Norconsult på 5. plass



Vegard og Harald i mål. (Arrangørfoto)

Femte lag til mål var "Norconsult" med Harald Bjerke og Vegard Triseth, som ankom Meyermarken lørdag ved 11-tiden etter 194 timer og 48 minutter "på tur". Dette er heller ingen hvemsomhelst i ultrasammenheng. Harald vant bl.a. kulde-24-timersløpet i Måndalen i fjor høst, mens Vegard vant 200-kilometeren i Oslo Trail Challenge.



På denne arrangørvideoen ser vi Harald under en stopp på fjellet: BATTERIENE LADES





She-Unit eneste rene kvinnelag i mål



Kvinnelaget "She-Unit" på vei ut fra Voss. (Arrangørfoto)



"She-Unit" med Cecilie Longva Igesund, Henriette Brynthe og Liss Johansen Vallestrand har det meste av løpet vært i tet av kvinnelagene, og etter at Slemdal Ladies måtte gi seg 165 timer ut i løpet, var de også eneste rene kvinnelag i mål.



Her er det også snakk om svært rutinerte ultraløpere, noe som åpenbart har vært en forutsetning for å fullføre OBT, men likevel imponerende at de kommer med alle tre løperne til mål. Litt før klokken ett lørdag ettermiddag var eventyret over - med 3 timers margin til maksimaltiden på 200 timer.

"She-Unit" intervjues like før målgang, mellom Fløyen og Meyermarken:







Så glade blir Cecilie, Henriette og Liss når målet nås! (Arrangørfoto)



Ny triumf for Arne og Erling"

Video fra siste målgang i OBT 2021 (jobber med tilgangen)

Hvis du ikke får opp videoen, trykk HER



Overskriften her var ikke helt korrekt, men det er vel omtrent slik man ville sagt det på sirkus-språket. Med en margin på under to timer kom Arne Nåtedal og Erling Furunes på team "Hardangervidda Manics" til mål. En fantastisk prestasjon også av det siste av lagene som klarte å fullføre dette ekstreme løpet.



At de hadde gledet seg på forhånd er det ikke tvil om, de hadde startnummer 1, og i tillegg tror vi ingen gjorde grundigere forberedelser og research på forhånd enn det Arne gjorde.



Arne og Erling er gutta som fikk løpsleder Mona Kjelsberg til å felle noen tårer ved målgang på Oslo Trail Challenge 200 i fjor, da de som siste fullførende løpere krysset målstreken etter å ha bommet henholdsvis 2 og 3 ganger tidligere. Nå gjentok de bedriften i en tre ganger så tøff utfordring!



I målintervjuet ovenfor gir de uttrykk for at det tross alt hadde gått greit hele veien.

- Bortsett fra såre føtter og kokko i hodet, sa Arne til intervjueren.



- Nå er jeg utrolig glad, sa løpleder Mona Kjeldsberg, som uttrykte lettelse for at det hele hadde gått så bra.

- 7 lag i mål er litt mindre enn det vi hadde forventet, men det var krevende forhold, sa hun.

Arne og Erling på Vatnahalsen... slitne og med farlig liten klaring på makstiden, men med innbitt vilje på at dette skulle de klare. (Arrangørfoto







Alle resultater og splittider på RaceTracker

Løpets facebookside med mange videoer

Oslo Bergen Trail nettside

Løpets Instagramkonto