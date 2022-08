EM nr. 25 - med norske gullhåp

Etter 24 europamesterskap har Norge fått 44 medaljer, 13 av dem er av edleste sort. Dvs. i gjennomsnitt en halv gullmedalje per mesterskap. Nå håper vi på 3-4 gull bare i de løpsøvelsene Kondis vil følge tett. Optimismen har alltid vært stor før realitetene innhenter oss.



Norge er nr. 18 blant Europas mange nasjoner på medaljestatistikken, godt bak Finland og Sverige. Dette finner dere alt om på side 7 i statistikkboka for EM. Men våre gullhåp er kanskje mer reelle enn noensinne: Jakob Ingebrigtsen, Karoline Bjerkeli Grøvdal og Karsten Warholm. Om vi får noen gull i kast, hopp og øvrige sprintøvelser, er lite sannsynlig.



Norge har arrangert EM èn gang, - i 1946. Vår største medaljesanking kom i 1994 hvor Norge tok 3 gull, 2 sølv og 1 bronse. I neste mesterskap, i 1998, ble det bare en bronsemedalje og så i 2002: 29 land tok medaljer, Norge tok ingen.



Det forrige EM på bane gikk i Berlin i 2018. Mesterskapet som skulle vært arrangert i Paris i 2020, ble avlyst pga. pandemien. I Berlin ble det igjen et toppår for Norge med 3 gull, 1 sølv og 1 bronse, og alle medaljene gikk til løpere: Jakob Ingebrigtsen, Karsten Warholm, Henrik Ingebrigtsen og Karoline B Grøvdal. Norge ble nr. 7 på medaljestatistikken! Så vi har litt å forsvare i München.





Rutinert maratonløper: Weldu Negash Gebretsadik var den norske maratonløperen som deltok i et internasjonalt mesterskap da han ble nr. 26 i VM i 2019. I årets EM er han han eneste norske i herrefeltet, mens vi har tre damer til start. (Foto: Bjørn Johannessen)



Friidretts-EM starter med maraton

Norge stiller med tre damer og en mann på startstreken mandag formiddag. Det betyr at Norge stiller lag i lagkonkurransen for damer som et av 13 land i EM. Totalt er 65 damer fra 24 land påmeldt på maratondistansen. For menn er det 81 påmeldte fra 27 land.



Noen håp om topplasseringer for de norske i maratonløpet har vi ikke. Weldu Gebretsadik har en god pers på 2.09.14, men den kom allerede i Rotterdam for 8 år siden, Weldu er fortsatt hardt satsende, men har ikke noen gode resultater i år. I Sevilla i februar løp han for å klare VM-kravet på 2.11.30, men sprakk på de siste kilometerne og kom inn på 2.17.19. I Wien to måneder seinere åpnet han enda hardere, passerte halvmaraton langt under persen sin på halvmaraton, men brøt så løpet.



Norge stiller en stor tropp i München og alle som er kvalifisert på en eller annen måte, har fått stille. Totalt er 45 løpere, hoppere og kastere tatt ut pluss noen reserver som kun får stille ved forfall. Tidligere år har Friidrettsforbundet fått kritikk for ikke å ta ut alle som har klart kvalfiseringskravene. Det får de ikke i år.



Også våre fire som skal løpe maraton er blant dem som ved tidligere EM/VM-uttak kanskje ikke hadde fått delta. Ingen av dem er medaljekandidater. Ser vi på personlige rekorder eller årsbeste, så kan vi i ikke håpe på noe mer enn bra plasseringer og en inspirasjon til videre satsing.



Med tanke på mandagens maratonløp, så tar vi med hvordan Yr melder været. Det blir varmt, men på langt nær så varmt som det ble meldt for noen dager siden. Det hjelper godt at det skal bli delvis overskyet vær. Maratonløpene starter kl. 10.30 for kvinner og kl. 11.30 for menn.



