor, med kun virtuelt løp, arrangerte Halden Idrettslag på ny Halden Byløp. Løpet var i år flyttet fra våren til høsten og ble arrangert søndag 12. september.



På programmet denne dagen stod 10 og 5 km. Disse løypene var kontrollmålt av Kondis.

I tillegg ble det arrangert ungdomsløp (12-15 år) på 1200 m (3 runder på stadion) og barneløp på 800 m (8-11 år) og 400 m (0-7 år).







På 10 km var det 68 fullførende deltakere (13 kvinner og 55 menn). Adrian Westlie, Askim IF hadde bra kontroll på seieren da han løp inn på tiden 33:22. Nærmest fulgte Magnus Cato Andersen, Sarpsborg IL på 33.54. Magnar Wium, Idd Sportsklubb kom på 3. plass med 35.35.



I kvinneklassen på 10 km ble det suveren seier til haldenser Camilla Bønøgård med 37:37. På 2. plass kom Lea Westlie, Askim IF på 45.39, mens Marit Røttingsnes Westlie, også hun Askim IF, tok 3. plassen med 47.15.



På 5 km var det 51 fullførende deltakere (15 kvinner og 36 menn). Mathias Zimmer fra Oslo tok en solid seiere i herreklassen med 15:58 og var med det drøye to minutter foran Lion Frenay, Haldne IL på 18:10. Tredjeplassen gikk til Christian Nicolai Bjørke, Halden SK på 19:05.



Nevnes må også 77-åringen Henrik Lund Raagaard fra Fredrikstad IF som løp 5 km på 21:36 (nettotid). I Holmestrand tidligere i år satte han aldersrekord i klasse 75-79 år med 21:22 og slo dermed rekorden som Knut Austlid satte i 2006 på 21:32 min.



Seieren i kvinneklassen på 5 km stakk Tessa Frenay, Halden IL av med ved å løpe på 18:20. Dette var minutter bak hennes egen løyperekord (17:18 fra 2019), men fint å se henne tilbake med startnummer etter en del skader. 2. plassen gikk til Maiken Prøitz på 18:56, mens Klara Homlung Prøitz tok 3. plassen på 23.13. Begge løper for Sarpsborg IL og sistnevnte i 12-13-årsklassen.



I ungdomsløpet (12-15 år), der det ble løpt 1200 m (3 runder) inne på stadion. Var det 4 deltakere - to gutter og to jenter. Hallvard Kolstad, Halden BBK var raskeste gutt med 4:07, mens Janita Kolstad, Halden IL var raskeste jente med 4:57.



Dette ga totalt 123 fullførende deltakere. I tillegg kom det barneløp med rundt 100 deltakere.



Resultater nedenfor bildene.



Mathias Zimmer og Tessa Frenay vant 5 km i Halden Byløp. (Foto: Bjørn Johannessen)



Det var rundt 100 unger som deltok i barneløpet hvor det ble løpt enten 400 eller 800 meter, avhengig av alder, inne på Halden Stadion. (Foto: Bjørn Johannessen)



Starten har gått for de fire ungommene som løp 1200 m. Hallvard Kolstad (244) var raskeste gutt med 4:07, mens Jantina Kolstad (243) var raskeste jente med 4:57. (Foto: Bjørn Johannessen)





Etter målgang vanket det medalje til alle som fullførte. (Foto: Bjørn Johannessen)



Alle resultater



10 beste kvinner totalt på 10 km

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Camilla Bønøgård Halden K23-34 37:36:00 2 Lea Westlie Askim IF K18-19 45:36:00 3 Marit Røttingsnes Westlie Askim IF K50-54 47:08:00 4 Linnea Bjerknes GRÅLUM K23-34 50:18:00 5 Emilie Solberg VESTERØY K23-34 55:03:00 6 Hilde Strand Halden IL K45-49 55:08:00 7 Therese Granfelt HALDEN K23-34 56:03:00 8 Marion Eriksrød Nordenhaug HALDEN K35-39 57:01:00 9 Mariette Granfelt HALDEN K50-54 57:11:00 10 Solveig Rinaldo Dannevig HALDEN K55-59 59:21:00



10 beste menn totalt på 10 km

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Adrian Westlie Askim IF M20-22 33:22:00 2 Magnus Cato Andersen Sarpsborg IL M23-34 33:54:00 3 Magnar Wium Idd Sportsklubb M35-39 35:34:00 4 Joacim Carlsson Åsbro Goif M45-49 36:07:00 5 Petter Buckholm Strömstad LK M35-39 37:17:00 6 Lars Runar Andersen Halden M23-34 37:37:00 7 Bjørnar Degnes Halden M23-34 37:38:00 8 Per Ove Haugland Fredrikstad M45-49 38:10:00 9 Lars Buckholm HALDEN M23-34 38:25:00 10 Kristoffer Rostad RÅDE M23-34 38:26:00



10 beste kvinner totalt på 5 km

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Tessa Frenay Halden IL K23-34 18:20 2 Maiken Prøitz Sarpsborg IL K16-17 18:55 3 Klara Homlung Prøitz Sarpsborg IL Friidrett K12-13 23:05 4 Kajsa Nilsson Halden Skiklubb K35-39 23:05 5 Lill Merethe Hansen K40-44 23:15 6 Quinty Dora Frenay Halden IL / Team Frenay K14-15 25:44:00 7 Renate Milo HALDEN K20-22 27:26:00 8 Malin Østli K50-54 29:13:00 9 Yuma Daleng Halden ck K40-44 33:14:00 10 Helene Løvås HALDEN K40-44 33:21:00



10 beste menn totalt på 5 km

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Mathias Zimmer OSLO M23-34 15:58 2 Lion Frenay Halden IL / Team Frenay M16-17 18:11 3 Christian Nicolai Bjørke Halden SK M35-39 19:02 4 Morten Ulekleiv HALDEN M40-44 20:17 5 Ruben Andre Sagli Houmsmoen HIL M12-13 20:26 6 Oskar Skjelin Halden Tannhelsesenter AS M40-44 20:29 7 Stein Z Steinaa Halden IL / Team Frenay M14-15 21:03 8 Henrik Jensen TISTEDAL M23-34 21:00 9 Adrian Grandal OSLO M16-17 21:31 10 Henrik Lund Raagaard Fredrikstad IF / FIF M75+ 21:37



Ungdomsløp (12-15 år) jenter

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Jantina Kolstad HIL K12-13 04:58 2 Ingrid Mjølnerød Halden IL K12-13 05:03



Ungdomsløp (12-15 år) gutter

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Hallvard Kolstad Halden BBK M14-15 04:08 2 Henrik Ingebrigtsen HALDEN M12-13 04:37



Halden Byløp er en direkte videreføring av Halden Bruløp som ble arrangert 10 ganger i Halden sentrum i årene 2004 til 2013. Bruløpet var i sin tur en etterfølger av HaldenMila som ble arrangert i årene 1983 til 2003. Halden Byløp har blitt arrangert siden 2014, men med unntak av 2016. I 2020 ble løpet kun arrangert virtuelt. Dagens løype ble tatt i bruk i 2017 og er kontrollmålt av Kondis.



Halden Byløp fikk i 2017 nye løyper i byens sentrum - med start og mål på Halden Stadion.



Løyperekorder i Halden Byløp

5 km

Tessa Frenay (Halden IL) 17.18 (2019)

Ulrik Lolland (Rygge IL) 15.09 (2018)

10 km

Heidi Pharo (Bøler IF Friidrett) 36.05 (2019)

Trym Tønnesen (Halden IL) 32.24 (2018)