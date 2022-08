Arrangør Halden IL opplyser at det er flere grunner til at Halden Byløp, som skulle vært arrangert 11. september, blir avlyst. Planen er å isteden arrangere så tidlig som mulig våren 2023 slik at det dermed ikke kolliderer med andre arrangement.



Halden Byløp var opprinnelig et arrangement på våren, men ble i fjor lagt til høsten på grunn av korona-restriksjoner. Siden våren normalt kommer tidlig i Halden, kan dette være en god avgjørelse for å unngå kollisjon med andre løpsarrangement på østlandet.



Se arrangementets Facebook-side



Halden Byløp er en direkte videreføring av Halden Bruløp som ble arrangert 10 ganger i Halden sentrum i årene 2004 til 2013. Bruløpet var i sin tur en etterfølger av HaldenMila som ble arrangert i årene 1983 til 2003. Halden Byløp har blitt arrangert siden 2014, men med unntak av 2016. I 2020 ble løpet kun arrangert virtuelt. Dagens løype ble tatt i bruk i 2017 og er kontrollmålt av Kondis.

Løyperekorder i Halden Byløp

5 km

Tessa Frenay (Halden IL) 17.18 (2019)

Ulrik Lolland (Rygge IL) 15.09 (2018)

10 km

Heidi Pharo (Bøler IF Friidrett) 36.05 (2019)

Trym Tønnesen (Halden IL) 32.24 (2018)