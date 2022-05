Fredrik Zillén er løpeteknikkeksperten som snur alt du tidligere trodde du visste om løpeteknikk på hodet. Han er sertifisert trener gjennom Sveriges Idrettsforbund, og profesjonell løpetrener og spesialist innen løpeteknikk. Han har utført over 5000 tester av løpere for å dokumentere hvor effektiv løpeteknikk de har. Han gir personlige råd, holder foredrag og løpeteknikkurs. Han har trent flere svenske medaljevinnere innen friidrett og triatlon, og om ikke det er nok er han også lærer for naprapater og fysioterapeuter i skadeforebygging.

Det beste med Fredrik er at han er så flink til å forklare hvordan alt henger sammen. Visste du for eksempel at om du er bestemt når du brukte armene og gir de litt kraft bakover, så vil du også automatisk få et kraftigere fraspark. Med Fredrik som lærer blir vi ikke tvunget til å presse oss inn i en bestemt løpeform, men vi får hjelp til å finne vårt naturlige løpesteg som gir oss den mest effektive løpsøkonomien.



Tester: Fredrik lar deltakerne prøve ut både god og dårlig løpeteknikk for å finne ut hva som er best for dem. (Foto: Marianne Røhme)

Fredrik er en svært engasjerende trener som det er moro å lytte til og som gir oss mange gode tips å ta med videre.

I tillegg til Fredrik vil 11 trenere fra Kondistreninga i Norge være med som løpetrenere.

Det vil bli tilbud om løpetrening minst to ganger om dagen. I tillegg har Springtime en rekke andre trenere der nede som leder gruppetimer innen yoga, pilates, dans, og ulike former for styrketrening. Disse treningene er åpne for alle deltakerne på turen.

Perioden 15.-22. oktober er en allsidig kondisjonsuke der det også blir mulig å prøve rulleski, og det blir lagt opp til sykkeltrening for de som ønsker det. Vi kan også nevne at den ene løpetreneren vår har svømt aktivt i ungdommen og har også deltatt i en del triatlonkonkurranser i voksen alder. Dersom noen har lyst på svømmetips i hotellets svømmebasseng, stiller hun gjerne opp og gir råd.

