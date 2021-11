De uttatte løperne nedenfor vil bli supplert med noen løpere til innen fristen for påmelding.



I dameklassen stiller svenskene veldig sterkt med de to beste fra det nordiske mesterskapet 7. november pluss to tidligere medaljevinnere fra terreng-EM, Meraf Batha og Samrawit Mengsteab.



Sverige har enda en løper som kunne forsterket laget så mye at de ville vært favoritter i lagkonkurransen for damer, men årets ener på flere distanser i Sverige i år, Sara Lathi, skal debutere på maraton i Valencia en uke før EM. Hun har i år satt svensk rekord både på halvmaraton med 1.08.19 og 10 km med 31.26. Begge løpene gikk i Valencia i høst og nå tar hun turen til Valencia en gang til for å debutere på maraton. Hun er dermed uaktuell på det svenske laget til EM. 26-åringen fra Stockholm har forøvrig satt personlige rekorder på stort sett alle distanser i år.



Men resten av laget er likevel godt nok for en medalje i lagkonkurransen. Individuelt har Meraf Batha tidligere tatt bronse to ganger og Samrawit Mengsteab ble nr. 3 på plassen bak Karoline Bjerkeli Grøvdal i Lisboa i 2019, dvs. sist det ble arrangert EM i terrengløp.



Vi noterer oss at Sverige ikke stiller en eneste deltaker i klasse menn senior, hvor de hadde vinneren og vant lagkonkurransen suverent i Nordisk terrengmesterskap. To av de svenske deltakerne i det nordiske mesterskapet i menn senior, er tatt ut til å løpe i U23-klassen. Ingen av dem var tellende deltakere for Sverige. David Nilsson, den suverene vinneren fra Nordisk mesterskap, skal i likhet med Sara Lathi løpe Valencia Marathon. Sverige har flere gode langdistanseløpere også på herresiden, men av forskjellige grunner så er der ingen blant de 10 beste på den svenske 10.000 m-statistikken som er aktuelle for seniorlaget.



Endelig: I år får Jakob Ingebrigtsen kjempe om det gjeveste gullet. Er man under 20 år, så må man delta i U20-klassen. Dermed står Jakob med fire U20-gull i terreng-EM. Da bror Filip vant seniorgull i 2018 i Nederland, sa Jakob etter løpet at han ville tatt gull i seniorklassen om han hadde fått delta der. (Foto: Per Inge Østmoen).



Hvordan blir Norges lag til EM?

Det er bare noen dager til vi får vite hvem som blir med på Norges lag. I klasse menn senior vil vi forhåpentligvis stille med tidenes sterkeste norske lag, hvis da de beste kan eller vil. Og det vil de trolig. Til VG sier Gjert ingebrigtsen at han har allerede bestilt flybilletter for hele familien til terreng-EM i Dublin 12. desember, så da er det godt håp om å se Jakob Ingebrigtsen og Filip Ingebrigtsen på startstreken. Zerei Kbrom Mezngi har også EM i sine planer. Om alle disse tre deltar, vil de norske fort bli utropt både som favoritter til å vinne individuelt og kanskje også gi Norge det aller første laggullet for seniorer. Det får vi vite om noen få dager.



Norge har tatt gull i lagkonkurransene to ganger siden EM i terrengløp ble startet opp i 1994. Årets mesterdkap er det 27. i rekken. Det ble laggull for menn i U23-klassen i 2011 med Sondre Nordstad Moen på 3. plass, Sindre Burass som nr. 9 og Henrik Ingebrigtsen nr. 15. I 2018 ble det lag-gull i U20-klassen for Jakob Ingebrigtsen som nr. 1, Simen Halle Haugen som nr. 5 og Håkon Stavik nr. 22, men Norge har aldri vært i nærheten av laggull i seniorklassen. Kanskje det skjer i Dublin 12. desember?



Ett sølv og fire bronse: Karoline Bjerkeli Grøvdal er blant de som har vunnet flest medaljer i dameklassen i EM i terrengløp, men mangler fortsatt et senior-gull. Hun vant U20-klassen i 2009 og tok sølv som 16-åring i 2006.



Ellers er Karoline Bjerkeli Grøvdal Norges ener i EM i terrengløp. Hun har fire strake bronsemedaljer fra 2015 til 2018 og en sølvmedalje (i 2019) som senior pluss en gullmedalje og en sølvmedalje som junior. Karoline er også i år en av de store favorittene i kampen om gullet.



Norge stiller ganske sikkert et juniorlag i begge U20-klassene. Der kan det bli norske medaljer i begge klassene om alt klaffer, men det er det ikke så ofte det gjør det i terreng-EM. Der samles de beste løperne fra hver nasjon. Det kan være alt fra 1500 m-spesialister til maratonløpere og hver nasjon kan stille med 6 løpere i hver klasse. Mange nasjoner gjør nettopp det. I noen klasser er det over 100 løpere, så en 20. plass kan være en god nok plassering for tredje tellende løper til at en nasjon vinner laggull.