Her er Yr's værmelding for mandag i München:

klokkeslett sol/sky grader vind . kl. 08 20 ° 4 m/s fra vest 4 Lett bris fra vest kl. 09 21 ° 4 m/s fra vest 4 Lett bris fra vest kl. 10 23 ° 4 m/s fra vest 4 Lett bris fra vest kl. 11 24 ° 3 m/s fra vest 3 Svak vind fra vest kl. 12 25 ° 3 m/s fra vest 3 Svak vind fra vest kl. 13 26 ° 3 m/s fra vest 3 Svak vind fra vest



Ikke bare maraton den første dagen

Da går det også finale på 10000 m med Karoline Bjerkeli Grøvdal, hvor hun ikke bare er en medaljekandidat, men også en av to store favoritter. Karoline er påmeldt tre øvelser og deltar trolig i to av dem. Hvilke er høyst usikkert. Med en 10000 m i beina kan mye bli ødelagt for den øvelsen hun er aller størst favoritt i, 5000 m. Den går torsdag, dvs. tre dagers hvile før viktigste øvelsen.



Karoline er også påmeldt 1500 m. Der er hun ikke favoritt, - i beste fall en medaljekandidat. Da må hun igjennom en kvalifisering tirsdag før finale på fredag. Det er ikke lett å løpe kvalilfisering dagen etter en 10000 m. Dette får vi svaret på veldig snart. Avgjørelsen er kanskje allerede tatt.





Årets juniorløper: I 2011 og 2012 ble Ferdinand Kvan Edman kåret som årets juniorløper. I Mûnchen 10 år seinere er han klar for å å prøve å ta seg til finalen på 1500 m. (Foto: Stig Vangsnes)



I tillegg løper Jakob Ingebrigtsen kvalifisering på 1500 m sammen med Ferdinand Kvan Edman. Mye kan skje i en kvalifisering, men vi regner med at Jakob sørger for marginer nok til ikke å bli innblandet i noen fall. Ferdinand

DAG 1: Tidsskjema for dagens øvelser

Klikk på navnene og du kan se utøvernes personlige rekorder mm.



Startlister for alle øvelser i EM - listen sortert etter årsbeste

Startlister for alle øvelser i EM - lister sortert etter nasjon

Statistikk-håndbok - alt om tidligere EM og mye annet





DAG 2: 5000 m-finalen med Ingebrigtsen og Nordås



DAG 3: Ingen lange løp, men 400 m hekk

Onsdag 17. aug. DAG 3 . kl. 11:05 400 m hekk menn forsøk Karsten Warholm kl. 11.40 400 m hekk kvinner forsøk Line Kloster, Amalie Iuel, Elisabeth Slettum

DAG 4: Finaler på 1500 m menn og 5000 m kvinner

Torsdag 18. aug. . kl. 09:20 3000 m hinder kvinner. Ingen norske deltakere kl. 10:10 800 m menn forsøk Tobias Grønstad kl. 10:45 800 m kvinner forsøk Hedda Hynne kl. 11:25 400 m hekk menn - semifinale kl. 11:55 400 m hekk kvinner - semifinale kl. 21:05 1500 m menn - finale kl. 21:25 5000 m kvinner - finale Kristine B Grøvdal



Dag 5: Stor finaledag - vinner Karten Warholm?

Fredag 19. aug. . kl. 10:50 800 m kvinner - semifinale kl. 20:27 800 m menn - semifinale kl. 20:45 1500 m kvinner - finale kl. 21.00 3000 m hinder menn - finale kl. 21:45 400 m hekk kvinner - finale kl. 22:00 400 m hekk menn - finale

DAG 6: Er Hedda Hynne tilbake i toppform?

Lørdag 20. aug. . kl. 08:30 20 km kappgang menn - finale Ingen norske deltakere kl. 10:15 20 km kappgang kvinner - finale Ingen norske deltakere kl. 20:15 800 m kvinner - finale kl. 22.13 3000 m hinder kvinner - finale Ingen norske deltakere.



DAG 7: Tre norske 10000 m-løpere på startstreken