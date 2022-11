Her er et enkelt oppslag i de fire sakene som Kondis laget fra Nordisk mesterskap i terrengløp 2022. Nederst kan du også lese forhåndssaken som vi laget.

Forhåndssak

Det var ikke alle de beste norske løperne som ble sendt til mesterskapet, i forhåndssaken kan du lese om hvem som mangler. Og også vurderingen av hvem som Kondis vurderte som favoritter. Vår vurdering her var at de norske løperne som vi mente hadde best sjanse til å ta en gullmedalje var Kasper Fosser, Kristine Meinert Rød, Ingeborg Østgård og Vebjørn Hovdejord. Fasiten her ble at ingen av disse tok gullet, men at alle havnet på premiepallen. Kasper Fosser tok en bronsemedalje mens de andre tre tok sølvmedalje. Vi vil si at vi nesten traff blink med våre forhåndsvurderinger.

Gode sjanser for norske gull i Nordisk mesterskap i terrengløp Selv om noen av de beste norske løperne mangler så stiller Norge med et sterkt lag i helgens nordiske mesterskap i Kristiansand.



Nordisk mesterskap terrengløp ble åpnet av ordfører i Kristansand: Jan Oddvar Skisland.



Det var i hvert fall noen norske flagg og entusiastiske tilskuere langs løypen på Gimlemoen i Kristiansand, men det var visst noen som kjedet seg også.