Om Norge stiller lag i U23-klassene er mer usikkert. Norge har sterke løpere i U23-klassen for menn som Kasper Fosser, Simen Halle Haugen og Magnus Tuv Myhre, alle løpere som kunne plassere seg høyt på resultatlista, men ingen av dem deltok i Nordisk mesterskap i november. Kasper på grunn av sykdom, de andre mer på grunn av sesongpause.



I U23-klassen for kvinner har vi mer enn gode nok løpere til å delta, men Norge har ingen tradisjon for å sende løpere som ikke har sjanser til å bli trygt plassert godt oppe på øverste halvdel av resultatlista. Danmark og flere andre nasjoner sender alltid fulle lag i alle klasser. Hadde alle nasjoner i Europa hatt samme uttakspolitikk som Norge, så hadde deltakelsen i EM blitt mer enn halvert. og slett ikke slik det europeiske forbundet ønsker det. Når det derimot gjelder de europeiske banemesterskapene for ungdomsklassene er politikken en annen. Der sender Norge alle som er kvalifisert uansett hvilke muligheter de har til en god plassering.



Økonomisk sett er terreng-EM et billig mesterskap for Norge. European Athletics ønsker å samle hele friidretts-Europa til terrengmesterskapet og betaler oppholdet for fire deltakere i alle klasser pluss for en del ledere, så det er ikke økonomien som gjør at friidrettsforbundet er strengere enn en del andre land.



Ut fra et slikt perspektiv er det grunn til å tro at Karoline nok en gang kan bli vår eneste representant i dameklassen. I løpet av 26 EM har Norge stilt kvinnelige deltakere i seniorklassen i 15 av dem. 9 ganger har det vært med kun en kvinne, 5 ganger har vi hatt med to og en eneste gang med tre, dvs. minsteantallet for å stille lag. Med ett unntak har alle de norske kvinnene vært plassert på beste halvpart av resultatlista. I forrige mesterskap i Lisboa i 2019 ble våre to deltakere nr. 2 (Karoline B Grøvdal) og nr. 18 (Maria Sagnes Waagan). Det skulle vært tre norske damer til start, men med et forfall ble det bare to. Hadde Norge fått inn ei tredje dame på 33. plass, så hadde det blitt norsk bronse for lag.





Foreløpig uttak til det svenske laget i EM i terrengløp i Dublin 12. desember:

Menn U23 Født Klubb Plass i Nordisk mesterskap + årsbeste Emil Millán de la Oliva 2001 Eskilstuna FI 11 sr, 5000 m 13.55 Omar Nuur 2001 Malmö AI *ikke, 5000 m 14.06 Omar Ismail 2000 Högby IF 14 sr, 5000 m 14.05 Gutter U20 Sharmarke Ahmed 2002 Hälle IF *ikke, 1500 3.45, 5000 14.22 Kvinner senior Meraf Bahta 1989 Ullevi FK *ikke, 5000 m 15.09 Samrawit Mengsteab 1990 Hälle IF *ikke, 5000 m 15.54 Sara Christiansson 1997 Sävedalens AIK 1 sr, 5000 m 15.40 Charlotte Andersson 1985 IFK Umeå 2 sr, 5000 m 16.26 Kvinner U23 Linnea Sennström 2000 Hässelby SK 4 sr, 5000 m 16.40 Emilia Lillemo 2000 Täby IS 16 sr, 3000 m 9.42 Jenter U20 Nora Lundin 2003 Hammarby IF 6 jr, 3000 m 9.29 Julia Svennblad 2003 Hälle IF 7 jr, 3000 m 9.41 * ikke = ikke deltatt i årets Nordisk mesterskap i terrengløp



Styrkeforholdet i Norden etter 24 år med nordiske mesterskap i terrengløp:

Norge harc tatt klart flest gull totalt sett, men Sverige har flest gull for menn senior. For menn junior er Norge klart best og har tatt flere gull enn Sverige, Danmark og Finland til sammen.

Gullmedaljestatistikken etter 24 år, etter mesterskapet i Sverige i 2021 Nasjon menn menn kvinner kvinner menn menn kvinner kvinner totalt . sr. ind. sr. lag sr. ind. sr. lag jr. ind. jr. lag jr. ind. jr. lag ant. gull Norge 5 5 10 9 14 11 9 5 68 Sverige 8 14 5 10 5 7 2 4 55 Finland 4 1 4 3 3 2 11 12 40 Danmark 7 4 5 2 2 4 2 3 29



