Både løypeprofilen og underlaget betyr mye for hvem som vinner et terreng-EM. Filip Ingebrigtsen vant EM i 2018 i Tilburg i en svært våt løype, men som kun var småkupert. Året etter i Lisboa i en svært kuperte løyper med lange bratte bakker, ble han nr. 11.



Lisboa 2019: Det gikk mye oppover og nedover i det forrige EM og dermed få flate partier hvor de med godt løpssteg kun dra skikkelig på. Her med den regjerende europamester, Filip Ingebrigtsen, på vei inn til en 11. plass. (Foto: Per Inge Østmoen)



Mange av løypene i terreng-EM har gått i parker med så flate løyper at det har blitt laget kunstige hauger og satt ut hinder for at det skulle kunne kalles terrengløp. I Lisboa i 2019, hvor Jakob Ingebrigtsen vant sin fjerde strakte junior-tittel, var løypene veldig tøffe med lange bratte bakker opp og ned på hver runde. Trolig var den litt for kupert for Filip Ingebrigtsen i hans forsøk på å forsvare gullet fra året før. Det endte med en 11. plass. Løypa var kanskje også litt for tøff for Narve G Nordås, som "bare" ble nr. 19 av 85 i U23-klassen i Lisboa.



Egentlig en 19. plass en god plassering i terreng-EM, men vi hadde håp om litt bedre. Men med så mange løpere fra så mange nasjoner med de beste fra mange distanser, så har det ikke blitt mange norske topp-ti-plasseringer. Den første kom først kom i det sjette mesterskapet i 1999 da Gunnar Osmundsen ble nr. 7 i juniorklassen. For senior kom den første topp-ti-plasseringen først i det 20. mesterskapet i 2013 da Karoline Bjerkeli Grøvdal ble nr. 5.



For junior begynte den store oppturen for Norge i 2006 med Karolines sølvmedlaje som 16-åring, - Norges aller første medalje i EM terrengløp. Det første gullet fikk Norge nettopp her i Dublin i 2009. Karoline vant da juniorklassen i sitt siste år som junior. Siden har det blitt mange norske medaljer



For niende gang: Karoline Bjerkeli Grøvdal stiller i år i sitt niende EM i terrengløp. Det har blitt sølv og gull som junior, så en femteplass, fire bronsemedaljer og så sølv for senior. På bildet løper hun inn som nr. 2 i Lisboa i 2019. (Foto: Kjell Vigestad)



Nå er løypa på langt nær så hard som løypa i Lisboa i forrige mesterskap, men likevel klart tyngre enn de helt flate løypene. Løypa i nordisk mesterskap i terrengløp i Sverige i november var våt og veldig kupert og favoriserte de letteste løperne. Nå møter løperne en langt mer lettløpt løype.



Vi bringer her noen bilder fra løypa i Dublin søndag. Mesterskapet går i en helt annen løype enn da mesterskapet ble arrangert sist i Dublin i 2009. Den gang vant Karoline Bjerkeli Grøvdal gull i U20-klassen. Nå går løypa inne i et fantastisk senter for mange idretter kalt Sport Ireland Campus og inneholder anlegg for de fleste idretter med tanke på toppidrett. Blant dem er en permanent bane for terrengløp som nå er arenaen for dette europamesterskapet.









Løypekartet med lange og korte runder: Noen klasser løper først en eller to runder i kort løype og så resten i den lange løypa, mens fire klasser løper kun lange runder.



Løypa starter med et lett strekk på fint gressunderlag i svak unnabakke. Så er det gjennom en skog på fin grusvei.



Ut av skogen: Gjennom et helt spesielt og verneverdig skogsområde og så ut på fint gressunderlag igjen på løypas laveste punkt. (Foto: Per inge Østmoen)





Så går det oppover: Greske Dafni Lavasa nærmer seg halvveis og har tatt fatt på en lang, men slak og fint løpbar motbakke. (Foto: Per Inge Østmoen)



Det bratteste partiet: Her vil mye bli avgjort i løpet av femti meter før det igjen flater ut. (Foto: Per Inge Østmoen)



På fint gressunderlag: De siste 500 m går først veldig slakt oppover før det fra løypas høyeste punkt, som vi ser på bildet, er flatt og så litt unna inn mot mål. (Foto: Per Inge Østmoen)





Værmeldingen

Værforholdene ser også ut til å bli gode. Yr melder om 12 varmedgrader og oppholdsvær i Dublin søndag:

11 Temperatur 12 ° 5 m/s fra sør 5 Lett bris fra sør 12 Temperatur 12 ° 5 m/s fra sør 5 Lett bris fra sør 13 Temperatur 12 ° 5 m/s fra sør 5 Lett bris fra sør 14 Temperatur 12 ° 6 m/s fra sør 6 Laber bris fra sør 15 Temperatur 12 ° 0,1 7 m/s fra sør 7 Laber bris fra sør





Klar for EM: Per Inge Østmoen (på bildet) og Kjell Vigestad er på plass i Dublin for å bringe bilder hjem fra et mesterskap hvor det kan bli norske medaljer. (Foto: Kjell Vigestad)



