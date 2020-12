Alle nyheter om ultraløp og aktuelle linker finner du på: www.kondis.no/ultra



I oversikten nedenfor ser du de 57 norske ultraløpene som foreløpig er tidfestet, de fleste av disse er også lagt inn i Kondis' terminliste for løp utenfor bane. I tillegg ligger alle øvrige ultraløp som var arrangert eller planlagt arrangert 2019-2020 i oversikten.



Vi er takknemlig for input om status for løpene merket med ? nedenfor.



Denne siden oppdateres ca annenhver uke gjennom hele året

Siste nytt:

Røyse Ultraintervall 24.04. er utsolgt (68 påmeldte)

100 miles er i skuddet: Nykommeren Sandnes Ultratrail 16.04. er utsolgt (25) på100 miles 15 ledige plasser på 50 miles Soria Moria til Verdens Ende har bare 18 ledige plasser av 150 på 100 miles 22.05. Rondane 100 har bare 8 av100 plasser igjen på 100 miles 14.08. Utsolgt på 50 miles

Nykommeren Nøsen Hundreds 100 km i Valdres har 31 av 100 plasser igjen.

Skullerud Backyard Ultra 11.09. har en søknadsprosess, ikke vanlig påmelding.



Se også: Om norske ultraløp 2020 med link til reportasjer, statistikk mv.



Deltager- og påmeldingsstatus 2021:

Oppdateres regelmessig med tilgjengelige data:



Se også kondis' terminliste for alle norske løp



Deltagerutvikling norske ultraløp 2002-2019:





De største norske ultraløpene i 2019:

Norske ultraløp med mer enn 100 startende* i 2019:

1 Ecotrail Oslo 651

2 Lysefjorden Inn (utsolgt) 337

3 Romeriksåsen på langs (utsolgt) 297

4 Bislett 50 km (utsolgt) 197

5 UltraBirken 195

6 Tromsø Skyrace Hamperokken (utsolgt) 188

7 XREID Jotunheimen (utsolgt) 182

8 KRSUltra 172

9 Styrkeprøven Rett Vest 168

10 Bislett 24-timers (utsolgt) 159

11 Hardangervidda Marathon 158

12 Lofoten Ultra Trail 150

13 Backyard Ultra Sandefjord (utsolgt) 140

14 Hornindal Rundt 135

15 Stranda Trail Race 128

16 Oslotrippelen (utsolgt) 110



*kun ultradistanse. (mange av løpene har andre distanser i tillegg)