Gneist ønsker velkommen til Sommerkarusellen 2020.

Det blir arrangert 5 løp, 3 før sommerferien og 2 etter.

Datoer:

Følgende mandager: 8. juni, 22. juni, 6. juli, 10. august og 24. august.

Starttidspunkt:

10 km tidlig start kl 18.45 : For dem som bruker over 1 time - kun 10 km

5 / 10 km pulje 1: kl 19.00 (5 km under 20 min / 10 km under 45 min)

5 / 10 km pulje 2: kl 19.02 ( 5 km under 26 min / 10 km over 45 min)

5 / 10 km pulje 3: kl 19.04 (5 km over 26 min)

Du velger ikke distanse du skal løpe ved påmelding. Ved å stille seg i rett startpulje ordner systemet dette automatisk. Ta vare på startnummeret, det skal benyttes gjennom hele karusellen. Melder du deg på enkeltløp skal du hente nytt startnummer til hvert løp du løper.

Påmelding til Sommerkarusellen 2020



Bestill tidlig rabatt 1

Meld deg på før 8. mars

Voksen alle løp: kr 500 + event. lisens kr 40,-

Barn alle løp: kr 150 + evt lisens kr 30.-

Pensjonister alle løp kr 300.- + evt lisens kr 30.-

Bestill tidlig rabatt 2

Meld deg på etter 8. mars men før 1.mai.

Voksen alle løp: kr 600 + event. lisens kr 40,-

Barn alle løp kr 175.- + evt lisens kr 30.-

Pensjonister alle løp kr 350.- + evt lisens kr 30.-

“Familiepakken” (4 familiemedlemmer) kr 1000.- + evt lisens



Ordinær påmelding fra 1. mai

Voksne alle løp: Kr 700.- + evt lisens kr 50.-

Barn alle løp kr 200.- + evt lisens kr 30.-

Pensjonister alle løp kr 400.- + evt lisens kr 40.-

“Familiepakken” (4 familiemedlemmer) kr 1200.- + evt lisens



Enkelt-løp-påmelding åpner 1.mai

Voksne: kr 150.- + evnt. lisens kr 30.-

Barn (under 15 år): kr 50.- ingen lisens (frivillig forsikring 13-14 år kr 30.-)

Pensjonister kr 100.- + evt lisens kr 30.-



OBS: Voksenrabatt ved påmelding mer enn 3 uker før løpet

Voksne : kr 100.- + evt lisens kr 30.-

Pensjonister kr 75.- + evt lisens kr 30.-



Karusellens ryggsekk kan kjøpes for kr 100.-

Kondisrabatt kr 40.- (Legg inn ditt medlemsnummer og systemet gir deg rabatt)





Påmelding, klikk på logo under.

Planen er at årets HEAD Energy Sommerkarusell benytter samme trase som sesongens Vinterkarusell.



Startnummer hentes i gymsalen Fana Stadion mandag 3. juni fra kl 1630 løpsdagen. Fana Kickboksingklubb med Morten Saksvik i spissen er klar til å ta imot deltagerne før start



Erik Hanøy er på plass i "boksen"



Start og mål er som vanlig på Fana Stadion









HEAD Energy er fortsatt hovedsponsor og gir sponsorpremie til totalvinnerne på både 5 og 10 km. I tillegg får også de 3 beste på hver distanse karusellens spesialdesignete medalje i gull, sølv og bronse.





Grusbanen benyttes som vanlig til parkering.





Samtlige som fullfører minimum 3 løp får karusellens flotte medalje



Kondis.no er på plass på alle karuselløpene.

